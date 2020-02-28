Финансы

Expert.ruExpert.ruКурс доллара: рубль продолжает стремительно падать

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Курс рубля продолжает стремительно падать к основным резервным мировым валютам на фоне сохраняющихся опасений ускорения распространения смертельного коронавируса за пределы Поднебесной, а также продолжающегося падения мировых цен на нефть.
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Курс доллара: рубль продолжает стремительно падать

Expert.ru06:00

Евро к вечеру немного отскочил от «психологических» 74 рублей. А нефть продолжает дешеветь

Интересант11:01
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 15:29, Ашберн

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