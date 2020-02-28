Напомним, что утром на открытии торгов Московской биржи рубль продемонстрировал незначительное снижение к доллару и евро. Курс американской валюты вырос на 2 копейки и составил 63,90 рубля, а евро подорожал на 5 копеек, до 70,66 рубля.

Рубль снизился к доллару и евро на фоне падения мировых рынков

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