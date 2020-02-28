Финансы
ТАССКурс доллара поднялся выше 66 рублей
Последний раз курс доллара находился выше отметки в 66 руб. 6 сентября 2019 года. Курс евро увеличился на 1,58%, до 72,4 руб. Биржевые индексы показывают отрицательную динамику в ходе торгов.
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Рубль потерял более 1,5% к основным валютам на открытии Московской биржи
Говорит Москва28 февраля в 02:15
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 02:51, Ашберн
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