Финансы

Expert.ruExpert.ruКурс доллара: рубль продолжает стремительно падать

Курс рубля продолжает стремительно падать к основным резервным мировым валютам на фоне сохраняющихся опасений ускорения распространения смертельного коронавируса за пределы Поднебесной, а также продолжающегося падения мировых цен на нефть.
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Один из основателей телекомпании ВИД, гендиректор ОРТ и создатель российского развлекательного вещания был убит вечером 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома.
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Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
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В Приморье задержали подозреваемого в показе порно на уличном экране

Уволенный недавно светооператор дома культуры Михайловского района Приморья арестован по подозрению в трансляции порноролика на уличном экране во время празднования Масленицы в этом районе, сообщил РИА Новости представитель краевого УМВД РФ.
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Украинцам ужесточили правила выезда в Россию

С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
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Украина не станет праздновать День Победы 9 мая

Газета.Ru 28 февраля в 23:28
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Трамп заявил о незамедлительном выводе войск США из Афганистана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон незамедлительно приступит к выводу американских войск из Афганистана.
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Коронавирус отметился первыми смертями в США, Таиланде и Австралии

Первые жертвы коронавируса появились в Австралии, Таиланде и американском штате Вашингтон.
Уралинформбюро 01:07
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Православные встречают Прощёное воскресенье

Прощёное воскресенье в 2020 году встречают православные 1 марта.
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Ученые в Бразилии расшифровали геном нового коронавируса

Ученые в Бразилии расшифровали геном нового коронавируса, который был выявлен у соотечественника, сообщает сайт Института Адольфу Лутца.
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Роспотребнадзор посоветовал беречь психику для поддержания иммунитета

Для поддержания иммунитета человеку необходимы полноценное здоровое питание, хороший сон, подвижный образ жизни и закаливание, рассказали в Роспотребнадзоре по случаю Всемирного дня иммунитета, который ежегодно отмечается 1 марта.
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Гол из чемпионата Ирландии может стать лучшим в мире

Гол футболиста ирландского футбольного клуба "Дандолк" Джордану Флоресу может быть признан лучшим в мире, сообщает РИА "Новости".
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Радимов считает, что у Сёмина нет шансов остаться в «Локомотиве»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал перспективы 72-летнего Юрия Сёмина продлить контракт с «Локомотивом».
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Названы автомобили, которые не боятся пробега более 300 тыс. км

Тройку лидеров замкнул Ford Expedition – 5,2% проверенных машин преодолели отметку в 300 тысяч пробега и по-прежнему остаются на ходу, указано в исследовании портала iSeeCars.com.
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В России с 1 марта 2020 года вступает в силу ряд законов

С 1 марта в России вступил в силу закон о ввозе незарегистрированных лекарств, появился ГОСТ на раритетные автомобили и целый ряд других нормативов и правил.
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В России вспоминают подвиг десантников 6-й роты

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«Сан-Хосе» разгромил «Питтсбург», уступивший в шестом матче кряду

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Статистика За минувшие сутки, по данным китайского портала NBD, в Китае нашли коронавирус еще у 406 пациентов, в остальных странах выявили 543 заболевших.
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Пентагон подписал контракт на производство Javelin для Украины

Совместная группа компаний Raytheon — Lockheed Martin получила контракт от Пентагона на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Грузии, Украины и других стран.
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Авианосец США вошел в Средиземное море

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower прошла пролив Гибралтар и вошла в Средиземное море.
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Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе»

Певец Сергей Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу "Ну-ка, все вместе" из-за несправедливой, по его мнению, оценки выступления одного из конкурсантов членом жюри.
РИА Новости вчера в 18:35
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В Анкаре напали на трех сотрудников Sputnik Турция

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что неизвестные ворвались домой к трем сотрудникам Sputnik Турция в Анкаре, обвинив их в предательстве родины.
РИА Новости вчера в 16:43
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Кадыров рассказал о положительных качествах Александра Емельяненко

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Глава правящей в Германии партии Христианско-демократический союз (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ЕС и США должны усилить давление на президента Сирии Башара Асада и российского лидера Владимира Путина, чтобы положить конец войне в Арабской республике.
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Погиб чемпион мира по велоспорту Андрей Ведерников

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Результаты UFC Fight Night 169: Фигередо нокаутировал Бенавидеза

В Норфолке, США, состоялся турнир UFC Fight Night 169, главным событием которого стал поединок за вакантный чемпионский пояс UFC в наилегчайшем весе между Джозефом Бенавидезом и Дейвесоном Фигередо, однако, титул, оставленный Генри Сехудо, так и не нашел нового владельца.
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В Сети раскрыли стоимость геймерского смартфона Xiaomi Black Shark 3

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