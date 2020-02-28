Финансы

Expert.ruExpert.ruКурс доллара: рубль продолжает стремительно падать

Курс рубля продолжает стремительно падать к основным резервным мировым валютам на фоне сохраняющихся опасений ускорения распространения смертельного коронавируса за пределы Поднебесной, а также продолжающегося падения мировых цен на нефть.
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