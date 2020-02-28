Курс рубля продолжает стремительно падать к основным резервным мировым валютам на фоне сохраняющихся опасений ускорения распространения смертельного коронавируса за пределы Поднебесной, а также продолжающегося падения мировых цен на нефть.

Теннис Рафаэль Надаль установил уникальное достижение Испанец Рафаэль Надаль выиграл соревнования в Акапулько, победив в финале американца Тэйлора Фритца.

Армия и оружие Министр обороны ФРГ призвала ЕС и США усилить давление на РФ и Сирию Глава правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ЕС и США должны усилить давление на президента Сирии Башара Асада и российского лидера Владимира Путина, чтобы положить конец войне в арабской республике.

Армия и оружие Названа защита российских самолетов в Сирии Михайлов добавил, что в сирийском Идлибе Воздушно-космические силы (ВКС) России используют истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25, которые работают ниже, чем Су-24, поскольку бьют по наземным целям и имеют защиту от ПЗРК противника.

Хоккей Плей-офф КХЛ стартует в воскресенье четырьмя матчами Двенадцатый розыгрыш плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с участием восьми лучших команд Западной и Восточной конференций по итогам регулярного чемпионата начнется в воскресенье четырьмя матчами.

Единоборства Анкалаев нокаутировал Куцелабу на UFC Fight Night 169 Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев одержал победу нокаутом над представителем Молдавии Ионом Куцелабой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 169.

Политика В США рассчитали последствия ядерного удара по России Ученые США рассчитали, что США могут запустить 100 ядерных ракет против какой-либо из стран мира, например - против России, без ущерба для себя.

Общество В США зафиксирована первая смерть от коронавируса Человек скончался в штате Вашингтон от коронавируса COVID-19, сообщает AP со ссылкой на представителей здравоохранения штата.

Общество 25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева Один из основателей телекомпании ВИД, гендиректор ОРТ и создатель российского развлекательного вещания был убит вечером 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома.

Единоборства Кадыров рассказал о положительных качествах Александра Емельяненко Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись совместной тренировки с бойцом смешанного стиля (MMA) Александром Емельяненко.

Политика Украинцам ужесточили правила поездок в Россию С 1 марта граждане Украины смогут въезжать в Россию только при наличии загранпаспорта, сообщило украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Экономика Великобритания рекордно закупила золото в России Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Транспорт В Люксембурге ввели бесплатный проезд в общественном транспорте По решению коалиционного правительства Люксембурга с 29 февраля на территории герцогства вводится бесплатный проезд в общественном транспорте для жителей и гостей страны.

Общество В России с 1 марта вступил в силу ряд законов Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 475-ФЗ разрешает с 1 марта до 31 декабря 2023-го ввозить лекарства, содержащие наркотические средства или психотропные вещества.

Футбол Литманен: в Финляндии испытывают к сборной России большое уважение Сборные России и Финляндии попали в одну группу на чемпионате Европы — 2020. Помимо них, в квартете В оказались команды Дании и Бельгии.