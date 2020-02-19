Экономика

Expert.ruExpert.ruКурс доллара: рубль резко отреагировал на новости из США

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Вечером во вторник российский рубль резко просел к основным резервным мировым валютам, отреагировав на новости, которые пришли из-за океана. Когда в Москве на бирже уже заканчивалась торговая сессия, стало известно, что США ввели санкции против дочки «Роснефти».
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Санкции США опять торпедировали рубль

REGNUM01:39

Курс доллара: рубль резко отреагировал на новости из США

Expert.ru00:17
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Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 03:00, Ашберн
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В аэропорту «Внуково» совершил экстренную посадку самолёт SSJ-100

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Согласно инициативе, президент России сможет распустить нижнюю палату парламента, если она не придет к согласию по поводу формирования хотя бы более трети состава кабинета министров.
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