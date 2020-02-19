Вечером во вторник российский рубль резко просел к основным резервным мировым валютам, отреагировав на новости, которые пришли из-за океана. Когда в Москве на бирже уже заканчивалась торговая сессия, стало известно, что США ввели санкции против дочки «Роснефти».

Курс доллара: рубль резко отреагировал на новости из США

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Спорт Большунов не смог выиграть спринт из-за того, что его сбили норвежцы Большунов столкнулся с ним и тоже упал, потеряв время, после чего уже не смог добиться результата, позволяющего выйти в финал. https: / / www.instagram.com / p / B8t0R0wFxs8 / Отметим, что победителем гонки стал главный соперник Большунова норвежец Йоханнес Клебо.

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