Финансы

Восток-МедиаВосток-МедиаКурс доллара рухнул из-за подорожания нефти

Если страны ОПЕК+ сохранят текущие объемы добычи, то в ближайшее время курс американской валюты будет снижаться, пока не достигнет 68 рублей за доллар, считает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. В этом случае стоимость одного барреля нефти марки Brent могут достичь 40 долларов.
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