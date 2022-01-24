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Курс доллара продолжает расти к евро и иене в ожидании решений ФРС США

FINMARKET.RU - В ходе сегодняшних торгов курс доллара США умеренно растет относительно основных мировых валют в ожидании итогов январского заседания Федеральной резервной системы США.
Финмаркет
По состоянию на 9:30 мск за евро давали $1,1306 по сравнению с $1,1326 на закрытие предыдущей сессии.
Финмаркет
В среду рынки ждут решений ФРС по монетарной политике.
ПРАЙМ
Аналитики полагают, что регулятор сохранит ставку на прежнем уровне, однако может объявить о завершении программы выкупа.
ПРАЙМ

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Рубль вновь перешел к снижению к доллару и евро на геополитических рисках
Росбалтвчера в 12:48
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Курс доллара слегка увеличивает темпы роста к евро и иене в ожидании ФРС США
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