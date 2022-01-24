ПРАЙМКурс доллара продолжает расти к евро и иене в ожидании решений ФРС СШАFINMARKET.RU - В ходе сегодняшних торгов курс доллара США умеренно растет относительно основных мировых валют в ожидании итогов январского заседания Федеральной резервной системы США.ФинмаркетПо состоянию на 9:30 мск за евро давали $1,1306 по сравнению с $1,1326 на закрытие предыдущей сессии.ФинмаркетВ среду рынки ждут решений ФРС по монетарной политике.ПРАЙМАналитики полагают, что регулятор сохранит ставку на прежнем уровне, однако может объявить о завершении программы выкупа.ПРАЙМЧитать далееСвернутьПодробнее о событииРубль вновь перешел к снижению к доллару и евро на геополитических рискахРосбалтвчера в 12:48Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентКурс доллара слегка увеличивает темпы роста к евро и иене в ожидании ФРС СШАПРАЙМ10:49Доллар слабо дешевеет к евро, стабилен к иенеФинмаркет01:21Курс доллара сегодня может сильно изменитьсяProfinance.ru03:02Курс доллара вырос по отношению к мировым валютам до максимума с начала годаForbesвчера в 08:01Показать ещёОценить2Поделиться