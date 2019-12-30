Финансы

Экономика сегодняЭкономика сегодняКурс доллара снижается на открытии торгов Мосбиржи

На открытии торгов Московской биржи индекс RTSI теряет два пункта. Курс доллара утром 30 декабря снижается на 1 копейку и составляет 62,02 рубля. В свою очередь евро растет – российская валюта уступает 16 копеек, актуальный курс – 69,47 рубля, об этом сообщает RT.
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Курс доллара снижается на открытии торгов Мосбиржи

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Доллар продолжает дешеветь относительно основных мировых валют

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Курс доллара на Мосбирже вырос до 62,04 рубля

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Рубль растёт к доллару

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Курс доллара снижается в начале недели

Московский Комсомолец29 декабря в 21:30
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Белоруссия обсуждает с НАТО возможность проведения совместных учений миротворческой направленности.
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На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты

В Китае ранее несколько раз имели место вспышки атипичной пневмонии.
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Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер жестко раскритиковал санкции США против трубопровода "Северный поток — 2", назвал их вмешательством во внутренние дела Германии.
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RT на русском 02:40
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