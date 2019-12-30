Финансы
Экономика сегодняКурс доллара снижается на открытии торгов Мосбиржи
На открытии торгов Московской биржи индекс RTSI теряет два пункта. Курс доллара утром 30 декабря снижается на 1 копейку и составляет 62,02 рубля. В свою очередь евро растет – российская валюта уступает 16 копеек, актуальный курс – 69,47 рубля, об этом сообщает RT.
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Армия и оружие
Белоруссия и НАТО обсуждают возможность совместных учений миротворцев
Белоруссия обсуждает с НАТО возможность проведения совместных учений миротворческой направленности.
Общество
Путин присвоил звания народных артистов Николаеву и Вовк
Шоу-бизнес
Разин раскритиковал Льва Лещенко, назвавшего его «администратором»
Позднее Лещенко назвал Разина «непоющим администратором», который пытается выдать себя за артиста.
Политика
Президенты РФ и Украины провели телефонный разговор
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
Политика
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
Игры
Разработчики дизельпанк-стратегии Iron Harvest подвели итоги года в новом геймплейном видео
Немецкая студия King Art Games опубликовала новое геймплейное видео своей дизельпанк-стратегии Iron Harvest.
Шоу-бизнес
Пелагея пришла на новогоднюю елку с дочкой после объявления о разводе
Пелагея устроила для дочери настоящий праздник. На прошлой неделе стало известно, что певица Пелагея разводится с мужем Иваном Телегиным.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Политика
Премьер Черногории сделал Сербской церкви «последнее предупреждение»
Премьер Черногории Душко Маркович сделал духовенству Сербской православной церкви (СПЦ) в стране "последнее предупреждение" в связи с протестами из-за закона о религиозных объединениях.
Общество
Васильева назвала дефицитные специальности школьных учителей
Наиболее дефицитными специальностями школьных учителей являются математика, информатика и иностранный язык, дефицит молодых преподавателей в отрасли сохранится по 2029 год включительно, заявила министр просвещения Ольга Васильева.
Музыка
Бабушки из Уфы выиграли миллион рублей в конкурсе Тимати
Политика
Россия и Украина смогли договориться о транзите газа
Россия и Украина смогли решить все вопросы, которые касаются транзита газа. Были подписаны необходимые соглашения.
Политика
Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде
Происшествия
В Норильске пассажиров автобуса замело снегом в салоне
В Норильске в метель пассажирский автобус попал в затор из-за ДТП на трассе, в результате чего пассажиров замело снегом прямо в салоне, передает "Северный город Норильск".
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Экономика
Индекс PMI сферы услуг России опустился до 53,1 пункта
Индекс PMI сферы услуг России в декабре снизился до 53,1 пункта с 55,6 пункта в ноябре, свидетельствуют данные IHS Markit.
Общество
Умер главный конструктор ракетоносца Ту-160 Валентин Близнюк
«30 декабря 2019 года на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался Валентин Иванович Близнюк, руководитель работ, главный конструктор авиационного комплекса Ту-160 и его модификаций», — говорится в сообщении.
Происшествия
На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты
В Китае ранее несколько раз имели место вспышки атипичной пневмонии.
Общество
Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе
Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Политика
Рассекречен давний план вовлечения России в НАТО
В документе подчёркивается, что такой статус РФ дал бы Североатлантическому альянсу основание для расширения отношений НАТО с таким государствами, как Украина, Белоруссия и Молдавия, а также странами Прибалтики.
Авто
Компания Suzuki обновила кроссовер Ignis
Японская компания Suzuki разработала новую версию кроссовера Ignis.
Общество
Россияне назвали главные блюда на новогоднем столе
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что наиболее популярными блюдами на новогоднем столе у россиян будут салат "Оливье" (73%), мандарины (65%) и салат "Селедка под шубой" (60%).
Гаджеты
Китайцы создали систему на 32-ядерном AMD EPYC и GeForce RTX 2070 с пассивным охлаждением
Политика
Варшава пытается сорвать выступление Путина в Иерусалиме в январе 2020 года
Польский истеблишмент с опасением ждет января 2020 года, когда президент России Владимир Путин станет одной из центральных фигур на Дне памяти жертв Холокоста в Иерусалиме.
Общество
ОМОН встретил пришедших за зарплатой сотрудников SPAR
Политика
Шредер раскритиковал санкции США против «Северного потока — 2»
Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер жестко раскритиковал санкции США против трубопровода "Северный поток — 2", назвал их вмешательством во внутренние дела Германии.
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и грузовиком в Москве
Уточняется, что ДТП произошло в Соболевском проезде. Обстоятельства случившегося и состояние пострадавших уточняются.
Политика
Сотрудники Sputnik Эстония прекратят трудовые отношения с редакцией
Журналисты агентства Sputnik Эстония c 1 января 2020 года вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования, сообщило МИА "Россия сегодня".
Политика
Украина намеревается отделить энергосистему от России и Белоруссии
Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что энергосистема страны перестанет быть российско-белорусской частью и станет европейской.
Спорт
Шубенков прокомментировал предложение ВФЛА о встрече
Российский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал ответ Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) на открытое письмо, составленное им, а также легкоатлетками Марией Ласицкене и Анжеликой Сидоровой.