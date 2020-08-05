Финансы
Экономика сегодняКурс доллара снижается на торгах Мосбиржи 5 августа
Доллар дешевеет на 23 копейки, евро — на 16 копеек. Инвесторы продолжают следовать ранее установленным тенденциям. Стоимость доллара в среду, 5 августа, установилась на позиции в 73,33 руб.
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Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 13:37, Ашберн
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
Выплаты в размере 10 тыс. рублей получат все семьи, в которых растут дети до 16 лет.
Лезги газет 04:57
Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопрос экстрадиции задержанных под Минском россиян.
Газета.Ru 12:33
Политика
Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий в августе
СМИ предполагают, что Путин может предпринять попытку усилить влияние страны за счет поглощения Беларуси, выступив неким «национальным освободителем» во время народных волнений на фоне предстоящих президентских выборов в РБ.
Evo-rus.com вчера в 08:58
Общество
Nord Stream 2 AG оценит иск немецких экологов
Оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG принял к сведению и оценит иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe против разрешения на эксплуатацию газопровода, сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости 12:10
Путешествия
Авиакомпании Тайваня продают пассажирам билеты на «рейсы в никуда»
Авиакомпания EVA Air также распродала все 309 билетов на специальный рейс, посвященный Дню пап, который отмечается на Тайване 8 августа (по созвучию даты «ба-ба» слову «папа» в китайском языке).
РБК 12:27
Общество
Пассажирам разрешили снова пополнять баланс карты «Стрелка» наличными
Жители и гости Подмосковья снова получили возможность пополнять транспортные карты «Стрелка» наличными без комиссии, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
РИАМО 10:34
Футбол
ЦСКА объявил о подписании контракта с Гайчем
Московский ЦСКА объявил о подписании контракта с аргентинским нападающим Адольфо Гайчем.
Российская газета 12:43
Политика
Патрушев заявил о геббельсовской пропаганде со стороны Запада
Антироссийская пропаганда Запада повторяет приемы, которые использовала в свое время гитлеровская Германиа.
Московский Комсомолец 11:45
Культура
В конкурсе на создание интернет-контента для молодежи победили 85 проектов
В конкурсе Института развития интернета на создание интернет-контента для молодежи победили 85 проектов, они получат поддержку со стороны государства, сообщает пресс-служба ИРИ.
Rambler News Service 12:00
Общество
В Минске на время митинга Светланы Тихановской назначили празднование Дня железнодорожных войск. Она не отказалась от акции
6 августа власти Минска планируют провести праздничное мероприятие ко Дню железнодорожных войск в парке Дружбы, говорится в ответе городской администрации, который опубликовал активист Алексей Киреев.
Дождь 12:59
Происшествия
Число погибших при взрыве в Бейруте возросло до 135
"В результате взрыва погибли 135 человек, около 5 тысяч получили ранения, десятки пропавших в результате взрыва в Бейруте", - сказал Хасан телеканалу "Аль-Джазира".
РИА Новости 11:52
Гаджеты
Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2
Южнокорейская корпорация Samsung Electronics в среду в ходе онлайн-презентации Galaxy Unpacked представила новый фаблет Galaxy Note 20, раскладной смартфон Galaxy Z Fold 2, планшет Galaxy Tab S7, а также беспроводные наушники Galaxy Buds Live и умные часы Galaxy Watch 3. Презентацию провел глава подразделения мобильных коммуникаций Но Тэ Мун.
ТАСС 13:12
Происшествия
В Москве врачи вытащили связку ключей из желудка ребенка
Врачи столичного института детской хирургии и травматологии вытащили два железных ключа из желудка ребенка.
ТАСС 12:10
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru 02 августа в 16:57
Общество
Стала известна жалоба капитана, который привез взорвавшийся груз в Бейрут
Еще в 2014 году капитан судна Rhosus, на котором в Бейрут были доставлены более 2 тыс. т взорвавшейся 4 августа 2020 года селитры, жаловался на проблемы из-за опасного груза.
РБК 12:09
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 03 августа в 08:20
Происшествия
В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель
Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости вчера в 09:58
Происшествия
Начальник следственного управления ФСБ Шишов уходит в отставку
Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов выходит на пенсию по выслуге лет, пишет "Ъ" со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:43
Шоу-бизнес
Александр Гордон развелся в четвертый раз после шести лет брака
Четвертой избранницей Александра Гордона стала студентка ВГИКа Нозанин Абдулвасиева, которая младше теперь уже бывшего мужа на 30 лет.
Актуальные Новости вчера в 05:32
Политика
Армения ограничила вещание российских каналов
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, которым ограничил вещание иностранных каналов, включая российские.
Lenta.ru 10:49
Политика
Соперница Лукашенко попросила Ангелу Меркель «связаться с Лукашенко»
Обратиться к главе правительства ФРГ Тихановской предложил журналист, попросивший ее сформулировать послание Ангеле Меркель.
РБК 11:37
Общество
В Турции резко выросла заболеваемость коронавирусом
На курортах Турции зафиксирован резкий рост числа случаев коронавируса после возобновления авиасообщения с Россией.
Известия 08:00
Хоккей
«Каролина» прошла «Рейнджерс» в квалификационном раунде плей-офф НХЛ
«Нью-Йорк Рейнджерс» уступил «Каролине Харрикейнз» 5 августа в третьем матче квалификационного раунда плей-офф Кубка Стэнли.
ИА Красная Весна 04:42
Футбол
Каррера прокомментировал переход Кокорина в «Спартак»
Экс-наставник московского "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал переход Александра Кокорина в столичный клуб, передает Metaratings.ru.
Газета.Ru 13:24
Политика
Украинский журналист Гордон взял интервью у Лукашенко
Украинский журналист и основатель издания «Гордон» Дмитрий Гордон, известный своим разговором с экс-прокурором Крыма Натальей Поклонской по заданию СБУ, записал интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Взгляд.ру 12:51
Футбол
Бэйл не попал в заявку «Реала» на матч с «Ман Сити» в ЛЧ
«Реал» огласил список игроков, которые будут готовиться к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (первая игра – 1:2). В заявку не попал вингер Гарет Бэйл.
Sports.ru 12:26