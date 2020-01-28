Финансы
Московский КомсомолецКурс доллара снижается во вторник утром
Единая европейская валюта укрепляется к доллару в начале торговой сессии во вторник утром ни мировом валютном рынке. По данным торгов, к 07.30 утра по московскому времени евро прибавляет 0,05%, до 1,1021 доллара.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 05:24, Ашберн
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Происшествия
В Ростовской области убиты депутат Андрей Алабушев и его жена
Общество
Apple отчиталась о рекордной выручке
Выручка компании Apple в первом квартале 2019-2020 финансового года, который завершился 28 декабря 2019 года, составила 92 миллиарда долларов, сообщила компания.
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Актриса Наталья Андрейченко пропала на отдыхе в Мексике.
Политика
Трамп озвучил «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины
План Трампа Ранее агентство Associated Press передавало, что мирный план Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке, которые некоторые СМИ окрестили "сделкой века", предполагает заморозку на четыре года строительства израильских поселений на палестинских территориях.
Хоккей
Одноклубник Овечкина: Александр творит историю
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной США Том Уилсон прокомментировал снайперские достижения своего одноклубника, Александра Овечкина.
Политика
В Кремле прокомментировали идею ввести термин «Верховный правитель»
Инициатива по переименованию в Конституции РФ термина "президент" на "верховный правитель" новая, в ходе работы над поправками в основной закон поступает идей много, какие-то будут приняты, какие-то отсеют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Армия и оружие
Комплекс ПВО «Панцирь-С» получил гиперзвуковую ракету
Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» получил новейшую гиперзвуковую ракету.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» определил форварда «Валенсии» Гомеса как приоритетную цель на лето
Нападающий «Валенсии» Максимилиано Гомес летом может пополнить стан «Манчестер Юнайтед», сообщает Cadena SER.
Происшествия
Следователи рассказали о деталях крушения вертолета Коби Брайанта
Политика
Петра Толстого выбрали вице-спикером ПАСЕ
Вице-спикера Госдумы России Петра Толстого выбрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Общество
ФСБ выявила ещё один рассылавший сообщения о минировании сервис
В ФСБ России сообщили, что обнаружен ещё один сервис, с которого велась рассылка сообщений о минировании, — швейцарский Protonmail.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Второй мировой войне
Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны не вызывают ничего, кроме сожаления, заявил 29 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
Минкомсвязь не поддержала план «сотовой четверки» по развитию 5G в России
Минкомсвязь вернулась к идее создания в России инфраструктурного оператора для строительства единой сети мобильной связи пятого поколения (5G), рассказали РБК два источника в крупных сотовых компаниях.
Космос
Ракету «Ангара» предложили уничтожить во время испытаний
Отмечается, что для испытания системы спасения потребуется дополнительная ракета помимо носителей, которые планируется использовать в 2023-2025 годах.
Общество
С 28 января более 20 украинских телеканалов исчезнут из бесплатного доступа
Во вторник, 28 января, 23 наиболее рейтинговых телеканала Украины прекращают вещание в свободном доступе, передает "112 Украина" О прекращении спутникового вещания в открытом доступе бесплатного сигнала спутника украинцев предупреждали еще с 2017 года.
Политика
Путин встретится с ушедшими в отставку вице-премьерами и министрами
Президент РФ Владимир Путин в среду встретится с бывшими членами правительства, чтобы обсудить с ними перспективы их дальнейшей занятости и поблагодарить их за работу в кабмине, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Футбол
Эксперт прокомментировал переход Кокорина в «Зенит-2»
Ситуация вокруг Александра Кокорина получила продолжение.
Общество
Более половины россиян не ожидают повышения зарплат в 2020 году
Более половины россиян (54%) не ожидают, что работодатели повысят их зарплаты в 2020 году.
Культура
Ведущей нового реалити-шоу станет 3D-копия Людмила Гурченко
Один из создателей шоу «Дом-2» Валерий Комиссаров планирует выпуск нового проекта «Битва престолов». Ведущей шоу будет Людмила Гурченко.
Экономика
ЦБ принял решение о санации Севастопольского Морского банка
Центральный Банк России принял решение о финансовом оздоровлении Севастопольского Морского банка. Об этом говорится на сайте регулятора.
Происшествия
Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова
Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Авто
В России в 1,5 раза выросли продажи электромобилей. Подержанных
Происшествия
В Краснодаре из-за пожара в школе эвакуировали 800 детей
Учителя экстренно вывели всех детей на спортплощадку возле учебного заведения. В общей сложности было эвакуировано 800 школьников.
Происшествия
Бывший директор фабрики «Меньшевик» оправдан присяжными
Экс-директор московской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника, оправдан присяжными, передает ТАСС.
Общество
ЦИАН оценил количество пятиэтажек под снос в регионах России
«В 16 крупнейших региональных рынках (города-миллионники, Московская и Ленинградская области) из 107 тыс. многоэтажных жилых домов московским критериям включения в программу реновации соответствует около 27% от числа зданий, на которые приходится 18% площади жилого фонда», — отмечают аналитики.