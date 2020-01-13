Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5,25 копейки и составил 61,3925 рубля. Курс евро вырос на 6,25 копейки и составил 68,4325 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Политика Путин предложил изменить Конституцию 1. Путин рассказал об изменениях в основной закон страны Президент России в среду, 15 января, огласил ежегодное послание Федеральному собранию, в котором рассказал о возможных изменениях в Конституции страны.

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Общество Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.

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Общество Социальные контракты будут введены во всех субъектах России Президент России Владимир Путин поручил правительству учесть имеющийся опыт механизма социальных контрактов и внедрить его с 2021 года во всех субъектах Федерации.

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Спорт ОКР в ближайшие дни присоединится к процессу в CAS между WADA и РУСАДА Олимпийский комитет России (ОКР) в ближайшие дни присоединится к процессу в Спортивном арбитражном суде (CAS) между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьей стороны, сообщает служба информации ОКР.

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Автоспорт Фернандо Алонсо попал в аварию на десятом этапе «Дакара» Двукратный чемпион "Формулы-1" испанец Фернандо Алонсо попал в аварию на десятом этапе "Дакара", сообщается на официальном сайте проходящего в Саудовской Аравии ралли-рейда.

Игры Epic Games Store в 2020 году продолжит бесплатно раздавать игры Как удалось узнать зарубежному изданию, в 2020 году компания будет и дальше предоставлять пользователям игры бесплатно, и будет происходить в рамках еженедельной бесплатной раздачи.