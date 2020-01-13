Финансы
ТАССКурс доллара снизился до 61,39 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5,25 копейки и составил 61,3925 рубля. Курс евро вырос на 6,25 копейки и составил 68,4325 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Политика
Путин предложил изменить Конституцию
1. Путин рассказал об изменениях в основной закон страны Президент России в среду, 15 января, огласил ежегодное послание Федеральному собранию, в котором рассказал о возможных изменениях в Конституции страны.
Футбол
В российском футболе стартовала судейская реформа
Сама по себе отставка Егорова никого не удивила - ее ждали еще в середине ноября, когда исполком РФС анонсировал судейскую реформу, а судейский комитет вместо Николая Левникова возглавил бизнесмен Ашот Хачатурянц.
Общество
Путин призвал увеличивать количество бюджетных мест в вузах
Путин предложил каждый год увеличивать количество бюджетных мест в вузах страны.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Здоровье
В Якутии не выявлено новых случаев заболевания корью
Как сообщили в пресс-службе Минздрава Якутии, в республике за последние дни не выявлено новых случаев заболевания корью.
Культура
Заглавную песню к фильму о Джеймсе Бонде исполнит Билли Айлиш
Билли Айлиш исполнит заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде "Не время умирать", который выйдет в апреле 2020 года.
Общество
Путин раскритиковал уровень рождаемости в России
Президент Владимир Путин в ходе выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию выразил недовольство уровнем рождаемости в России.
Политика
Путин поручил устранить перебои с закупками жизненно важных лекарств
Президент России Владимир Путин потребовал не допускать перебоев с поставками жизненно важных лекарств.
Политика
Путин призвал пять ядерных держав устранить угрозы глобальной войны
Пять ядерных держав, которые основали Организацию Объединенных Наций, несут особую ответственность за сохранение и развитие человечества, считает Владимир Путин.
Общество
Социальные контракты будут введены во всех субъектах России
Президент России Владимир Путин поручил правительству учесть имеющийся опыт механизма социальных контрактов и внедрить его с 2021 года во всех субъектах Федерации.
Происшествия
В Каталонии прогремел взрыв на нефтехимическом заводе
Здоровье
В Красноярске открылось первое паллиативное отделение для детей
В Красноярске открылось первое паллиативное отделение для детей с неизлечимыми заболеваниями.
Экономика
Топилин оценил расходы на увеличение маткапитала в 100 млрд рублей
Глава Минтруда РФ Максим Топилин оценил расходы на предложения президента России Владимира Путина по материнскому капиталу, озвученные в послании Федеральному собранию, в сумму порядка 100 млрд рублей в текущем году.
Здоровье
Число отравившихся питьевой водой в Кизляре выросло до 72 человек
В Кизляре с острой кишечной инфекцией госпитализированы 72 человек, в том числе десять детей.
Политика
Путин предложил развивать раздельный сбор мусора
«Нужно кардинально снизить объём отходов на полигонах», — подчеркнул Путин.
Общество
BMW отказалась от строительства своего завода в России
Немецкая компания BMW окончательно отказалось от планов строительства собственного завода в России для выпуска легковых автомобилей.
Спорт
ОКР в ближайшие дни присоединится к процессу в CAS между WADA и РУСАДА
Олимпийский комитет России (ОКР) в ближайшие дни присоединится к процессу в Спортивном арбитражном суде (CAS) между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьей стороны, сообщает служба информации ОКР.
Общество
Рудковская пригрозила Авербуху штрафом из-за песни Билана в его шоу
Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана в своем шоу и пригрозила крупным штрафом.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Общество
Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов
В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отметила день рождения дочери в клинике
Актриса Анастасия Заворотнюк из-за состояния здоровья отметила день рождения дочери в клинике.
Автоспорт
Фернандо Алонсо попал в аварию на десятом этапе «Дакара»
Двукратный чемпион "Формулы-1" испанец Фернандо Алонсо попал в аварию на десятом этапе "Дакара", сообщается на официальном сайте проходящего в Саудовской Аравии ралли-рейда.
Игры
Epic Games Store в 2020 году продолжит бесплатно раздавать игры
Как удалось узнать зарубежному изданию, в 2020 году компания будет и дальше предоставлять пользователям игры бесплатно, и будет происходить в рамках еженедельной бесплатной раздачи.
Происшествия
Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии
Модель Ксению Пунтус, упавшую с высоты третьего этажа, перевели из отделения реанимации в травматологию, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице.
Экономика
Греф анонсировал снижение ставок по ипотеке в 2020 году
Процентные ставки по ипотеке продолжат снижаться в 2020 году, сообщил глава Сбербанка Герман Греф. Об этом пишет ТАСС в среду, 15 января.
Шоу-бизнес
Виктория Боня увлеклась фотошопом, забыв про отражение в зеркале
Отражение руки в зеркале, на которое Боня при редактировании снимка не обратила внимание, не соответствует по толщине ее изящному предплечью.
Наука