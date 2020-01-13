Финансы

ТАССТАССКурс доллара снизился до 61,39 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5,25 копейки и составил 61,3925 рубля. Курс евро вырос на 6,25 копейки и составил 68,4325 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рубль «обманул» инвесторов в их погоне за долларом

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Рубль на старте торгов слабо колеблется к доллару и евро. Фондовый рынок корректируется снижением

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Рубль перешел к росту после легкого снижения в первые минуты торгов

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Курс доллара снизился до 61,39 рубля

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1. Путин рассказал об изменениях в основной закон страны Президент России в среду, 15 января, огласил ежегодное послание Федеральному собранию, в котором рассказал о возможных изменениях в Конституции страны.
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В российском футболе стартовала судейская реформа

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Путин призвал увеличивать количество бюджетных мест в вузах

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Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

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Политика

Путин поручил устранить перебои с закупками жизненно важных лекарств

Президент России Владимир Путин потребовал не допускать перебоев с поставками жизненно важных лекарств.
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Политика

Путин призвал пять ядерных держав устранить угрозы глобальной войны

Пять ядерных держав, которые основали Организацию Объединенных Наций, несут особую ответственность за сохранение и развитие человечества, считает Владимир Путин.
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Общество

Социальные контракты будут введены во всех субъектах России

Президент России Владимир Путин поручил правительству учесть имеющийся опыт механизма социальных контрактов и внедрить его с 2021 года во всех субъектах Федерации.
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В Каталонии прогремел взрыв на нефтехимическом заводе

News.ru вчера в 13:58
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В Красноярске открылось первое паллиативное отделение для детей

В Красноярске открылось первое паллиативное отделение для детей с неизлечимыми заболеваниями.
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Экономика

Топилин оценил расходы на увеличение маткапитала в 100 млрд рублей

Глава Минтруда РФ Максим Топилин оценил расходы на предложения президента России Владимира Путина по материнскому капиталу, озвученные в послании Федеральному собранию, в сумму порядка 100 млрд рублей в текущем году.
ТАСС 05:56
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Число отравившихся питьевой водой в Кизляре выросло до 72 человек

В Кизляре с острой кишечной инфекцией госпитализированы 72 человек, в том числе десять детей.
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Путин предложил развивать раздельный сбор мусора

«Нужно кардинально снизить объём отходов на полигонах», — подчеркнул Путин.
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Общество

BMW отказалась от строительства своего завода в России

Немецкая компания BMW окончательно отказалось от планов строительства собственного завода в России для выпуска легковых автомобилей.
Известия вчера в 08:04
Спорт

ОКР в ближайшие дни присоединится к процессу в CAS между WADA и РУСАДА

Олимпийский комитет России (ОКР) в ближайшие дни присоединится к процессу в Спортивном арбитражном суде (CAS) между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьей стороны, сообщает служба информации ОКР.
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Рудковская пригрозила Авербуху штрафом из-за песни Билана в его шоу

Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана в своем шоу и пригрозила крупным штрафом.
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Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

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В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
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В Саратовской области автобус с росгвардейцами попал в ДТП

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Анастасия Заворотнюк отметила день рождения дочери в клинике

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Фернандо Алонсо попал в аварию на десятом этапе «Дакара»

Двукратный чемпион "Формулы-1" испанец Фернандо Алонсо попал в аварию на десятом этапе "Дакара", сообщается на официальном сайте проходящего в Саудовской Аравии ралли-рейда.
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Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии

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Греф анонсировал снижение ставок по ипотеке в 2020 году

Процентные ставки по ипотеке продолжат снижаться в 2020 году, сообщил глава Сбербанка Герман Греф. Об этом пишет ТАСС в среду, 15 января.
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Камера сняла предполагаемое попадание двух ракет в украинский Boeing

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