Финансы
ТАССКурс доллара снизился до 61,78 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7 копеек и составил 61,78 рубля. Курс евро опустился на 21 копеек, до 68,47 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рубль днем усилил рост к доллару и развернулся вверх к евро на фоне позитивных сигналов с внешних рынков
Финмаркет27 декабря в 08:35
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Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» победить «Голден Стэйт» в матче НБА
В составе гостей трипл-дабл оформил Лука Дончич (31 очко, 12 подборов и 15 передач), 25 очков набрал Тим Хардуэй, у проигравших самым результативным стал Д'Анджело Расселл (35 очков).
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Поклонники певицы Полины Гагариной обнаружили на одной из ее фотографий в Instagram оптическую иллюзию.