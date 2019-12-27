Финансы

ТАССТАССКурс доллара снизился до 61,78 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7 копеек и составил 61,78 рубля. Курс евро опустился на 21 копеек, до 68,47 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Официальный курс евро на пятницу вырос до 68,5 рубля

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Конец эпохи фейсбук-революций: протест побеждается в три клика

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В пригороде Нью-Йорка Монси неизвестный ранил ножом несколько человек у синагоги.
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Прощание с художественным руководителем «Современника» народной артисткой СССР Галиной Волчек началось в театре на Чистопрудном бульваре в Москве.
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Инженерные образцы процессоров Intel Comet Lake-S замечены в Китае

Характеристики инженерных образцов процессоров Comet Lake-S в последние дни активно обсуждаются по мотивам появления слайдов из официальных презентаций Intel, но фотографии реальных экземпляров воодушевляют аудиторию гораздо сильнее.
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Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
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В ДНР из Западной исправительной колонии в Макеевке выехала автоколонна с украинскими пленными.
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Космические итоги уходящего года дали возможность людям узнать больше информации о Вселенной

Ученые подвели космические итоги уходящего года. Они дали возможность людям узнать больше информации о Вселенной.
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Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области

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«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа

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Как сообщает ToDay News Ufa, по мнению гастроэнтеролога Алексея Паромонова, людям с хроническими заболеваниями печени стоит быть осторожными, поскольку даже минимальная доза алкоголя может вызвать негативные последствия в организме человека.
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В составе гостей трипл-дабл оформил Лука Дончич (31 очко, 12 подборов и 15 передач), 25 очков набрал Тим Хардуэй, у проигравших самым результативным стал Д'Анджело Расселл (35 очков).
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Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы в Алма-Ате

Международный аэропорт Алма-Аты, из которого вылетел потерпевший крушение самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, опубликовал в Facebook поминутную хронологию произошедшего.
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Поклонники певицы Полины Гагариной обнаружили на одной из ее фотографий в Instagram оптическую иллюзию.
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