Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5,25 копейки и составил 61,3925 рубля. Курс евро вырос на 6,25 копейки и составил 68,4325 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

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Происшествия Бандиты с автоматами угнали у петербургского водителя Range Rover Около двух часов дня в среду, 15 января 2020 года, двое неизвестных человек напали на водителя автомобиля Range Rover, угрожали автоматами, вытолкнули владельца из машины и скрылись на ней.

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Технологии Windows 7 теряет поддержку Microsoft ОС все еще остается на миллионах компьютеров по всему миру Сегодня Microsoft объявила о прекращении поддержки своей операционной системы Windows 7, спустя почти 11 лет после запуска ОС.

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