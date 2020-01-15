Финансы

ТАССТАССКурс доллара снизился до 61,39 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5,25 копейки и составил 61,3925 рубля. Курс евро вырос на 6,25 копейки и составил 68,4325 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рубль на старте торгов слабо колеблется к доллару и евро. Фондовый рынок корректируется снижением

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России угрожает штамм вируса птичьего гриппа А H5N8.
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BioWare опубликовала в твиттере короткий ролик, вырезанный из вступительной части первой Mass Effect.
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