Финансы
ТАССКурс доллара снизился до 61,39 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5,25 копейки и составил 61,3925 рубля. Курс евро вырос на 6,25 копейки и составил 68,4325 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Политика
Путин обсудил с Медведевым выполнение послания Федеральному собранию
В пресс-службе Кремля отметили, что лидеры страны обсудили инициативы, которые были озвучены в послании Федеральному собранию, а также связанные с их реализацией вопросы.
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29-летний футболист сборной России по футболу Федор Смолов и Мария Юмашева (внучка Борис Ельцина) приняли решение пожениться.
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Путин запретил иностранное гражданство для российских чиновников
Путин подчеркнул, что главы субъектов федераций, министры, депутаты и судьи не должны иметь иностранного гражданства, а также вида на жительство в других странах, а также иных документов, позволяющих им проживать за границей.
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Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
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Победная серия «Реала» закончилась на ЦСКА. Яркая победа в Москве
Экономика
Топилин оценил расходы на увеличение маткапитала и детские пособия
Министр труда и соцзащиты России Максим Топилин оценил расходы на увеличение маткапитала и пособия на детей от трех до семи лет.
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Около двух часов дня в среду, 15 января 2020 года, двое неизвестных человек напали на водителя автомобиля Range Rover, угрожали автоматами, вытолкнули владельца из машины и скрылись на ней.
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В «Москве-Сити» захватили заложника
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ОС все еще остается на миллионах компьютеров по всему миру Сегодня Microsoft объявила о прекращении поддержки своей операционной системы Windows 7, спустя почти 11 лет после запуска ОС.
Общество
Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку
В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
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Россию предупредили об угрозе птичьего гриппа
России угрожает штамм вируса птичьего гриппа А H5N8.
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Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
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В Турции назвали срок полного ввода в строй ЗРС С-400
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Экономика
Банк России сохранил ожидания по инфляции
Банк России пока не меняет сигнал о будущей направленности своей денежно-кредитной политики - регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки в первом полугодии 2020 года.
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
Игры
BioWare вспомнила про серию Mass Effect — фанаты начали строить теории о ремастере и сиквеле
BioWare опубликовала в твиттере короткий ролик, вырезанный из вступительной части первой Mass Effect.
Политика
Путин призвал дать Совету Федерации больше полномочий
Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил, чтобы назначение руководителей всех силовых ведомств проходило по итогам консультаций с Советом Федерации.
Футбол
Московское «Динамо» согласовало трансфер Александра Соболева
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Сергей Шнуров опубликовал редкое фото с женой
Фронтмен группировки "Ленинград" Сергей Шнуров разместил в своем Instagram-аккаунте очередной стих.
Политика
Кудрин увидел в послании Путина «шажок» к парламентской республике
Предложения президента РФ Владимира Путина по усилению роли парламента, с которым глава государства выступил в ходе оглашения послания Федеральному собранию, — это «маленький шажок» в сторону парламентской республики.
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Заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде споет Билли Айлиш
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Путин потребовал сформировать систему экологического мониторинга
Президент России Владимир Путин требует сформировать полноценную систему экологического мониторинга по всей стране.
Общество
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Пять человек находятся в реанимации, трое скончались.
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Тедеско рассказал, кто удивил его больше всего после отпуска
Айртон удивил больше всех, да, не ожидали, что из отпуска он вернется блондином.
Наука
Из морского озера Могильное исчез пресный слой и его обитатели
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В России продают 25-летнюю «Волгу» за 5 млн рублей
Редчайший экземпляр продают в Тольятти за 5 000 000 рублей.
Общество
Путин предложил изменить порядок приема в медицинские вузы
Порядок приема в вузы по медицинским специальностям изменится в новом учебном году, 70% бюджетных мест по специальности «Лечебное дело» и 75% мест по направлению «Педиатрия» станут целевыми, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.