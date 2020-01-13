Финансы

ТАССТАССКурс доллара снизился до 61,05 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи сегодня уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1,25 копейки и составил 61,0475 рубля. Курс евро не изменился и составил 67,8975 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рубль в ходе торгов теряет позиции к доллару и евро

Росбалт02:48

Рубль укрепился к доллару на открытии торгов Мосбиржи

Экономика сегодня02:47

Курс доллара снизился до 61,39 рубля

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Рубль на старте торгов слабо колеблется к доллару и евро. Фондовый рынок корректируется снижением

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RT на русском02:03

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Взгляд.ру02:20

Рубль перешел к росту после легкого снижения в первые минуты торгов

ПРАЙМ02:15
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Общество

Путин пообещал увеличить материнский капитал

Президент России Владимир Путин пообещал увеличить материнский капитал и начать выплаты уже при рождении первого ребенка.
Lenta.ru 04:25
Общество

Путин поручил определить, сколько нужно дополнительных школьных мест

Правительство совместно с региональными властями должно определить, сколько необходимо дополнительных школьных мест, и внести нужные изменения в Национальный проект «Образование», заявил президент России Владимир Путин 15 января во время Ежегодного послания к Федеральному Собранию.
Красная весна 05:40
Политика

Владимир Путин призвал внедрять систему раздельного сбора мусора

Владимир Путин рассказал о необходимости внедрить по всей стране полноценную систему экологического мониторинга, в который войдет мониторинг качества воздуха, воды и почвы.
7 канал Красноярск 06:05
Экономика

Путин назвал важнейшей задачей рост реальных доходов россиян

Глава РФ Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием, подчеркнул, что важнейшей задачей российского правительства, а также Банка России является создание условий для существенного роста реальных доходов граждан страны.
Журналистская правда 04:56
Политика

Послание президента Федеральному собранию завершилось

Послание президента Федеральному собранию завершилось.
Москва 24 05:21
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк отметила день рождения дочери в клинике

Актриса Анастасия Заворотнюк из-за состояния здоровья отметила день рождения дочери в клинике.
URA.Ru 02:28
Происшествия

Десятилетняя школьница отбилась от тащившего ее в машину мужчины

В Ленинградской области десятилетняя девочка отбилась от мужчины, который пытался затащить ее в машину.
РИА Новости 06:04
Политика

Хафтар объяснил решение покинуть Москву без мирного соглашения с ПНС

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, покинувший Москву, не подписав соглашение о прекращении огня с действующим в Триполи Правительством национального согласия (ПНС), Фаиза Сарраджа, заявил, что предложенный ему вариант документа игнорировал ряд требований ЛНА.
Известия 13 января в 23:16
Политика

Россия не видит оснований для запуска механизма разрешения споров СВПД

Германия, Франция и Великобритания заявили, что планируют запустить механизм урегулирования споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
Газета.Ru вчера в 14:15
Шоу-бизнес

Татьяна Навка поделилась пикантным снимком со своими поклонниками

Всем фанатам очень понравился образ Навки. Отмечается, что есть еще одно мнение, почему именно был выбран такой наряд.
RuNews24.ru 04:17
Общество

Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы

Послание должны были впервые показать на фасадах гостиницы «Космос», Центрального телеграфа, здания «Дома книги», кинотеатра «Октябрь», дома № 28 на Новом Арбате, а также ТЦ «Ереван-плаза», рассказывал РБК представитель рекламной компании LBL (владелец конструкций).
Ведомости 05:18
Политика

Авария Су-57 заблокировала экспорт истребителя в Китай

Авария Су-57 в конце декабря полностью заблокировала поставки истребителя Китаю.
Утро.ru вчера в 03:07
Армия и оружие

В МИД РФ объяснили, чем чреваты методы «холодной войны» НАТО

Ранее замглавы МИД РФ отмечал, что продолжение нынешней антироссийской политики НАТО только усугубит кризис альянса.
ТК Звезда 03:48
Происшествия

В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы

РИА Новости вчера в 20:59
Общество

Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов

В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Известия 02:18
Игры

Epic Games Store в 2020 году продолжит бесплатно раздавать игры

Как удалось узнать зарубежному изданию, в 2020 году компания будет и дальше предоставлять пользователям игры бесплатно, и будет происходить в рамках еженедельной бесплатной раздачи.
Astera 05:18
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевских привилегий

Жена принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевских привилегий.
Lenta.ru 05:31
Экономика

Силуанов назвал сумму на реализацию предложений Путина по демографии

Министр финансов Антон Силуанов сообщил после завершения Послания президента России Владимира Путина, что пакет демографических и социальных стимулов, предложенный главой государства, в этом году обойдется бюджету в 400-450 млрд рублей.
Московский Комсомолец 05:58
Происшествия

В Саратовской области автобус с росгвардейцами попал в ДТП

РБК 03:40
Общество

Пожилым россиянам урежут пенсии в 2020 году

Некоторых российских пенсионеров ждет неприятный сюрприз в наступившем 2020 году – у них сократятся пенсионные выплаты.
ФедералПресс 00:48
Политика

В Турции назвали сроки ввода в строй С-400

Взгляд.ру 05:39
Происшествия

В четырех землях ФРГ прошла спецоперация против исламистов из Чечни

В фокусе полицейской спецоперации в четырех федеральных землях Германии оказались выходцы из Чечни, подозреваемые в связях с исламистами.
Вести.Ru вчера в 08:22
Политика

Камера сняла предполагаемое попадание двух ракет в украинский Boeing

Вести.Ru 01:52
Авто

В России упали продажи новых автомобилей

Продажи новых легковых автомобилей в России в 2019 году упали на 2,3 процента по сравнению с 2018-м, свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), которые приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru вчера в 12:03
Здоровье

На Украине три человека скончались от вирусной пневмонии

Пять человек находятся в реанимации, трое скончались.
REGNUM вчера в 04:27
Происшествия

Омский педагог совратил восемь школьниц

Om1.ru 03:15
Гаджеты

Samsung представила уникальную упаковку-конструктор

Samsung Electronics представляет экологичную упаковку Eco-Package, с помощью которой можно сделать мебель и аксессуары для дома своими руками — например, самостоятельно смастерить тумбочку или журнальный столик.
iXBT.com 02:24
Автоспорт

Десятый этап ралли «Дакар-2020» прервали из-за непогоды

Десятый этап ралли «Дакар-2020» организаторы решили прервать из-за непогоды, говорится в сообщении на сайте соревнований.
ProstoProSport 04:33
Политика

Путин предложил изменить статью в УК РФ об ОПГ для бизнеса

Путин рассказал, что часто предприниматели обращали внимание на 210-ю статью Уголовного кодекса России, по которой любая компания могла считаться организованным преступным сообществом из-за того, что ее руководители нарушили закон.
РЕН ТВ 05:19
Авто

Новый Toyota RAV4, Forester и Outlander: большой тест кроссоверов

Какие обогревы и подогревы есть у каждого из участников теста, какими полноприводными трансмиссиями они располагают, а также данные производителей и прочую важную техническую информацию о кроссоверах Toyota RAV4, Subaru Forester и Mitsubishi Outlander вы найдете тут.
За рулем вчера в 22:00
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