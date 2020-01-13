Финансы
ТАССКурс доллара снизился до 61,05 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи сегодня уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1,25 копейки и составил 61,0475 рубля. Курс евро не изменился и составил 67,8975 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 06:14, Ашберн
Общество
Путин пообещал увеличить материнский капитал
Президент России Владимир Путин пообещал увеличить материнский капитал и начать выплаты уже при рождении первого ребенка.
Общество
Путин поручил определить, сколько нужно дополнительных школьных мест
Правительство совместно с региональными властями должно определить, сколько необходимо дополнительных школьных мест, и внести нужные изменения в Национальный проект «Образование», заявил президент России Владимир Путин 15 января во время Ежегодного послания к Федеральному Собранию.
Политика
Владимир Путин призвал внедрять систему раздельного сбора мусора
Владимир Путин рассказал о необходимости внедрить по всей стране полноценную систему экологического мониторинга, в который войдет мониторинг качества воздуха, воды и почвы.
Экономика
Путин назвал важнейшей задачей рост реальных доходов россиян
Глава РФ Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием, подчеркнул, что важнейшей задачей российского правительства, а также Банка России является создание условий для существенного роста реальных доходов граждан страны.
Политика
Послание президента Федеральному собранию завершилось
Послание президента Федеральному собранию завершилось.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отметила день рождения дочери в клинике
Актриса Анастасия Заворотнюк из-за состояния здоровья отметила день рождения дочери в клинике.
Происшествия
Десятилетняя школьница отбилась от тащившего ее в машину мужчины
В Ленинградской области десятилетняя девочка отбилась от мужчины, который пытался затащить ее в машину.
Политика
Хафтар объяснил решение покинуть Москву без мирного соглашения с ПНС
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, покинувший Москву, не подписав соглашение о прекращении огня с действующим в Триполи Правительством национального согласия (ПНС), Фаиза Сарраджа, заявил, что предложенный ему вариант документа игнорировал ряд требований ЛНА.
Политика
Россия не видит оснований для запуска механизма разрешения споров СВПД
Германия, Франция и Великобритания заявили, что планируют запустить механизм урегулирования споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
Шоу-бизнес
Татьяна Навка поделилась пикантным снимком со своими поклонниками
Всем фанатам очень понравился образ Навки. Отмечается, что есть еще одно мнение, почему именно был выбран такой наряд.
Общество
Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы
Послание должны были впервые показать на фасадах гостиницы «Космос», Центрального телеграфа, здания «Дома книги», кинотеатра «Октябрь», дома № 28 на Новом Арбате, а также ТЦ «Ереван-плаза», рассказывал РБК представитель рекламной компании LBL (владелец конструкций).
Политика
Авария Су-57 заблокировала экспорт истребителя в Китай
Авария Су-57 в конце декабря полностью заблокировала поставки истребителя Китаю.
Армия и оружие
В МИД РФ объяснили, чем чреваты методы «холодной войны» НАТО
Ранее замглавы МИД РФ отмечал, что продолжение нынешней антироссийской политики НАТО только усугубит кризис альянса.
Происшествия
В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
Общество
Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов
В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Игры
Epic Games Store в 2020 году продолжит бесплатно раздавать игры
Как удалось узнать зарубежному изданию, в 2020 году компания будет и дальше предоставлять пользователям игры бесплатно, и будет происходить в рамках еженедельной бесплатной раздачи.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевских привилегий
Жена принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевских привилегий.
Экономика
Силуанов назвал сумму на реализацию предложений Путина по демографии
Министр финансов Антон Силуанов сообщил после завершения Послания президента России Владимира Путина, что пакет демографических и социальных стимулов, предложенный главой государства, в этом году обойдется бюджету в 400-450 млрд рублей.
Общество
Пожилым россиянам урежут пенсии в 2020 году
Некоторых российских пенсионеров ждет неприятный сюрприз в наступившем 2020 году – у них сократятся пенсионные выплаты.
Политика
В Турции назвали сроки ввода в строй С-400
Происшествия
В четырех землях ФРГ прошла спецоперация против исламистов из Чечни
В фокусе полицейской спецоперации в четырех федеральных землях Германии оказались выходцы из Чечни, подозреваемые в связях с исламистами.
Авто
В России упали продажи новых автомобилей
Продажи новых легковых автомобилей в России в 2019 году упали на 2,3 процента по сравнению с 2018-м, свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), которые приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Здоровье
На Украине три человека скончались от вирусной пневмонии
Пять человек находятся в реанимации, трое скончались.
Гаджеты
Samsung представила уникальную упаковку-конструктор
Samsung Electronics представляет экологичную упаковку Eco-Package, с помощью которой можно сделать мебель и аксессуары для дома своими руками — например, самостоятельно смастерить тумбочку или журнальный столик.
Автоспорт
Десятый этап ралли «Дакар-2020» прервали из-за непогоды
Десятый этап ралли «Дакар-2020» организаторы решили прервать из-за непогоды, говорится в сообщении на сайте соревнований.
Политика
Путин предложил изменить статью в УК РФ об ОПГ для бизнеса
Путин рассказал, что часто предприниматели обращали внимание на 210-ю статью Уголовного кодекса России, по которой любая компания могла считаться организованным преступным сообществом из-за того, что ее руководители нарушили закон.
Авто
Новый Toyota RAV4, Forester и Outlander: большой тест кроссоверов
Какие обогревы и подогревы есть у каждого из участников теста, какими полноприводными трансмиссиями они располагают, а также данные производителей и прочую важную техническую информацию о кроссоверах Toyota RAV4, Subaru Forester и Mitsubishi Outlander вы найдете тут.