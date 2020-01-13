Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи сегодня уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1,25 копейки и составил 61,0475 рубля. Курс евро не изменился и составил 67,8975 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Общество Путин пообещал увеличить материнский капитал Президент России Владимир Путин пообещал увеличить материнский капитал и начать выплаты уже при рождении первого ребенка.

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Политика Владимир Путин призвал внедрять систему раздельного сбора мусора Владимир Путин рассказал о необходимости внедрить по всей стране полноценную систему экологического мониторинга, в который войдет мониторинг качества воздуха, воды и почвы.

Экономика Путин назвал важнейшей задачей рост реальных доходов россиян Глава РФ Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием, подчеркнул, что важнейшей задачей российского правительства, а также Банка России является создание условий для существенного роста реальных доходов граждан страны.

Политика Хафтар объяснил решение покинуть Москву без мирного соглашения с ПНС Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, покинувший Москву, не подписав соглашение о прекращении огня с действующим в Триполи Правительством национального согласия (ПНС), Фаиза Сарраджа, заявил, что предложенный ему вариант документа игнорировал ряд требований ЛНА.

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Игры Epic Games Store в 2020 году продолжит бесплатно раздавать игры Как удалось узнать зарубежному изданию, в 2020 году компания будет и дальше предоставлять пользователям игры бесплатно, и будет происходить в рамках еженедельной бесплатной раздачи.

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