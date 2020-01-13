Финансы
ТАССКурс доллара снизился до 61,39 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5,25 копейки и составил 61,3925 рубля. Курс евро вырос на 6,25 копейки и составил 68,4325 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7040 источников, обновлено в 21:39, Ашберн
Политика
Мутко объяснил отставку правительства
Вице-премьер Виталий Мутко прокомментировал решение премьер-министра Дмитрия Медведева об отставке правительства, передает корреспондент РБК.
Экономика
Эксперты: стоимость жилья в России в 2020 году вырастет на 10%
Цены на жилье в России в текущем году вырастут примерно на 10%, считают эксперты по недвижимости и девелоперы.
Политика
Путин создал рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию
Президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы для подготовки предложений о внесении поправок в Конституцию.
Политика
Путин анонсировал проект «Доступный интернет»
Президент Владимир Путин предложил запустить проект "Доступный интернет", который обеспечит бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам.
Общество
После рекордного наводнения в Венеции почти пересохли каналы
Политика
Медведев готовил реформу политической системы
Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
Экономика
ЦБ ожидает роста долговой нагрузки россиян в 2020 году
С 1 октября 2019 года российские банки обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков при выдаче необеспеченных ссуд свыше 10 тыс. рублей.
Происшествия
Ситуация у российского посольства в Бейруте остается напряженной
Обстановка на улице Корниш эль-Мазраа рядом с посольством России в Бейруте остается напряженной после столкновений полиции и демонстрантов, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
Путин предложил поменять порядок приема студентов в медицинские вузы
Президент РФ Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию предложил в новом учебном году изменить порядок приема студентов на бюджетные места в медицинских вузах.
Армия и оружие
Помпео угрожает ликвидацией российских генералов по сценарию Сулеймани
Генсек США сделал неожиданное заявление, из которого следует, что Вашингтон готов "атаковать Россию" так же, как сделал это с Ираном, когда "ликвидировал" генерала Касема Сулеймани.
Экономика
Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год.
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Политика
Французское СМИ назвало Мишустина эффективным менеджером
Глава российской Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, которого президент России Владимир Путин рекомендовал на должность российского премьер-министра РФ, считается эффективным менеджером.
Политика
Госдеп отреагировал на отставку Медведева
Глава пресс-службы Госдепа заявила, что в американском ведомстве «пытаются понять», что «значит объявление об отставке Медведева» и что «стоит за этими новостями».
Политика
Михалков ответил Жириновскому на его предложение поменять гимн России
Режиссер Никита Михалков ответил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который предложил сократить слишком длинный, по его мнению, российский гимн.
Культура
Малышева перепела хит Билли Айлиш
Политика
Глава МИД Палестины озвучил темы переговоров Аббаса с Путиным
Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики рассказал, что на предстоящей 23 января встрече лидеров РФ и Палестины Владимира Путина и Махмуда Аббаса будут подняты вопросы двусторонних отношений, перспективы решения палестино-израильского конфликта, а также ситуация вокруг Сирии и Ливии.
Политика
Послание Путина вызвало тревогу у бывшего главы МИД Украины
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызвало беспокойство у бывшего главы МИД Украины Павла Климкина.
Политика
Владимир Путин огласил послание Федеральному Собранию
Президент России Владимир Путин огласил свое ежегодное послание Федеральному Собранию.
Футбол
Рэшфорд из-за травмы может пропустить игру с «Ливерпулем»
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд получил повреждение в матче 1/16 финала Кубка Англии против "Вулверхэмптона" (1:0). Форвард появился на поле на 63-й минуте, но меньше чем через 20 минут был заменён на Джесси Лингарда.
Общество
Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам
С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.
Футбол
Глушаков: как на сборах «Ахмата», не бегал уже 8–9 лет
Политика
США и Китай подписали первую часть торговой сделки
Происшествия
В городе распространяют информацию о найденной на Карла Маркса девочке
Кино
Эзра Миллер появился в роли Флэша в сериале канала CW
На экране появились разнообразные версии знакомых героев, но самым неожиданным стало камео Эзры Миллера в роли Флэша, который столкнулся с Флэшем в исполнении Гранта Гастина.