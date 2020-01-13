Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5,25 копейки и составил 61,3925 рубля. Курс евро вырос на 6,25 копейки и составил 68,4325 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

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Футбол Рэшфорд из-за травмы может пропустить игру с «Ливерпулем» Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд получил повреждение в матче 1/16 финала Кубка Англии против "Вулверхэмптона" (1:0). Форвард появился на поле на 63-й минуте, но меньше чем через 20 минут был заменён на Джесси Лингарда.