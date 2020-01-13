Финансы
ТАССКурс доллара снизился до 61,39 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5,25 копейки и составил 61,3925 рубля. Курс евро вырос на 6,25 копейки и составил 68,4325 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Политика
Медведев заявил об отставке правительства
В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
Шоу-бизнес
Виктория Боня увлеклась фотошопом, забыв про отражение в зеркале
Отражение руки в зеркале, на которое Боня при редактировании снимка не обратила внимание, не соответствует по толщине ее изящному предплечью.
Общество
Вильфанд рассказал о наступлении аномального тепла в России
Большую часть России в ближайшие пять дней ждет отклонение от климатической нормы на 12 градусов.
Технологии
Google может вернуть в Android-смартфоны функцию записи разговоров
Энтузиасты, которые исследовали код приложения Google Phone 43, обнаружили "улики", судя по которым, корпорация Google может вернуть функцию записи звонков в свою фирменную "звонилку".
Армия и оружие
Немецкое СМИ назвало впечатляющим проект российского авианосца
После создания нового атомного авианосца российский морской флот сможет конкурировать с ВМС США, пишет немецкое издание Handelsblatt 14 января.
Биатлон
Биатлонистка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге
Общество
Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов
В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Общество
Кудрин оценил возможные затраты на реализацию предложенных Путиным мер
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин выразил мнение, что для реализации социальных и экономических мер, предложенных российским лидером Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, может потребоваться около 400—500 млрд рублей в год.
Экономика
В Воронежской области подорожали квартиры в новостройках
В Воронежской области цены на квартиры в новостройках в 2019 г. выросли на 8,7% Об этом в среду, 15 января, сообщили аналитики портала «Авито» со ссылкой на проведенное исследование.
Единоборства
Чемпион мира Беспутин провалил допинг-тест
1 декабря 2019 года боксер по очкам единогласным решением судей одержал победу над соотечественником Раджабом Бутаевым и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA.
Армия и оружие
В Сирии российский вертолёт отогнал курдов от патруля
Политика
«Драматические заявления»: что западные СМИ пишут о послании Путина
В своем послании Путин отметил, что Конституция должна также конкретизировать полномочия Госсовета, состоящего из губернаторов регионов и высших федеральных чиновников.
Общество
В школах введут бесплатное горячее питание для младшеклассников
Происшествия
В «Москва-Сити» мужчина взял в заложники женщину
Вооруженный мужчина взял в заложники женщину в центре Москвы, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Футбол
Соболев согласовал контракт с ЦСКА
Нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев согласовал контракт с московским ЦСКА, сообщает "СЭ".
Политика
Путин потребовал запретить иностранное гражданство для чиновников
Президент Владимир Путин предложил закрепить в Конституции запрет на иностранное гражданство для ряда чиновников.
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
Политика
Итоги деятельности Дмитрия Медведева на посту премьер-министра
Экономические показатели За период пребывания Дмитрия Медведева на посту премьер-министра валовый внутренний продукт (ВВП) России в текущих ценах увеличился на 53% с 68 трлн 163,9 млрд рублей в 2012 году до 104 трлн 335 млрд рублей в 2018 году. (Росстат; данные за 2019 год не опубликованы).
Общество
Треть россиян устала от новогодних каникул
Чаще мнение о плюсах длительных каникул высказывали люди с хорошим материальным положением — это 63%.
Общество
В Иркутске люди полтора месяца живут в доме, покрытом толстым льдом
Дом начал напоминать замок Снежной королевы. Часть общежития отрезали от сетей, несмотря на живущих там людей.
Политика
Госсовет поменяет свой статус. Мутко объяснил, как
Государственный совет станет частью структуры исполнительной власти, заявил и.о. заместителя председателя правительства РФ Виталий Мутко 15 января на Гайдаровском форуме.
Общество
Рудковская пригрозила Авербуху штрафом из-за песни Билана в его шоу
Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана в своем шоу и пригрозила крупным штрафом.
Экономика
Россию похвалили за борьбу с «зомби»
Глава американского инвестбанка JPMorgan Chase Якоб Френкель похвалил Россию и российский Центробанк за проводимую политику.
Авто
Обновленный Volkswagen Tiguan замечен без камуфляжа
Накануне новинку заметили на рекламной съемке без какого-либо камуфляжа.
Политика
В Думе считают, что новый кабмин будет формироваться по действующей схеме
Путин напомнил, что сейчас, в соответствии со статьями 111 и 112 Конституции Российской Федерации, президент лишь получает согласие Государственной думы на назначение председателя правительства, а затем уже сам назначает и главу кабинета, и его заместителей, и всех министров.
Футбол
Зе Луиш может стать игроком «Тоттенхэма»
Нападающий перешел из московского клуба в «Порту» в июле 2019 года.
Политика
Соловьев прокомментировал литовскую идею отметить день взятия Москвы
Телеведущий Владимир Соловьев выразил мнение насчет призыва депутата литовского сейма Арвидаса Анушаускаса отмечать в Польше и Литве день взятия Москвы в 1610 году.