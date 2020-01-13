Финансы

ТАССТАССКурс доллара снизился до 61,39 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5,25 копейки и составил 61,3925 рубля. Курс евро вырос на 6,25 копейки и составил 68,4325 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 10:52, Ашберн
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Немецкое СМИ назвало впечатляющим проект российского авианосца

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В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
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В Воронежской области цены на квартиры в новостройках в 2019 г. выросли на 8,7% Об этом в среду, 15 января, сообщили аналитики портала «Авито» со ссылкой на проведенное исследование.
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«Драматические заявления»: что западные СМИ пишут о послании Путина

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В «Москва-Сити» мужчина взял в заложники женщину

Вооруженный мужчина взял в заложники женщину в центре Москвы, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.
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Соболев согласовал контракт с ЦСКА

Нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев согласовал контракт с московским ЦСКА, сообщает "СЭ".
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Госсовет поменяет свой статус. Мутко объяснил, как

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