Финансы

РИАМОРИАМОРубль укрепился к доллару и евро на открытии торгов

Рубль показал положительную динамику к евро и доллару на фоне дорожающей нефти после открытия торгов на Московской бирже, сообщает Газета.ru.
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Рубль немного подорожал к доллару и евро

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Рубль вечером стабилен к доллару и евро на фоне слабой активности игроков из-за неработающих бирж в США

Финмаркет11:29

Курс доллара снизился до 61,48 рубля

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Рубль растёт к доллару и евро

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Взгляд.ру02:11

Рубль в ходе торгов выигрывает у доллара и евро

Росбалт02:57
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Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

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Пять человек погибли при пожаре в Томской области

В поселке Причулымский в Томской области загорелось одноэтажное деревянное строение, погибли пять человек, говорится в сообщении регионального главка МЧС.
РБК 21:37
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Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии

Представители России предоставили членам Совета безопасности ООН данные, которые свидетельствуют о том, что химическая атака в сирийской Думе в 2018 году была фальсификацией.
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Чернышев с дочерью Заворотнюк появился в храме поселка Крекшино

Долго в храме Петр Чернышев и Анна Заворотнюк не задержались. Они уехали домой, набрав святой воды.
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Армия и оружие

В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР

Позже информацию подтвердил начальник пресс-службы Вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов. Отмечается, что «Грин» был застрелен в Донецке.
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Здоровье

Звездный диетолог Мухина назвала семь продуктов-жиросжигателей

Врач-диетолог Марият Мухина выделила семь продуктов, имеющих сильный жиросжигающий эффект.
ToDay News Ufa 08:08
Экономика

PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний

PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний Консалтингово-аудиторская компания PwC опубликовала результаты ежегодного «Опроса руководителей крупнейших компаний мира».
Коммерсантъ 12:30
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Начальник кемеровского Минюста скончалась в ночном клубе

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Общество

Для российских учителей предложили ввести понятие педагогической тайны

Для российских специалистов в сфере образования предложено ввести новое ограничение: понятие педагогической тайны, которое запретит учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей.
Известия 17:28
Политика

Путин выдвинул на должность генпрокурора Игоря Краснова

Президент Владимир Путин предложил назначить замглавы Следственного комитета Игоря Краснова генпрокурором, сообщили в Кремле.
РИА Новости 07:46
Политика

Названы принципы голосования по поправкам к Конституции

Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке проекта закона, руководитель Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева назвала опыт проведения президентских выборов в России похожим на тот, что будет использоваться при голосовании за Конституцию.
Lenta.ru 12:28
Происшествия

В Охотском море загорелся траулер с десятками моряков на борту

Рыболовецкий траулер "Энигма Астралис" загорелся в Охотском море недалеко от Магадана, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.
РИА Новости 20:36
Шоу-бизнес

Станислав Дужников показал Паулину Андрееву без макияжа

Напомним, в середине сентября прошлого года Паулина Андреева вышла замуж за наследника знаменитой фамилии и известного режиссера Федора Бондарчука.
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Энергетика

Белоруссия закупила у Норвегии партию нефти

Газета.Ru 16:01
Общество

Принц Гарри прокомментировал свой отказ от королевского титула

Принц Гарри, который вместе с женой Меган Маркл принял решение об отказе от королевского титула, впервые официально прокомментировал свое решение.
Дни24 05:17
Космос

Создан генератор кислорода из лунной пыли

Специалисты Европейского центра космических исследований и технологий ESA разработали прототип кислородной фабрики, которая выделяет кислород из лунной пыли.
Хайтек+ 08:26
Космос

SpaceX взорвала Falcon 9 в рамках испытаний корабля Crew Dragon

Американская компания SpaceX завершила испытания аварийного отделения пилотируемого корабля Crew Dragon от ракеты-носителя Falcon 9.
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Общество

Boeing уличили в сокрытии ставших причиной двух катастроф неполадок

Проблемы, ставшие причиной запрета полетов Boeing 737 MAX, были обнаружены еще в 2009 году после жесткой посадки самолета Turkish Airlines в районе Амстердама.
Lenta.ru 23:18
Шоу-бизнес

Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером

Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
РБК 18 января в 12:56
Футбол

Генсек РФС прокомментировал планы по расширению Премьер-лиги

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев не поддержал идею возможного расширения Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Шоу-бизнес

Питта и Энистон сняли обнимающимися и счастливыми на красной дорожке

Питт получил награду за роль в фильме "Однажды в Голливуде", а Энистон - за сериал "Утреннее шоу".
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Общество

Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля

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Медведев оценил работу своего правительства

Медведев отметил, что за время работы его правительства инфляция снизилась с 15% до 3%, что является самым низким показателем за всю историю России.
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Первый полет американского беспилотника «Гремлин» сняли на видео

Американская компания Dynetics, которая при поддержке Пентагона работает над программой Gremlins ("Гремлины"), показала первый полет нового беспилотника X-61А.
РЕН ТВ вчера в 05:28
Общество

В Кузбассе появятся новые авиарейсы

На своей странице в социальной сети «Вконтакте» Сергей Цивилев рассказал о ближайших планах на новые авиарейсы в Кузбассе.
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Политика

В сенате США пройдет судебный процесс по импичменту Трампа

Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начинается во вторник в верхней палате Конгресса США.
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Политика

Кадыров опроверг слухи о своей отставке

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В Новосибирске загорелся крематорий

На улице Фрунзе в Новосибирске загорелось здание крематория, сообщило учреждение на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
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Шоу-бизнес

Старший сын Никаса Сафронова сделал предложение Анастасии Волочковой

Дмитрий Сафронов, старший сын художника Никаса Сафронова, сделал предложение Анастасии Волочковой, о чем рассказал сам творец на вечеринке в честь 44-летия артистки, сообщает URA.ru.
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