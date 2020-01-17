Финансы

ТАССТАССКурс доллара снизился до 61,48 рубля

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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на восемь копеек и составил 61,48 рубля. Курс евро опустился на одну копейку, до 68,25 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Курс доллара снизился до 61,48 рубля

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