Финансы
ТАССКурс доллара снизился до 61,48 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на восемь копеек и составил 61,48 рубля. Курс евро опустился на одну копейку, до 68,25 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Доллар дорожает на фоне подписания первой части торгового соглашения
Московский Комсомолец16 января в 23:40
Рубль слегка укрепился к доллару и евро на фоне сохраняющегося спроса на активы EM
Интерфакс17 января в 02:27
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