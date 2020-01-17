Финансы

ТАССТАССКурс доллара снизился до 61,48 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на восемь копеек и составил 61,48 рубля. Курс евро опустился на одну копейку, до 68,25 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Курс доллара снизился до 61,48 рубля

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Доллар дорожает на фоне подписания первой части торгового соглашения

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Рубль вечером повышается к доллару и евро на позитивной динамике ЕМ, связанной с ожиданиями усиления роста глобальной экономики

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Доллар и евро подорожали относительно рубля

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Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Взгляд.ру17 января в 02:13

Курс доллара опустился до 61,63 рубля

Аргументы и Факты17 января в 03:38
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 17:19, Ашберн
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Зеленский заявил о начале диалога с Путиным

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Возле посольства США в Багдаде упали три ракеты

Три ракеты упали в ночь на вторник в "зеленой зоне" в Багдаде в районе посольства США, сообщил РИА Новости источник в иракских органах безопасности.
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Журнал о кинофильмах Empire составил рейтинг из ста величайших картин XXI века.
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Форвард «Крыльев Советов» Соболев был инициатором трансфера

Председатель совета директоров самарских "Крыльев Советов" Александр Фетисов заявил, что нападающий Александр Соболев попросил клуб о трансфере в другую команду.
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В посольстве России отреагировали на сообщения о задержании Гуфа в ОАЭ

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ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового коронавируса

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«АвтоВАЗ» приостанавливает сборку

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Разработчики Dying Light 2 решили отложить релиз игры

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«Монако» с Головиным пробился в 1/8 финала Кубка Франции

«Монако» уверенно победил «Сен-Приве Сен-Илере» в матче 1/16 финала Кубка Франции (3:1).
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Назначен новый исполнительный директор «Евровидения»

Пресс-служба Европейского вещательного союза сообщила о том, что шведский телевизионный менеджер Мартин Остердаль назначен новым исполнительным директором международных конкурсов "Евровидение" и "Детское Евровидение".
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В Рязанской области выявлены вирусы гриппа

Единичные вирусы гриппа H1N1 обнаружены в общей палитре лабораторного мониторинга, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Рязанской области.
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Глава кузбасского управления Минюста РФ скончалась в ночном клубе

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Голунова допросили по делу о превышении полномочий полицией

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Армия и оружие

Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»

Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в прошлом году, сообщил РИА "Новости" источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
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Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля

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Дочь Екатерины Климовой опубликовала снимок в пикантном купальнике

Вторым наоборот больше нравится Дитковските, об этом сообщает teleprogramma.pro К флешмобу присоединилась к 17-летняя дочь звезды Екатерины Климовой Елизавета.
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Путин поручил создать организацию по реализации нацполитики

Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 апреля представить проект указа о создании общероссийской общественно-государственной организации по реализации национальной политики России, сообщает РИА Новости.
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Стало известно о попытке Джонсона помириться с Путиным

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пытался поговорить и помириться с российским президентом Владимиром Путиным.
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Самый большой в мире православный храм хотят построить на Урале

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Названа истинная причина климатической катастрофы

Для оценки вклада озоноразрушающих веществ в изменение климата ученые использовали две различные климатические модели, разработанные в Национальном центре атмосферных исследований США.
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