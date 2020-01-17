Финансы
ТАССКурс доллара снизился до 61,48 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на восемь копеек и составил 61,48 рубля. Курс евро опустился на одну копейку, до 68,25 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Доллар дорожает на фоне подписания первой части торгового соглашения
Московский Комсомолец16 января в 23:40
Рубль слегка укрепился к доллару и евро на фоне сохраняющегося спроса на активы EM
Интерфакс17 января в 02:27
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Энергетика
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Напомним, Владимир Путин предложил закрепить статус Госсовета в Конституции во время своего ежегодного послания Федеральному собранию, состоявшемуся 15 января 2020 года.
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Ранее премьер-министр Михаил Мишустин назначил Даниила Егорова главой ФНС. Ранее Егоров занимал должность заместителя главы ФНС.
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В США мужчина купил подержанный диван и нашёл в нём 43 тысячи долларов
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