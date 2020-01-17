Финансы

ТАССТАССКурс доллара снизился до 61,48 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на восемь копеек и составил 61,48 рубля. Курс евро опустился на одну копейку, до 68,25 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рубль растёт к доллару и евро

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Рубль вечером повышается к доллару и евро на позитивной динамике ЕМ, связанной с ожиданиями усиления роста глобальной экономики

Финмаркет17 января в 12:12
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Путин предложил наделить президента правом формировать Госсовет

Напомним, Владимир Путин предложил закрепить статус Госсовета в Конституции во время своего ежегодного послания Федеральному собранию, состоявшемуся 15 января 2020 года.
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Происшествия

Рэпера Гуфа задержали из-за дебоша в самолете

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Кино

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Под Киевом участник боевых действий в Донбассе застрелил мужчину

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Новый глава ФНС Даниил Егоров назвал задачи налоговой службы

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Прокурор застал Улюкаева за нарушением тюремного распорядка

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Бочкарева прокомментировала решение суда по делу о наркотиках

Актриса Наталья Бочкарева прокомментировала решение суда, вынесенное в понедельник, 20 января, по делу о хранении наркотиков.
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Всего в диване находилось 43 тыс. 170 долларов. Говард Кирби посоветовался с юристом, который заявил ему, что деньги можно не возвращать.
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Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына

Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
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Трансфер Краневиттера обойдется «Монтеррею» в 6,5 млн долларов

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В Новосибирске пожар произошел на территории крематория. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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Борис Клюев рассказал о смерти сына

Единственный ребенок актера Бориса Клюева умер в возрасте 24 лет. Об этом сам артист рассказал в эфире телеканала «Россия».
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Агентство Fitch понизило рейтинг Boeing

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг эмитента Boeing с "А" до "А-".
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Взгляд.ру 08:10
Как работают Яндекс.Новости?
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