Финансы

ТАССТАССКурс доллара снизился до 61,48 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на восемь копеек и составил 61,48 рубля. Курс евро опустился на одну копейку, до 68,25 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском02:03

Курс доллара снизился до 61,48 рубля

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Рубль вечером повышается к доллару и евро на позитивной динамике ЕМ, связанной с ожиданиями усиления роста глобальной экономики

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Доллар дорожает на фоне подписания первой части торгового соглашения

Московский Комсомолец16 января в 23:40
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 03:36, Ашберн
Общество

Москвичам пообещали апрельскую погоду в январе

Ранее, 14 января, в Центре погоды «Фобос» спрогнозировали россиянам весну 2020 года теплее климатической нормы.
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Среди погибших в результате прорыва трубы отопления в мини-гостинице в Перми есть один ребенок, сообщил РИА Новости представитель минздрава Пермского края.
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Дивизион Боброва выиграл Матч звезд КХЛ 2020 года

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Вариант изменений в основной закон государства предложит рабочая группа, которая занимается подготовкой предложений о поправках в Конституцию России, сообщает РИА Новости.
Мой Брянск вчера в 09:25
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Глава Башкирии Радий Хабиров 20 января на оперативном совещании в правительстве республики напомнил главам муниципалитетов, что вопрос школьного питания имеет «исключительно важное значение» и отчитал два района по этой теме.
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Политика

Эрдоган и Помпео покинули берлинскую конференцию по Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и госсекретарь США Майкл Помпео покинули Международную конференцию по Ливии в Берлине.
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Россияне смогут покупать «красивые» номера через портал госуслуг

Минэкономразвития разработало проект постановления правительства о внесении изменений, позволяющих физическим лицам резервировать "красивые" регистрационные номера транспортных средств.
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Туляков, сдающих в аренду жилье, могут обязать зарегистрироваться

Собственников, зарабатывающих на сдаче в аренду жилья, планируется обязать зарегистрироваться на специальной платформе-агрегаторе.
Молодой коммунар 17 января в 23:59
Политика

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Известия вчера в 18:15
Общество

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Об отказе от королевских обязанностей принц Гарри и Меган Маркл объявили 8 января.
URA.Ru 18 января в 17:53
Экономика

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
RT на русском вчера в 12:53
Экономика

«Ъ»: банкам могут запретить «антиотмывочные» тарифы в РФ

Согласно проекту, внесенные в антиотмывочный закон (115-ФЗ) поправки позволят бороться с отмыванием денег, которое маскируют под "установление дополнительных/повышенных размеров комиссий".
Газета.Ru 02:16
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Петербургский комитет по строительству возглавил Игорь Креславский

В понедельник, 20 января, стало известно, что новым главой петербургского комстроя стал руководитель ГК «Росстройинвест» Игорь Креславский.
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Экономика

В мясном союзе Казахстана раскритиковали запрет на вывоз скота

Запрет на вывоз живого скота из Казахстана может повлиять на снижение экспорта мяса и мясной продукции.
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Политика

России вернут долги за военную технику

России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам.
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Общество

Все станции метро в Москве проверяют из-за сообщений о минировании

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады.
РИА Новости 03:05
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Дерипаска в Давосе примет участие в сессии по климату

Бизнесмен Олег Дерипаска примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе в качестве участника сессии "Глобальное влияние климатической стратегии России" (The Global Impact of Russia's Climate Strategy), которая пройдет 22 января.
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Графеновые аккумуляторы скоро появятся в продаже

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Политика

Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
REGNUM 00:29
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Россию сочли одной из сторон конфликта в Донбассе

Бывший представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик считает Россию одной из сторон вооруженного конфликта в Донбассе.
Lenta.ru 02:52
Армия и оружие

Российская база Хмеймим отразила атаку беспилотников в Сирии

Боевики в Сирии в воскресенье, 19 января, пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников, но ПВО базы уничтожили цели, сообщает Минобороны России.
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В Китае третий человек умер от нового типа коронавируса

Третий человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй от нового типа коронавируса, общее число заразившихся достигло 198 человек, говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения.
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Зеленский почтил память украинских «киборгов»

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память украинских националистов, нашедших смерть в аэропорту Донецка.
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Более 250 человек скончались в России после приема лекарств

После приема лекарственных препаратов за первые девять месяцев 2019 года в России скончался 251 человек.
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В Минэкономики предложили создать аналог GitHub за 2,1 млрд рублей

В Минэкономики предложили создать российский аналог GitHub – крупнейшей в мире платформы для программного обеспечения.
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Центробанк отозвал лицензию у московского «ПФС-банка»

Ранее в ЦБ приняли решение об отзыве лицензии у московского "Нэклис-Банка" и банка "Аспект".
Комсомольская правда 17 января в 01:56
Как работают Яндекс.Новости?
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