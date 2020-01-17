Российская нацвалюта в первый час сегодняшних торгов на Московской бирже дорожает к доллару США и евро. Так, к 10:34 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» снизился на 13 копеек к предыдущему закрытию до 61,4250 рубля.

Рубль в ходе торгов выигрывает у доллара и евро

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