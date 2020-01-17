Финансы
РосбалтРубль в ходе торгов выигрывает у доллара и евро
Российская нацвалюта в первый час сегодняшних торгов на Московской бирже дорожает к доллару США и евро. Так, к 10:34 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» снизился на 13 копеек к предыдущему закрытию до 61,4250 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Рубль слегка укрепился к доллару и евро на фоне сохраняющегося спроса на активы EM
Интерфакс17 января в 02:27
Доллар дорожает на фоне подписания первой части торгового соглашения
Московский Комсомолец16 января в 23:40
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 03:46, Ашберн
Происшествия
Среди погибших при ЧП в пермском отеле оказался ребенок
Среди погибших в результате прорыва трубы отопления в мини-гостинице в Перми есть один ребенок, сообщил РИА Новости представитель минздрава Пермского края.
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Общество
Режиссер Сергей Соловьев попал в реанимацию
Гаджеты
Компактная система Intel NUC 11 на базе Tiger Lake обеспечит поддержку PCI Express 4.0
Процессорам Intel Tiger Lake слухи давно приписывают поддержку интерфейса PCI Express 4.0, но из официальной информации, ставшей достоянием общественности на CES 2020, упоминания удостоилась только поддержка Thunderbolt 4. Получить косвенное подтверждение поддержки PCI Express 4.0 этой платформой удалось после изучения характеристик компактной системы семейства NUC 11.
Армия и оружие
Опубликованы документы об освобождении Варшавы
Минобороны опубликовало подборку архивных документов к 75-летию освобождения Варшавы от немецких захватчиков.
Политика
РБК: Кремль наметил дату голосования по поправкам в Конституцию
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, которые предложил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, может пройти в середине весны.
Происшествия
В Ленинградской области двоих подростков подозревают в изнасиловании
Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 131 УК РФ "Изнасилование, совершенное группой лиц".
Армия и оружие
СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии
Теннис
Уильямс проиграла 15-летней Гауфф в первом круге Australian Open
В Австралии продолжаются матчи первого круга Australian Open.
Общество
Петербургский комитет по строительству возглавил Игорь Креславский
В понедельник, 20 января, стало известно, что новым главой петербургского комстроя стал руководитель ГК «Росстройинвест» Игорь Креславский.
Происшествия
В Красноярском крае завели дело из-за беременности 13-летней школьницы
Уголовное дело возбуждено в Красноярском крае после случая с беременностью 13-летней школьницы из Железногорска, отцом ребенка которой, по информации СМИ, мог стать 10-летний мальчик.
Общество
Путин пообещал ветеранам по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы
Армия и оружие
МИД Ирана: США испугались отвечать на ракетную атаку
США не стали отвечать на иранский удар по американским базам в Ираке, так как объективно оценили последствия такого шага.
Общество
В Госдуме оценили идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ
Законопроект о запрете банкам взимать комиссию за платежи по услугам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) порадует абсолютно всех граждан, заявил депутат Госдумы Владимир Гутенёв, оценивая данную инициативу.
Политика
Немецкая газета Handelsblatt заявила о геополитической победе России
Россия одерживает победу за победой на международной арене, становясь центром мировой политики.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Экономика
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Общество
Россияне смогут покупать «красивые» номера через портал госуслуг
Минэкономразвития разработало проект постановления правительства о внесении изменений, позволяющих физическим лицам резервировать "красивые" регистрационные номера транспортных средств.
Общество
Все станции метро в Москве проверяют из-за сообщений о минировании
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады.
Гаджеты
Nvidia GeForce RTX 3070 и RTX 3080 получат до 20 ГБ памяти GDDR6
Первыми должны выйти GeForce RTX 3080 и RTX 3070, а китайскому интернет-ресурсу уже стали известны некоторые характеристики этих видеокарт.
Общество
Дмитрий Тарасов с нетерпением ждет получения Костенко маткапитала
Футболист Дмитрий Тарасов в Instagram заявил, что с нетерпением ждет получения своей супругой, моделью Анастасией Костенко, материнского капитала.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой снялась в пикантном купальнике
В своем микроблоге 17-летняя девушка выложила пару эффектных снимков в весьма пикантном голубом купальнике.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Здоровье
В России заработали новые правила лечения по полису ОМС
В России с января заработали новые, расширенные правила лечения по полису ОМС, принятые правительством в конце 2019 года.
Политика
Медведев назвал причины отставки правительства
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
Экономика
В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году
Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала фото со свадьбы бывшей жены Абрамовича
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram фотографию со свадьбы бывшей жены миллиардера Романа Абрамовича Дарьи Жуковой с греческим магнатом Ставросом Ниархосом.
Общество
В Роскачестве ответили на популярные вопросы о молочной продукции
Срок хранения купленного в магазине молока обусловлен его термической обработкой, специальной упаковкой и особой проверкой на заводе, отметили специалисты Роскачества.
Политика
Гончарук заявил о «негодяях и подонках» среди украинских чиновников
Глава украинского правительства Алексей Гончарук заявил в эфире «Украина 24», что в органах государственной власти страны работают «негодяи и подонки».