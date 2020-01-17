Финансы

ТАССТАССКурс доллара снизился до 61,48 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на восемь копеек и составил 61,48 рубля. Курс евро опустился на одну копейку, до 68,25 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском02:03

Курс доллара снизился до 61,48 рубля

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Рубль завершил основную валютную сессию незначительным ослаблением

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Рубль вырос к доллару и евро

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Рубль вечером повышается к доллару и евро на позитивной динамике ЕМ, связанной с ожиданиями усиления роста глобальной экономики

Финмаркет17 января в 12:12

Доллар дорожает на фоне подписания первой части торгового соглашения

Московский Комсомолец16 января в 23:40
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 14:15, Ашберн
Общество

Суд в Кувейте смягчил наказание россиянке за растрату

Апелляционный суд Кувейта пересмотрел приговор россиянке Марии Лазаревой и приговорил ее к семи годам тюрьмы по обвинениям в растрате средств.
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Здоровье

ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус проведет в среду экстренное заседание комитета по чрезвычайной ситуации из-за произошедшей в Китае вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.
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Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой

Автоэксперт Илья Пименов рассказал, какие привычки водителей наносят наибольший вред машине зимой. Об этом пишет журнал "За рулем".
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Политика

Россию сочли одной из сторон конфликта в Донбассе

Бывший представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик считает Россию одной из сторон вооруженного конфликта в Донбассе.
Lenta.ru 02:52
Экономика

Пессимизм мирового бизнеса по поводу экономики вырос до рекорда

Аудиторско-консалтинговая сеть PwC зафиксировала резкий рост пессимистических настроений бизнеса по поводу мирового экономического роста.
РБК 12:30
Энергетика

Белоруссия начала импорт норвежской нефти

Белоруссия начала импорт норвежской нефти. Об этом сообщил госконцерн Белнефтехим, передает Reuters.
Lenta.ru 14:02
Культура

Первый канал покажет сериал «Ученица Мессинга»

Северная неделя 06:11
Космос

Обнаружен изменяющий представления о Вселенной объект

Lenta.ru 07:59
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4-летнюю дочь звезды Comedy Woman Марии Кравченко затравили в Сети

Звезда Comedy Woman Мария Кравченко решила приобщить свою четырехлетнюю дочь Вику к миру моды, организовав для малышки профессиональную фотосессию.
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Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
RT на русском вчера в 18:38
Экономика

В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
РБК 18 января в 02:23
Политика

Путин приехал в Берлин на конференцию по Ливии

iReactor вчера в 06:36
Общество

Суд освободил актрису Бочкареву от уголовного преследования за кокаин

Преображенский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей Наталью Бочкареву за незаконное хранение наркотиков и закрыл уголовное дело в отношении российской актрисы, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.
Интерфакс 08:25
Армия и оружие

Лукашенко назначил главу Минобороны Белоруссии госсекретарем Совбеза

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил министра обороны страны Андрея Равкова госсекретарем Совета безопасности.
РБК 05:17
Кино

Дэвид Линч допросил обезьяну в короткометражке от Netflix

Культуромания 12:03
Общество

Американец обнаружил $43 тыс. в подержанном диване

Житель штата Мичиган Говард Кирби купил старый диван в комиссионном магазине и обнаружил спрятанные внутри $43 тыс. Мужчина вернул деньги предыдущим владельцам.
Известия 14:10
Происшествия

Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать

Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию, когда выяснила, что ее 14-летняя дочь в течение полугода занимается сексом сразу с двумя молодыми людьми.
Вести.Ru вчера в 12:55
Спорт

Ватерполисты сборной России вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

Мужская сборная России по водному поло нанесла поражение команде Грузии в матче 1/8 финала чемпионата Европы, который проходит в Будапеште.
Матч ТВ 12:39
Происшествия

В здании ЦИК в Киеве обнаружен труп

В здании Центральной избирательной комисии (ЦИК) на Печерске в Киеве обнаружено тело мужчины.
ИА Новороссия 13:16
Шоу-бизнес

Сын Собчак объявил о желании всегда жить на Мальдивах

Сын Собчак объявил о желании всегда жить на Мальдивах Телеведущая активно приучает малолетнего Платона к роскоши.
Экспресс газета 05:38
Общество

Актриса Марина Рузавина умерла в 26 лет

В Пензе умерла 26-летняя солистка, педагог-хореограф театра эстрады "Провинция" Марина Рузавина.
РИА Новости 10:25
Политика

Чайка покинет пост генпрокурора РФ

Генпрокурор РФ Юрий Чайка покидает свой пост. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Кремля.
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Шоу-бизнес

Брэд Питт не отпускал от себя Дженнифер Энистон на SAG Awards

Церемония вручения наград премии Гильдии киноактеров США, которая прошла вчера в Лос-Анджелесе, подарила зрителям как минимум один незабываемый момент: на красной дорожке снова встретились бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон.
Sunmag.me 06:47
Экономика

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
RT на русском вчера в 12:53
Армия и оружие

Американцы не пустили российских военных к сирийской нефти

News.ru вчера в 14:11
Общество

С активов «Газпрома» в Европе сняли арест

Аресты и обеспечительные меры в отношении активов «Газпрома» в Европе, принятые по искам «Нафтогаза», отменены.
BFM.ru 12:18
Происшествия

Под Киевом участник боевых действий в Донбассе застрелил мужчину

В автомобиле между мужчинами, которые в своё время принимали участие в боевых действиях на востоке страны, возник спор, который перерос в стрельбу.
RT на русском 13:51
Политика

Юристы Белого дома назвали импичмент опасным нарушением конституции

Юристы Белого дома назвали статьи импичмента, подготовленные демократами, "оскорблением Конституции и демократических институтов" США.
РИА Новости 13:49
Политика

Шойгу обсудил с министром обороны Турции ситуацию в Ливии и Сирии

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел в понедельник переговоры с министром обороны Турции Хулуси Акаром.
ТАСС 12:24
Политика

Зеленский заявил о наладившемся диалоге с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о налаживании диалога с президентом России Владимиром Путиным.
Политическая Экспертиза 02:11
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