Финансы
ТАССКурс доллара снизился до 61,48 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на восемь копеек и составил 61,48 рубля. Курс евро опустился на одну копейку, до 68,25 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рубль слегка укрепился к доллару и евро на фоне сохраняющегося спроса на активы EM
Интерфакс17 января в 02:27
Доллар дорожает на фоне подписания первой части торгового соглашения
Московский Комсомолец16 января в 23:40
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Общество
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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус проведет в среду экстренное заседание комитета по чрезвычайной ситуации из-за произошедшей в Китае вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.
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В здании Центральной избирательной комисии (ЦИК) на Печерске в Киеве обнаружено тело мужчины.
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Генпрокурор РФ Юрий Чайка покидает свой пост. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Кремля.
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Юристы Белого дома назвали импичмент опасным нарушением конституции
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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о налаживании диалога с президентом России Владимиром Путиным.