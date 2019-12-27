Финансы
ТАССКурс доллара снизился до 61,78 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7 копеек и составил 61,78 рубля. Курс евро опустился на 21 копеек, до 68,47 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рубль днем немного повышается к доллару и евро благодаря нефти и оптимизму относительно сделки США-Китай
Финмаркет26 декабря в 07:35
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