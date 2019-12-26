Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7 копеек и составил 61,78 рубля. Курс евро опустился на 21 копеек, до 68,47 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Политика Путин поблагодарил Трампа за информацию о терактах Владимир Путин по телефону поблагодарил Дональда Трапма за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в РФ.

Политика США приветствовали обмен пленными между Киевом и Донбассом Соединённые Штаты приветствуют состоявшийся обмен пленными между Украиной и самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками, заявили в американском посольстве в Киеве.

Происшествия В Петербурге из банкомата похитили почти 10 млн руб Сумма похищенных средств составила 9,7 млн руб. Кроме того, в тот же вечер неизвестные попытались вскрыть банкомат в гипермаркете на Бухарестской улице, сообщили в МВД.

Гаджеты Рассекречена дата выхода умных часов Amazfit Bip Ранее сообщалось, что в Huami готовятся к презентации модели умных часов – Amazfit Bip S. Теперь разработчики объявили официальную дату выхода устройства.

Общество «Ростелеком» опроверг утечку данных пользователей «Госуслуг» "Ростелеком" проверил сообщения об утечке данных персональных данных пользователей единого портала госуслуг и не нашел следов несанкционированного вмешательства.

Общество Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заёмщик имеет возможность вернуть часть страховой премии в случае досрочного погашения потребительского или ипотечного кредита.

Политика Путин рассказал, как удалось построить Крымский мост При строительстве Крымского моста использованы самые современные технологии и он создан на века, заявил президент России Владимир Путин.

Политика США предостерегли КНДР от новых ракетных испытаний Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу ABC News заявил о готовности Соединённых Штатов к реакции в случае новых ракетных испытаний КНДР.

Политика В Киеве уточнили число переданных Донбассу лиц в рамках обмена Украина передала самопровозглашённым Донецкой и Луганской народным республикам 127 лиц в рамках состоявшегося обмена пленными, заявил советник главы Совета национальной безопасности и обороны по реинтеграции Донбасса Сергей Сивохо.

Здоровье Названы полезные свойства красной икры Традиционно красная икра является одним из атрибутов новогоднего застолья, и в преддверии праздника россиянам рассказали о том, какими полезными свойствами обладает данный продукт.