Финансы

ТАССТАССКурс доллара снизился до 61,78 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7 копеек и составил 61,78 рубля. Курс евро опустился на 21 копеек, до 68,47 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Взгляд.ру27 декабря в 02:40

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском26 декабря в 02:00

Рубль заметно снижается к доллару и евро на фоне фиксации прибыли

Интерфакс26 декабря в 11:37

Рубль днем немного повышается к доллару и евро благодаря нефти и оптимизму относительно сделки США-Китай

Финмаркет26 декабря в 07:35

Официальный курс евро на пятницу вырос до 68,5 рубля

РИА Новости26 декабря в 04:51

Курс доллара снизился до 61,18 рубля

ТАСС27 декабря в 02:06

Официальный курс доллара на четверг снизился до 61,72 рубля

Московский Комсомолец25 декабря в 20:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 12:29, Ашберн
Игры

В Epic Games Store началась раздача The Talos Principle

Пользователи Epic Games Store могут бесплатно получить копию игры The Talos Principle. Ее можно активировать до 30 декабря, 19:00 мск.
CyberSport.ru 11:20
Политика

Путин поблагодарил Трампа за информацию о терактах

Владимир Путин по телефону поблагодарил Дональда Трапма за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в РФ.
НТВ 11:25
Политика

США приветствовали обмен пленными между Киевом и Донбассом

Соединённые Штаты приветствуют состоявшийся обмен пленными между Украиной и самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками, заявили в американском посольстве в Киеве.
RT на русском 10:06
Происшествия

Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы в Алма-Ате

РИА Новости 02:17
Шоу-бизнес

Ольга Бузова и Давид Манукян вместе улетели в Куршевель на праздники

Телеведущая, певица и звезда проекта "Дом-2" Ольга Бузова и блогер Давид Манукяен вместе улетели в Куршевель на праздники, сообщает телеграм-канал Super.
Дни24 08:37
Происшествия

В Петербурге из банкомата похитили почти 10 млн руб

Сумма похищенных средств составила 9,7 млн руб. Кроме того, в тот же вечер неизвестные попытались вскрыть банкомат в гипермаркете на Бухарестской улице, сообщили в МВД.
РБК 04:52
Шоу-бизнес

Ширвиндт назвал уход Волчек невосполнимой утратой

Известия 05:18
Происшествия

Губернатор Нью-Йорка назвал актом терроризма нападение на дом раввина

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что считает проявлением внутреннего терроризма нападение вооружённого ножом мужчины на находившихся в доме раввина гостей.
RT на русском 11:59
Гаджеты

Рассекречена дата выхода умных часов Amazfit Bip

Ранее сообщалось, что в Huami готовятся к презентации модели умных часов – Amazfit Bip S. Теперь разработчики объявили официальную дату выхода устройства.
Goroday.ru 09:59
Общество

«Ростелеком» опроверг утечку данных пользователей «Госуслуг»

"Ростелеком" проверил сообщения об утечке данных персональных данных пользователей единого портала госуслуг и не нашел следов несанкционированного вмешательства.
Вести.Ru 11:33
Единоборства

Федор Емельяненко победил нокаутом в главном бою турнира Bellator 237

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко одержал победу нокаутом в главном бою турнира Bellator 237, который проходил в Токио.
РБК 01:00
Общество

Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заёмщик имеет возможность вернуть часть страховой премии в случае досрочного погашения потребительского или ипотечного кредита.
RT на русском вчера в 17:02
Политика

Путин рассказал, как удалось построить Крымский мост

При строительстве Крымского моста использованы самые современные технологии и он создан на века, заявил президент России Владимир Путин.
RT на русском 08:59
Политика

США предостерегли КНДР от новых ракетных испытаний

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу ABC News заявил о готовности Соединённых Штатов к реакции в случае новых ракетных испытаний КНДР.
RT на русском 11:44
Политика

В Киеве уточнили число переданных Донбассу лиц в рамках обмена

Украина передала самопровозглашённым Донецкой и Луганской народным республикам 127 лиц в рамках состоявшегося обмена пленными, заявил советник главы Совета национальной безопасности и обороны по реинтеграции Донбасса Сергей Сивохо.
RT на русском 12:25
Здоровье

Названы полезные свойства красной икры

Традиционно красная икра является одним из атрибутов новогоднего застолья, и в преддверии праздника россиянам рассказали о том, какими полезными свойствами обладает данный продукт.
Наша версия 09:38
Хоккей

Сборная Канады извинилась перед россиянами за своего капитана

Российская газета 04:11
Происшествия

Девушки пожаловались на новый способ тайно снимать их на камеру в раздевалках

Первой о новом способе тайно снимать девушек на камеру написала юзер с ником Issyr.
Lenta.ru 05:09
Политика

Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд тяжелым решением

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что выплата «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу Украины» была тяжелым решением для российской стороны.
РБК 11:05
Культура

Светлана Лобода и Сергей Лазарев закончили вражду на шоу Малахова

В эфире телешоу "Привет, Андрей!" артисты решили высказаться по поводу сообщений о своем конфликте.
Piter.tv 08:33
Происшествия

В Подмосковье мужчина погиб после взрыва петарды

Один из участников праздника поджигал пиротехнику. В какой-то момент после взрыва петарды мужчина упал без сознания.
Российская газета 08:57
Шоу-бизнес

Дочь Стриженовой показала бюст больше, чем у мамы

Саша отметила 19-летие в одном из столичных клубов. Александра Стриженова выросла копией своей звездной мамы.
Экспресс газета 01:10
Общество

Гончарук объявил о снижении тарифов на отопление в 20 городах Украины

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что власти 20 украинских городов поддержали инициативу правительства о корректировке тарифов на тепло, что позволит снизить их для населения в декабре на 30%.
RT на русском 10:26
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Газета.Ru вчера в 06:24
Шоу-бизнес

Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу

Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
News.ru 08:30
Происшествия

Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице

В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru вчера в 14:46
Хоккей

Сегодня сборная России проведет матч против США на МЧМ-2020

Сегодня, в Остраве, 29 декабря сборная России проведет свой третий матч на турнире, нашим соперником станет команда США.
ГЛАС.RU 01:09
Общество

Сбербанк внедрил функцию возврата забытых в банкомате денег

Сбербанк внедрил в новых банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег, благодаря чему количество подобных случаев сократилось на 30%.
Известия вчера в 00:32
Общество

Перед Новым годом в Москве выпадет до 5 сантиметров снега

Могут даже появиться небольшие сугробы до 5 сантиметров.
Российская газета 08:00
Происшествия

В Москве мужчина задушил двухлетнюю девочку

Следователи задержали мужчину, задушившего двухлетнюю девочку в Москве.
ТАСС 04:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное