Финансы

ТАССТАССКурс доллара снизился до 61,78 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7 копеек и составил 61,78 рубля. Курс евро опустился на 21 копеек, до 68,47 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

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Рубль заметно снижается к доллару и евро на фоне фиксации прибыли

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Официальный курс евро на пятницу вырос до 68,5 рубля

РИА Новости26 декабря в 04:51

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском26 декабря в 02:00

Курс доллара снизился до 61,18 рубля

ТАСС27 декабря в 02:06
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«Металлург» одолел московское «Динамо» по буллитам

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Полицейские в Пензе проверят, раздавал ли Дед Мороз снюсы детям

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Один из участников праздника поджигал пиротехнику. В какой-то момент после взрыва петарды мужчина упал без сознания.
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В Эстонии перевернулся автобус с пассажирами из Петербурга

В Эстонии перевернулся автобус, ехавший из Санкт-Петербурга в Таллин, предает Delfi.
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Пользователи госуслуг утекли в сеть

«Дыра» в безопасности была не закрыта с начала декабря В публичном доступе неизвестные выложили персональные данные пользователей госуслуг одного из российских регионов.
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Биограф рассказал о любви Путина к культуре и истории Германии

Президент РФ Владимир Путин романтически влюблен в культуру и историю Германии, испытывает симпатию к этой стране, рассказал немецкий биограф Путина, политолог и журналист Александр Рар для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
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Политика

Посла России вызвали в польский МИД после слов Путина об антисемитизме

Российский посол в Польше Сергей Андреев сообщил, что был вызван в МИД Польши после слов президента России Владимира Путина, который назвал польского дипломата 30-х годов Юзефа Липского «антисемитской свиньёй» и «сволочью».
RT на русском 27 декабря в 16:37
Политика

Экс-бойцов «Беркута» обменяли в Донбассе

Пять бывших сотрудников спецназа МВД "Беркут" были переданы самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, заявил адвокат и правозащитник Валентин Рыбин.
Газета.Ru 09:25
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Александр Емельяненко прокомментировал победу брата

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко отреагировал на победу брата Федора в поединке с Куинтоном Джексоном.
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В Москве простились с Галиной Волчек

В Москве простились с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек.
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Козак рассказал об ответе России на санкции США против СП-2

Россия ответит на санкции США против газопровода «Северный поток – 2» взвешенно и адекватно.
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Take-Two подала в суд на авторов ремастера Red Dead Redemption

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Бывший ведущий Top Gear объяснил низкое качество российских авто

Стоит упомянуть, что аналогичное впечатление на бывшего ведущего Top Gear оказали и туалеты предприятия ЗИЛ, которые он посетил в 2014-м.
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Следователи задержали мужчину, задушившего двухлетнюю девочку в Москве.
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Навка взяла на руки девочку, а потом передала её отцу – Петру Чернышеву. Он прижал маленькую дочку к груди и поцеловал.
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Во Владивостоке акробатка сорвалась с высоты во время представления

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Фанаты уверены, что певица ждёт ребёнка. Глюк'оZа (она же Наталья Ионова) спровоцировала слухи о том, что ждёт третьего ребёнка.
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Правительство одобрило штраф за неоплату проезда по платным дорогам

Правительство РФ одобрило введение административного штрафа за неоплату проезда по платным автодорогам.
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В сети появилась информация о цене новой цифровой приборной панели для Lada Vesta фирмы Car Modifications Group.
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В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
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