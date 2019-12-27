Финансы

ТАССТАССКурс доллара снизился до 61,78 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7 копеек и составил 61,78 рубля. Курс евро опустился на 21 копеек, до 68,47 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Курс доллара: рублевое ралли подошло к концу

Expert.ru00:15

Неделя на мировом валютном рынке завершилась снижением курса доллара

Московский Комсомолецвчера в 21:56

Рубль днем усилил рост к доллару и развернулся вверх к евро на фоне позитивных сигналов с внешних рынков

Финмаркетвчера в 08:35

Рубль вечером слабо изменился к бивалютной корзине

Интерфаксвчера в 12:02

Рубль повышается к доллару на старте торгов Московской биржи

Экономика сегоднявчера в 02:25

Рубль растёт к доллару

RT на русскомвчера в 02:01

Курс доллара снизился до 61,18 рубля

ТАССвчера в 02:06
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 21:20, Ашберн
Экономика

Минфин США рассказал о пропаже 1,5 триллиона долларов наличными

Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда пропали полтора триллиона долларов наличными, которых, как утверждают сегодня некоторые журналисты, не хватает в мировых центробанках.
Российская газета 26 декабря в 00:16
Хоккей

Капитан сборной Канады не снял шлем при исполнении гимна РФ на МЧМ

РИА Новости 17:53
Политика

МИД России объяснил, чем будет заниматься новый департамент

В МИД России объяснили, чем будет заниматься новый департамент, указ о создании которого подписал российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru 20:34
Общество

Президент Эстонии заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад.
ТАСС 15:36
Происшествия

Бывших спецназовцев арестовали по подозрению в убийствах

Следственный комитет объявил, что совместно с ФСБ задержал троих человек, входивших в организованную преступную группу, совершившую в 2008–2012 годах несколько убийств.
РБК 26 декабря в 12:06
Политика

Пушков: слова Путина задели поляков за живое

Сенатор Алексей Пушков убежден, что слова президента России Владимира Путина о польском после в нацистской Германии были столь агрессивно восприняты поляками, потому что задели их за живое.
Свободная Пресса 20:36
Здоровье

Ученые выяснили, какие продукты могут привести к слепоте

Результаты исследования специалистов были опубликованы на страницах журнала British Journal of Ophthalmology.
Evo-rus.com 11:23
Общество

Специалисты рассказали о пользе и вреде красной икры

Специалисты рассказали о полезных свойствах красной икры, а также отметили причины, по которым этим продуктом не следует злоупотреблять.
RT на русском 20:29
Спорт

РУСАДА официально оспорила санкции ВАДА

РУСАДА официально оспорила санкции ВАДА, которые на четыре года лишали российских спортсменов возможности выступать на Олимпиадах под национальным флагом.
Эхо Москвы вчера в 22:05
Шоу-бизнес

Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
Газета.Ru вчера в 14:45
Единоборства

Федор Емельяненко оказался легче Куинтона Джексона на 11 килограммов

Российский боец ММА Федор Емельяненко и американец Куинтон Джексон прошли официальную церемонию взвешивания.
МИР 24 02:35
Происшествия

Пассажирский самолет готовится к аварийной посадке в Екатеринбурге

Самолет «Уральских авиалиний», вылетевший из Екатеринбурга в Симферополь, готовится к вынужденной посадке обратно в аэропорту Кольцово, сообщается на портале E1.ru.
Rambler News Service 06:44
Армия и оружие

WikiLeaks опубликовал документы по химатаке в Думе

Сайт WikiLeaks опубликовал новую партию документов, посвященных расследованию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума в апреле 2018 года.
РБК вчера в 13:31
Футбол

В «Монако» сменился главный тренер

Жардим стал главным тренером «Монако» в 2014 году.
РБК 16:57
Футбол

«Реал Сосьедад» пошутил над Эдегором, отправив его в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Реала Сосьедад» Мартин Эдегор перешел в «Манчестер Сити».
Матч ТВ 06:14
Здоровье

Больницы и аптеки жалуются на нехватку лекарств

Врачи республиканской детской клинической больницы пожаловались на систематическую нехватку лекарств и расходных материалов.
Век вчера в 08:40
Происшествия

В Киеве под Лукьяновским СИЗО собираются протестующие

Под стенами Лукьяновского СИЗО в Киеве собираются протестующие, которые выступают против включения в список обмена удерживаемых лиц, бойцов подразделения «Беркут» находившихся на «майдане» в 2014 году.
Новостной фронт 15:46
Фигурное катание

Фигуристки Щербакова и Косторная побили рекорды на чемпионате России

Второе место чемпионата заняла 16-летняя Алена Косторная. Спортсменка получила 169,97 балла в произвольной программе и 259,83 балла за обе.
Известия 10:42
Общество

Маск ответил пользователям Twitter фотографией Сталина

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ответил своим подписчикам в Twitter фотографией советского вождя Иосифа Сталина.
Lenta.ru 17:07
Хоккей

Сятери: не знаю, почему меня не выпустили на буллиты, это решение тренера

Голкипер новосибирской "Сибири" Харри Сятери прокомментировал победу команды в матче с пекинским "Куньлунь Ред Стар" (3:2 Б).
Чемпионат 09:23
Шоу-бизнес

Кристину Асмус осудили в сети за откровенную съемку с Егором Кридом

Музыкант Егор Крид опубликовал на YouTube откровенный тизер клипа на трек Love is, в котором снялся вместе с актрисой Кристиной Асмус, после чего пользователи в сети начали писать комментарии с критикой.
РИА Новости 26 декабря в 11:13
Шоу-бизнес

Ирина Шейк оголила грудь для откровенной фотосессии

Ирина Шейк оголила грудь для откровенной фотосессии Модель показала пикантные фотографии.
Экспресс газета 06:53
Происшествия

2019 год стал рекордным по числу массовых убийств в США

В уходящем 2019 году в США произошло наибольшее число массовых убийств по крайней мере с 1970-х годов, свидетельствуют данные совместного исследования Associated Press, USA Today и Северо-Восточного университета.
Интерфакс 19:06
Кино

В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж Палыч

Discover24 вчера в 03:14
Экономика

«Газпром» выплатил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд

Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.
РБК вчера в 11:41
Гаджеты

В России стартовали продажи одного из самых необычных китайских смартфонов 2019 года

Компания Merlion в качестве эксклюзивного дистрибьютора бренда Nubia объявила о начале российского этапа продаж Nubia Z20.
Planet Today 09:04
Армия и оружие

Турция направит в Ливию еще восемь тысяч сирийских боевиков

ФАН 16:14
Музыка

Группа «Кино» показала новый клип на песню «Троллейбус»

Youtube Музыканты популярной советской рок-группы "Кино", которые в следующем году дадут два концерта, представили клип на песню "Троллейбус".
РЕН ТВ вчера в 10:25
Хоккей

Овечкин в матче с «Каролиной» забросил 24-ю шайбу в сезоне

Идёт второй период, хозяева впереди со счётом 4:2. Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20 Вторую шайбу в составе «столичных» на 10-й минуте второго периода в большинстве забросил российский нападающий Александр Овечкин, ассистентами выступили Дмитрий Орлов и Ларс Эллер.
Чемпионат 20:37
Биатлон

Елисеев и Юрлова-Перхт стали десятыми на «Рождественской гонке»

РИА Новости 13:18
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