Финансы
ТАССКурс доллара снизился до 61,78 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7 копеек и составил 61,78 рубля. Курс евро опустился на 21 копеек, до 68,47 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Неделя на мировом валютном рынке завершилась снижением курса доллара
Московский Комсомолецвчера в 21:56
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 21:20, Ашберн
Экономика
Минфин США рассказал о пропаже 1,5 триллиона долларов наличными
Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда пропали полтора триллиона долларов наличными, которых, как утверждают сегодня некоторые журналисты, не хватает в мировых центробанках.
Политика
МИД России объяснил, чем будет заниматься новый департамент
В МИД России объяснили, чем будет заниматься новый департамент, указ о создании которого подписал российский президент Владимир Путин.
Общество
Президент Эстонии заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад.
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Бывших спецназовцев арестовали по подозрению в убийствах
Следственный комитет объявил, что совместно с ФСБ задержал троих человек, входивших в организованную преступную группу, совершившую в 2008–2012 годах несколько убийств.
Политика
Пушков: слова Путина задели поляков за живое
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Здоровье
Ученые выяснили, какие продукты могут привести к слепоте
Результаты исследования специалистов были опубликованы на страницах журнала British Journal of Ophthalmology.
Общество
Специалисты рассказали о пользе и вреде красной икры
Специалисты рассказали о полезных свойствах красной икры, а также отметили причины, по которым этим продуктом не следует злоупотреблять.
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РУСАДА официально оспорила санкции ВАДА
РУСАДА официально оспорила санкции ВАДА, которые на четыре года лишали российских спортсменов возможности выступать на Олимпиадах под национальным флагом.
Шоу-бизнес
Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей
Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
Единоборства
Федор Емельяненко оказался легче Куинтона Джексона на 11 килограммов
Российский боец ММА Федор Емельяненко и американец Куинтон Джексон прошли официальную церемонию взвешивания.
Происшествия
Пассажирский самолет готовится к аварийной посадке в Екатеринбурге
Самолет «Уральских авиалиний», вылетевший из Екатеринбурга в Симферополь, готовится к вынужденной посадке обратно в аэропорту Кольцово, сообщается на портале E1.ru.
Армия и оружие
WikiLeaks опубликовал документы по химатаке в Думе
Сайт WikiLeaks опубликовал новую партию документов, посвященных расследованию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума в апреле 2018 года.
Футбол
В «Монако» сменился главный тренер
Жардим стал главным тренером «Монако» в 2014 году.
Футбол
«Реал Сосьедад» пошутил над Эдегором, отправив его в «Манчестер Сити»
Полузащитник «Реала Сосьедад» Мартин Эдегор перешел в «Манчестер Сити».
Здоровье
Больницы и аптеки жалуются на нехватку лекарств
Врачи республиканской детской клинической больницы пожаловались на систематическую нехватку лекарств и расходных материалов.
Происшествия
В Киеве под Лукьяновским СИЗО собираются протестующие
Под стенами Лукьяновского СИЗО в Киеве собираются протестующие, которые выступают против включения в список обмена удерживаемых лиц, бойцов подразделения «Беркут» находившихся на «майдане» в 2014 году.
Фигурное катание
Фигуристки Щербакова и Косторная побили рекорды на чемпионате России
Второе место чемпионата заняла 16-летняя Алена Косторная. Спортсменка получила 169,97 балла в произвольной программе и 259,83 балла за обе.
Общество
Маск ответил пользователям Twitter фотографией Сталина
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ответил своим подписчикам в Twitter фотографией советского вождя Иосифа Сталина.
Хоккей
Сятери: не знаю, почему меня не выпустили на буллиты, это решение тренера
Голкипер новосибирской "Сибири" Харри Сятери прокомментировал победу команды в матче с пекинским "Куньлунь Ред Стар" (3:2 Б).
Шоу-бизнес
Кристину Асмус осудили в сети за откровенную съемку с Егором Кридом
Музыкант Егор Крид опубликовал на YouTube откровенный тизер клипа на трек Love is, в котором снялся вместе с актрисой Кристиной Асмус, после чего пользователи в сети начали писать комментарии с критикой.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк оголила грудь для откровенной фотосессии
Ирина Шейк оголила грудь для откровенной фотосессии Модель показала пикантные фотографии.
Происшествия
2019 год стал рекордным по числу массовых убийств в США
В уходящем 2019 году в США произошло наибольшее число массовых убийств по крайней мере с 1970-х годов, свидетельствуют данные совместного исследования Associated Press, USA Today и Северо-Восточного университета.
Кино
В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж Палыч
Экономика
«Газпром» выплатил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд
Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.
Гаджеты
В России стартовали продажи одного из самых необычных китайских смартфонов 2019 года
Компания Merlion в качестве эксклюзивного дистрибьютора бренда Nubia объявила о начале российского этапа продаж Nubia Z20.
Музыка
Группа «Кино» показала новый клип на песню «Троллейбус»
Youtube Музыканты популярной советской рок-группы "Кино", которые в следующем году дадут два концерта, представили клип на песню "Троллейбус".
Хоккей
Овечкин в матче с «Каролиной» забросил 24-ю шайбу в сезоне
Идёт второй период, хозяева впереди со счётом 4:2. Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20 Вторую шайбу в составе «столичных» на 10-й минуте второго периода в большинстве забросил российский нападающий Александр Овечкин, ассистентами выступили Дмитрий Орлов и Ларс Эллер.