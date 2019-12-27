Финансы
ТАССКурс доллара снизился до 61,78 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7 копеек и составил 61,78 рубля. Курс евро опустился на 21 копеек, до 68,47 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рубль днем усилил рост к доллару и развернулся вверх к евро на фоне позитивных сигналов с внешних рынков
Финмаркет27 декабря в 08:35
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 01:56, Ашберн
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