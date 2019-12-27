Финансы

ТАССТАССКурс доллара снизился до 61,78 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7 копеек и составил 61,78 рубля. Курс евро опустился на 21 копеек, до 68,47 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Рубль вечером слабо изменился к бивалютной корзине

Интерфакс27 декабря в 12:02

Рубль днем усилил рост к доллару и развернулся вверх к евро на фоне позитивных сигналов с внешних рынков

Финмаркет27 декабря в 08:35

Рубль растёт к доллару

RT на русском27 декабря в 02:01

Рубль повышается к доллару на старте торгов Московской биржи

Экономика сегодня27 декабря в 02:25

Курс доллара снизился до 61,18 рубля

ТАСС27 декабря в 02:06

Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Взгляд.ру27 декабря в 02:40

Официальный курс евро на пятницу вырос до 68,5 рубля

РИА Новости26 декабря в 04:51
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 01:56, Ашберн
Технологии

Платформа приложений от Huawei отстает от Google Play

Известно, что разработчики из компании Huawei продолжают совершенствовать свою платформу для приложений.
Goroday.ru 26 декабря в 12:04
Происшествия

Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы под Алма-Атой

Газета.Ru 00:45
Единоборства

Федор Емельяненко нокаутом победил Джексона на турнире Bellator

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко в первом раунде победил американца Куинтона Джексона на турнире Bellator в Японии.
РИА Новости 00:45
Политика

Представители ЛНР выехали для обмена пленными с Украиной

Руководитель рабочей группы по обмену пленных Луганской Народной Республики Ольга Кобцева рассказала, что представители группы выехали на пропускной пункт «Майорск» для обмена пленными с украинской стороной; такое сообщение она сделала 29 декабря для представителей СМИ.
REGNUM 00:22
Политика

Госпредприятия Украины отжаты эффективными иностранными менеджерами

На Украине под конец года случились сразу два скандальных назначения в крупные государственные корпорации, которые привлекли внимание к нынешней системе управления государственными активами в стране.
РИА Новости 00:00
Здоровье

Специалисты назвали пять простых правил для быстрого похудения

Специалисты назвали пять простых правил, которые помогут сбросить лишний вес в течение нескольких месяцев.
ФАН вчера в 07:32
Происшествия

У жителя Брянска изъяли более 30 кг наркотиков

БрянскToday вчера в 17:09
Хоккей

Россия разгромила Канаду на молодежном чемпионате мира

Коммерсантъ вчера в 15:32
Единоборства

Джервонта Дэвис нокаутировал Юриоркиса Гамбоа

Allboxing.ru 00:43
Политика

Украина предостерегла Германию от «Северного потока — 2»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому интернет-порталу Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) предостерег Германию от энергетической зависимости от России из-за строительства "Северного потока—2".
РИА Новости вчера в 07:40
Общество

В Москве началось прощание с Галиной Волчек

В Москве началось прощание с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек.
Коммерсантъ 01:29
Шоу-бизнес

Ирина Шейк оголила грудь для откровенной фотосессии

Ирина Шейк оголила грудь для откровенной фотосессии Модель показала пикантные фотографии.
Экспресс газета вчера в 06:53
Общество

Роспотребнадзор объяснил, как вернуть все деньги при возврате билета

Роспотребнадзор в преддверии Нового года дал советы россиянам по покупке и возврату билетов на зрелищно-развлекательные мероприятия.
РИА Новости вчера в 23:04
Общество

Москвичам дали советы по выбору мандаринов для новогоднего стола

РБК вчера в 08:32
Политика

«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа

Накануне украинский кабинет министров после ожесточенных споров официально одобрил мировое соглашение "Газпрома" с "Нафтогазом" — оно снимает претензии к российской компании более чем на семь миллиардов долларов.
Вести.Ru вчера в 21:58
Футбол

Морено сменил Жардима на посту главного тренера «Монако»

Морено ранее не работал на посту главного тренера в клубах, но возглавлял в 2019 году сборную Испании и вывел команду в финальную часть ЕВРО-2020 с первого места в отборочной группе.
РИА Новости вчера в 16:04
Общество

Президент Эстонии: Мои внуки ходят в русский детский сад

Президент Эстонии рассказала, что ее внуки посещают русский детский сад, поскольку уже в раннем возрасте дети должны освоить два или три языка.
Российская газета вчера в 18:51
Здоровье

Врач перечислила полезные и вредные свойства красной икры

Употребление красной икры может принести как пользу, так и вред. Об этом предупредила врач-гастроэнтеролог Гузель Евстигнеева.
Вечерняя Москва вчера в 23:44
Наука

У эмбрионов человека обнаружили признаки старения

N+1 26 декабря в 10:03
Происшествия

В центре Екатеринбурга женщина монтировкой разбила лифт

В Екатеринбурге местная жительница разбила лифт монтировкой.
Evo-rus.com вчера в 23:29
Фигурное катание

Фигуристка Анна Щербакова во второй раз стала чемпионкой России

Анна набрала в произвольной программе 181.94 балла, из которых 106.22 за технику и 73.72 за компоненты, что позволило опередить лидера соревнований после короткой программы Алену Косторную и завоевать титул чемпионки России во второй раз.
Стадион 01:17
Здоровье

В Самаре гомосексуалам запретили сдавать кровь

Самарская областная клиническая станция переливания крови запретила гомосексуалам сдавать кровь, о чем оповестила доноров на своем сайте, сообщает URA.RU.
ForPost 01:25
Армия и оружие

Иран пригрозил сбивать шпионские аппараты в районе учений с Россией

Совместные учения ВМС Ирана, КНР и РФ под названием «Пояс морской безопасности» стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.
Известия вчера в 17:07
Происшествия

Протестующие заблокировали бывшим бойцам «Беркута» выезд из СИЗО

Протестующие заблокировали выезды из СИЗО в Киеве, где находятся три бывших бойца спецподразделения МВД Украины «Беркут», проходящие подсудимыми по делу о расстрелах протестующих на Евромайдане 2014 года.
Lenta.ru вчера в 22:28
Происшествия

С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты

Коммерсантъ вчера в 05:38
Политика

Жириновский предложил «разгрузить» обязанности президента России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России пост вице-президента. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 21:11
Музыка

Группа «Кино» показала новый клип на песню «Троллейбус»

Youtube Музыканты популярной советской рок-группы "Кино", которые в следующем году дадут два концерта, представили клип на песню "Троллейбус".
РЕН ТВ 27 декабря в 10:25
Общество

Британский посол описал Россию в трех словах

Лори Бристоу, посол Великобритании в РФ, покидающий пост в январе, рассказал о своем опыте работы и кратко описал Россию.
DP.RU 27 декабря в 06:12
Здоровье

Исследование выявило рост заболеваемости детей в России

В России с 2000 по 2018 год общая заболеваемость детей до 14 лет выросла на 19%.
RT на русском вчера в 23:00
Происшествия

В пригороде Нью-Йорка у синагоги неизвестный напал с ножом на людей

В пригороде Нью-Йорка Монси неизвестный ранил ножом несколько человек у синагоги.
Газета.Ru 00:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное