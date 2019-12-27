Финансы

ТАССТАССКурс доллара снизился до 61,78 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7 копеек и составил 61,78 рубля. Курс евро опустился на 21 копеек, до 68,47 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Курс доллара: рублевое ралли подошло к концу

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Неделя на мировом валютном рынке завершилась снижением курса доллара

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Курс валют сегодня: доллар и евро снова идут вниз

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Рубль днем усилил рост к доллару и развернулся вверх к евро на фоне позитивных сигналов с внешних рынков

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Рубль растёт к доллару

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Рубль вечером слабо изменился к бивалютной корзине

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Общество

В Москве началось прощание с Галиной Волчек

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Единоборства

Федор Емельяненко нокаутом победил Джексона на турнире Bellator

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко в первом раунде победил американца Куинтона Джексона на турнире Bellator в Японии.
РИА Новости 00:45
Общество

Путин подписал закон о повышении МРОТ

Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда.
РИА Новости вчера в 09:54
Происшествия

В пригороде Нью-Йорка у синагоги неизвестный напал с ножом на людей

В пригороде Нью-Йорка Монси неизвестный ранил ножом несколько человек у синагоги.
Газета.Ru 00:01
Политика

«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа

Накануне украинский кабинет министров после ожесточенных споров официально одобрил мировое соглашение "Газпрома" с "Нафтогазом" — оно снимает претензии к российской компании более чем на семь миллиардов долларов.
Вести.Ru вчера в 21:58
Хоккей

Капитан сборной Канады по хоккею извинился перед командой России

REGNUM вчера в 21:16
Происшествия

Обнародована поминутная хронология авиакатастрофы в Казахстане

Lenta.ru 01:42
Шоу-бизнес

Пелагея знала нынешнюю возлюбленную Ивана Телегина

Как выяснилось, обман Телегина вскрылся накануне в соцсети, куда случайно попало его фото под руку с любовницей Марией Гончар.
SM News 27 декабря в 20:27
Происшествия

У жителя Брянска изъяли более 30 кг наркотиков

Городской телеканал (Брянск) вчера в 16:02
Экономика

Минтруд заявил о росте среднегодового размера пенсии в 2019 году

«По итогам 2019 года среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос в среднем чуть больше чем на 1 тыс. рублей в месяц — с 14,4 тыс. до 15,5 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском 27 декабря в 03:31
Политика

Польский журналист прокомментировал слова Путина о после

Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.
РИА Новости вчера в 15:19
Авто

Составлен рейтинг самых ожидаемых автомобильных новинок 2020 года

Автомобильные специалисты составили рейтинг самых ожидаемых новых автомобилей в следующем году.
МедиаПоток вчера в 07:45
Происшествия

Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь

REGNUM 27 декабря в 08:42
Политика

Земан обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы

Президент Чехии Милош Земан задумался об отмене визита на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
РИА Новости 27 декабря в 15:47
Фигурное катание

Определен состав сборной РФ по фигурному катанию на чемпионате Европы

Двукратная чемпионка России Анна Щербакова, победительница финала взрослого Гран-при Алена Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова включены в состав сборной России на чемпионат Европы.
Известия вчера в 23:43
Авто

Автомобили, которые покинули Россию в 2019 году

Какие автомобили покинули Россию в 2019 году, рассказала «Российская газета».
Автоновости дня вчера в 07:54
Армия и оружие

Ракетный комплекс «Авангард» заступил на первое боевое дежурство

Первый полк, на вооружение которого поступил ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком, заступил на боевое дежурство.
Южный Федеральный 27 декабря в 08:33
Единоборства

Джервонта Дэвис нокаутировал Юриоркиса Гамбоа

Allboxing.ru 00:43
Происшествия

В Подмосковье экскурсионный автобус столкнулся с грузовиком

Экскурсионный автобус и грузовик столкнулись в Московской области, в результате ДТП погиб водитель автобуса.
ТАСС вчера в 08:59
Технологии

Платежная система «Мир» может стать обязательной для гаджетов

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, тему обязательной предустановки приложения, работающего с картами системы "Мир", обсуждали на собрании Федеральной антимонопольной службы.
Уфимские Заметки 27 декабря в 13:38
Футбол

Пеллегрини уволен с поста главного тренера «Вест Хэма»

LiveResult.Ru вчера в 16:36
Армия и оружие

Удар американской противотанковой ракеты по Т-62 попал на видео

В Сети появилось видео удара американской противотанковой ракеты TOW по танку Т-62 в Сирии.
РИА Новости 26 декабря в 05:28
Происшествия

В Воркуте мужчина застрял в форточке и умер

Житель Воркуты застрял в форточке квартиры на первом этаже, пытаясь выбраться на улицу, сообщило издание "КомиОнлайн".
РИА Новости вчера в 08:08
Общество

Британский посол описал Россию в трех словах

Лори Бристоу, посол Великобритании в РФ, покидающий пост в январе, рассказал о своем опыте работы и кратко описал Россию.
DP.RU 27 декабря в 06:12
Общество

Роспотребнадзор объяснил, как вернуть все деньги при возврате билета

Роспотребнадзор в преддверии Нового года дал советы россиянам по покупке и возврату билетов на зрелищно-развлекательные мероприятия.
РИА Новости вчера в 23:04
Происшествия

Двух экс-спецназовцев обвинили в убийствах в Москве

В отношении троих возбуждены уголовные дела по статье "убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление".
Газета.Ru 26 декабря в 10:43
Общество

Президент Эстонии: Мои внуки ходят в русский детский сад

Президент Эстонии рассказала, что ее внуки посещают русский детский сад, поскольку уже в раннем возрасте дети должны освоить два или три языка.
Российская газета вчера в 18:51
Здоровье

Специалисты рассказали о пользе и вреде красной икры

Специалисты рассказали о полезных свойствах красной икры, а также отметили причины, по которым этим продуктом не следует злоупотреблять.
RT на русском вчера в 20:29
Политика

Представители ЛНР выехали для обмена пленными с Украиной

Руководитель рабочей группы по обмену пленных Луганской Народной Республики Ольга Кобцева рассказала, что представители группы выехали на пропускной пункт «Майорск» для обмена пленными с украинской стороной; такое сообщение она сделала 29 декабря для представителей СМИ.
REGNUM 00:22
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

РИА Новости 27 декабря в 17:19
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