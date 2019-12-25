Финансы

News.ruNews.ruКурс доллара снизился до 61,84 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской Биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 13 копеек и составил 61,84 рубля. Курс евро опустился на 9 копеек, до 68,53 рубля.
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Курс доллара снизился до 61,18 рубля

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RT на русскомвчера в 02:00

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Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.рувчера в 02:14

Рубль в начале торгов выигрывает у доллара и евро

Росбалтвчера в 02:48

Рубль укрепляется к доллару и евро

ПРАЙМвчера в 02:12
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 10:15, Ашберн
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Якобы местные жители обвинили американских военных в предательстве, поскольку ранее президент США Дональд Трамп заявил о выводе войск из этого района Сирии.
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