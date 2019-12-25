Финансы
News.ruКурс доллара снизился до 61,84 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской Биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 13 копеек и составил 61,84 рубля. Курс евро опустился на 9 копеек, до 68,53 рубля.
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Шоу-бизнес
Орлова рассказала о попытке помириться с Шепелевым ради сына Фриске
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Политика
Катар и Россия подписали соглашение об отмене виз
Катар и Россия договорились об отмене виз. Об этом говорится в сообщении посольства Катара в Москве.
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Асмус сыграла роль любимой девушки хип-хоп исполнителя. Примечательно, что ключевым моментом тизера клипа является поцелуй Егора и Кристины.
Футбол
Гвардиола назвал самый важный момент в истории «Манчестер Сити»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о важности нападающего Серхио Агуэро для команды и назвал самый важный момент в истории манкунианского клуба.
Футбол
РФС подтвердил отставку Егорова
Российский футбольный союз (РФС) официально подтвердил отставку Александра Егорова с должности главы департамента судейства и инспектирования (ДСИ).
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
Политика
Путин обсудил с президентом Египта восстановление авиасообщения
Президент РФ Владимир Путин и лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили по телефону вопросы восстановления полноформатного авиасообщения.
Общество
Минимальная зарплата в Петербурге в 2020 году составит 19 тысяч рублей
В Петербурге с 1 января 2020 года минимальная зарплата составит 19 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.
Общество
Путин подарил школьнице из Обнинска щенка лабрадора
Президент России Владимир Путин подарил щенка лабрадора 12-летней школьнице из Обнинска Екатерине Папановой.
Политика
Офис Зеленского пообещал интервью с президентом РИА Новости
Офис украинского президента Владимира Зеленского пообещал найти время для интервью президента Украины РИА Новости, сообщили представители Зеленского 27 декабря в ответе РИА Новости.
Армия и оружие
Минобороны назвало фейком информацию о драке военных РФ и США в Сирии
Якобы местные жители обвинили американских военных в предательстве, поскольку ранее президент США Дональд Трамп заявил о выводе войск из этого района Сирии.
Политика
Путин утвердил новую доктрину продовольственной безопасности России
Президент России Владимир Путин на совещании Совета безопасности 27 декабря утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности России.
Политика
Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русских землях
Мэр Херсона Владимир Николаенко и депутаты городского совета ответили президенту России Владимиру Путину на слова о том, что юг Украины и в частности Причерноморье — это исконно русские территории.
Шоу-бизнес
Кудрявцеву навестил в больнице Лазарев
После операции телеведущая ведет сторис из больницы и показывает, как ее в палате навещают друзья.
Общество
Александр Емельяненко заткнул брата «Федота» и попросил о забвении
Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко призвал брата Федора, ранее высказавшегося об их отношениях, заткнуться.
Происшествия
В Москве мужчина получил ранения при попытке прорваться в храм с ножом
В Москве неизвестный мужчина совершил попытку прорваться на территорию храма с ножом.
Происшествия
В Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет с 95 пассажирами
В Казахстане потерпел крушение самолет авиакомпании Bek Air, сообщает пресс-служба международного аэропорта Алматы.
Общество
Суд объявил Батурину в розыск по делу о клевете
В пятницу, 27 декабря, мировая судья Оксана Севостьянова постановила объявить Батурину в розыск, обеспечение розыска поручено МВД Калмыкии.
Транспорт
В Шереметьеве 17 января откроется новый международный терминал С1
Авто
В Сети появились первые фото российского электромобиля «Монарх»
Первые фотографии российского электромобиля «Монарх» были опубликованы в Сети 27 декабря.
Политика
Глава офиса Зеленского тайно встретился с Коломойским
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского тайно встречался с олигархом Игорем Коломойским.
Фигурное катание
Фигуристка Косторная превысила мировой рекорд в короткой программе
Официальный мировой рекорд принадлежит Косторной – 85,45 балла. Именно она и стала победительницей короткой программы чемпионата России.
Биатлон
Слепов выиграл спринт на «Ижевской винтовке»
По результатам «Ижевской винтовки» определится биатлонист, который отправится выступать в составе сборной России на январские этапы Кубка IBU.
Общество
Фонд «дочери Путина» стал совладельцем разработчика ПО
Фонд «Иннопрактика», который возглавляет предполагаемая дочка Владимира Путина Катерина Тихонова, приобрел долю в занимающейся разработкой программного обеспечения компании.
Гаджеты
Новый процессор Intel Core i3 будет повторять Core i7-7700
После тестов стало известно, что в Core i3-10300 используется четыре ядра и восемь потоков, а работает процессор на частотах 3,7-4,2 ГГц.
Политика
Почти половина заявленных в 2019 году космических пусков не состоялась
Россия в этом году не выполнила почти половину из заявленных космических запусков, констатировал вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия-24".
Происшествия