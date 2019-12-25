Финансы
News.ruКурс доллара снизился до 61,84 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской Биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 13 копеек и составил 61,84 рубля. Курс евро опустился на 9 копеек, до 68,53 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Рубль с утра усилил рост к доллару и евро, а фондовый рынок РФ - без единой динамики
Интересант25 декабря в 02:19
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 08:46, Ашберн
Общество
Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет
Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
Футбол
РФС подтвердил отставку Егорова
Российский футбольный союз (РФС) официально подтвердил отставку Александра Егорова с должности главы департамента судейства и инспектирования (ДСИ).
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Синод Русской православной церкви отменил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена.
Фигурное катание
Косторная превысила мировой рекорд в короткой программе на ЧР
Алена Косторная превысила свой же мировой рекорд в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
Происшествия
Мужчина с ножом ворвался в храм в Москве
В храм Сергия Радонежского в центре Москвы пришел вооруженный ножом мужчина, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Москве, об этом же сообщает РЕН ТВ.
Футбол
Оле-Гуннар Сульшер: «МЮ» пока не может играть, как «Ман Сити»
Только «Сити» может играть так. Мы должны играть с большей энергией, драйвом, настойчивостью и самоотверженностью в каждом отдельном матче.
Театры
В ярославском Волковском театре сделают новую малую сцену
Политика
Украина впервые взыскала штраф из-за полета над Крымом
Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом, сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВСУ со ссылкой на Государственную авиационную службу.
Хоккей
«Амур» по буллитам обыграл «Автомобилист»
«Амур» выиграл у «Автомобилиста» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ В составе хозяев забивали Кирилл Рассказов и Вячеслав Ушенин (дважды).
Происшествия
В ходе обыска в ФБК Навального задержали
В Москве в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) пришли с обысками и задержали его основателя Алексея Навального.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Происшествия
В Подмосковье школьница умерла после сдачи ГТО
Происшествия
Российская пенсионерка села в тюрьму из-за внучки-террористки
Пенсионерка из Калмыкии села в тюрьму из-за переводов внучке-террористке. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщает РИА Новости.
Происшествия
Суд вернул квартиру и две машины подельнику полковника Захарченко
Мосгорсуд отменил решение Гагаринского районного суда столицы по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего сотрудника ФСБ России Дмитрия Сенина — фигуранта дела о взятках экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко.
Происшествия
В «Шереметьево» самолёт выкатился за пределы посадочной полосы
В московском аэропорту «Шереметьево» самолёт выехал за пределы взлётно-посадочной полосы, сообщает 27 декабря Telegram-канал «112».
Футбол
Умер бывший игрок «Вольфсбурга» Сергей Каримов
Скончался бывший защитник «Вольфсбурга» и сборной Казахстана Сергей Каримов. Об этом сообщает официальный Twitter немецкого клуба.
Здоровье
22 новые «скорые» поступили в Ивановскую область
Общество
Федор Емельяненко: Для меня брат «мертв», но я молюсь, чтобы он «ожил»
Титулованный боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сделал несколько жестких заявлений в отношении своего младшего брата Александра Емельяненко.
Общество
Канадский телеканал вырезал сцену с Трампом из фильма «Один дома 2»
Шоу-бизнес
Кристина Асмус снялась в клипе Егора Крида
Асмус сыграла роль любимой девушки хип-хоп исполнителя. Примечательно, что ключевым моментом тизера клипа является поцелуй Егора и Кристины.
Кино
Фильм Первого канала «Союз спасения» выходит в прокат
Фильм Первого канала о восстании декабристов "Союз спасения", снятый Андреем Кравчуком, выходит в российский прокат в четверг.
Политика
Катар и Россия подписали соглашение об отмене виз
Катар и Россия договорились об отмене виз. Об этом говорится в сообщении посольства Катара в Москве.
Гаджеты
Российская компания представила концепт смартфона будущего
Российский бренд Caviar создал концепт идеального смартфона следующего десятилетия — «Сверхтелефона».
Кино
На Новый год телеканалы покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
Общество
Шарлотта в изумрудном пальто скопировала реверанс матери королеве
На службу герцогиня надела светлое пальто, а голову украсила изумрудной шапочкой. Довершили образ туфли и клатч этого же цвета.
Происшествия
Отчим избил 6-летнего пасынка молотком за просьбу дать еды
Ребенок чуть не погиб от рук отчима, сообщается на сайте ведомства. Инцидент произошел в конце ноября 2019 года.