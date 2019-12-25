Финансы

News.ruNews.ruКурс доллара снизился до 61,84 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской Биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 13 копеек и составил 61,84 рубля. Курс евро опустился на 9 копеек, до 68,53 рубля.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русскомвчера в 02:00

Российская валюта ослабла по итогам основной сессии

Банки.рувчера в 11:19

Рубль укрепился к доллару и евро

News.ruвчера в 02:44

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.рувчера в 02:14

Курс доллара снизился до 61,18 рубля

ТАСС02:06

Рубль укрепляется к доллару и евро

ПРАЙМвчера в 02:12

Рубль с утра усилил рост к доллару и евро, а фондовый рынок РФ - без единой динамики

Интересант25 декабря в 02:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 08:46, Ашберн
Общество

Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет

Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
РИА Новости вчера в 17:30
Футбол

РФС подтвердил отставку Егорова

Российский футбольный союз (РФС) официально подтвердил отставку Александра Егорова с должности главы департамента судейства и инспектирования (ДСИ).
RT на русском 06:37
Религия

РПЦ изменила правила крещения детей

Синод Русской православной церкви отменил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена.
РИА Новости вчера в 16:44
Фигурное катание

Косторная превысила мировой рекорд в короткой программе на ЧР

Алена Косторная превысила свой же мировой рекорд в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
РИА Новости 08:34
Происшествия

В Казахстане назвали причину крушения самолета под Алма-Атой

Росбалт 03:15
Происшествия

Мужчина с ножом ворвался в храм в Москве

В храм Сергия Радонежского в центре Москвы пришел вооруженный ножом мужчина, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Москве, об этом же сообщает РЕН ТВ.
РБК 08:01
Происшествия

Обвинивший росгвардейцев в подкинутых наркотиках житель Омска погиб

РБК 06:44
Футбол

Оле-Гуннар Сульшер: «МЮ» пока не может играть, как «Ман Сити»

Только «Сити» может играть так. Мы должны играть с большей энергией, драйвом, настойчивостью и самоотверженностью в каждом отдельном матче.
Sports.ru 08:39
Театры

В ярославском Волковском театре сделают новую малую сцену

Ревизор.ру 07:00
Политика

Украина впервые взыскала штраф из-за полета над Крымом

Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом, сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВСУ со ссылкой на Государственную авиационную службу.
РИА Новости 08:24
Хоккей

«Амур» по буллитам обыграл «Автомобилист»

«Амур» выиграл у «Автомобилиста» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ В составе хозяев забивали Кирилл Рассказов и Вячеслав Ушенин (дважды).
Спорт-Экспресс 08:32
Происшествия

В ходе обыска в ФБК Навального задержали

В Москве в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) пришли с обысками и задержали его основателя Алексея Навального.
Газета.Ru вчера в 05:44
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru 05:25
Происшествия

В Подмосковье школьница умерла после сдачи ГТО

Российская газета 07:37
Происшествия

Российская пенсионерка села в тюрьму из-за внучки-террористки

Пенсионерка из Калмыкии села в тюрьму из-за переводов внучке-террористке. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 08:30
Происшествия

Суд вернул квартиру и две машины подельнику полковника Захарченко

Мосгорсуд отменил решение Гагаринского районного суда столицы по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего сотрудника ФСБ России Дмитрия Сенина — фигуранта дела о взятках экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко.
РБК 08:35
Происшествия

В «Шереметьево» самолёт выкатился за пределы посадочной полосы

В московском аэропорту «Шереметьево» самолёт выехал за пределы взлётно-посадочной полосы, сообщает 27 декабря Telegram-канал «112».
REGNUM 00:05
Футбол

Умер бывший игрок «Вольфсбурга» Сергей Каримов

Скончался бывший защитник «Вольфсбурга» и сборной Казахстана Сергей Каримов. Об этом сообщает официальный Twitter немецкого клуба.
Спорт-Экспресс 04:19
Здоровье

22 новые «скорые» поступили в Ивановскую область

IvanovoNews 08:32
Общество

Федор Емельяненко: Для меня брат «мертв», но я молюсь, чтобы он «ожил»

Титулованный боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сделал несколько жестких заявлений в отношении своего младшего брата Александра Емельяненко.
Российская газета вчера в 11:04
Армия и оружие

Первый ракетный полк «Авангарда» заступил на боевое дежурство

ТАСС 05:48
Общество

Канадский телеканал вырезал сцену с Трампом из фильма «Один дома 2»

Rambler News Service вчера в 10:03
Авто

Volkswagen зарегистрировал названия для трех новых кроссоверов

Автостат 06:57
Шоу-бизнес

Кристина Асмус снялась в клипе Егора Крида

Асмус сыграла роль любимой девушки хип-хоп исполнителя. Примечательно, что ключевым моментом тизера клипа является поцелуй Егора и Кристины.
Bimru.ru вчера в 11:25
Кино

Фильм Первого канала «Союз спасения» выходит в прокат

Фильм Первого канала о восстании декабристов "Союз спасения", снятый Андреем Кравчуком, выходит в российский прокат в четверг.
ТАСС 25 декабря в 16:11
Политика

Катар и Россия подписали соглашение об отмене виз

Катар и Россия договорились об отмене виз. Об этом говорится в сообщении посольства Катара в Москве.
ТАСС 07:57
Гаджеты

Российская компания представила концепт смартфона будущего

Российский бренд Caviar создал концепт идеального смартфона следующего десятилетия — «Сверхтелефона».
АБН вчера в 07:22
Кино

На Новый год телеканалы покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

ToDay News Ufa 25 декабря в 13:27
Общество

Шарлотта в изумрудном пальто скопировала реверанс матери королеве

На службу герцогиня надела светлое пальто, а голову украсила изумрудной шапочкой. Довершили образ туфли и клатч этого же цвета.
Радио Комсомольская правда вчера в 09:30
Происшествия

Отчим избил 6-летнего пасынка молотком за просьбу дать еды

Ребенок чуть не погиб от рук отчима, сообщается на сайте ведомства. Инцидент произошел в конце ноября 2019 года.
Вести.Ru 06:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное