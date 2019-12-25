Финансы

News.ruNews.ruКурс доллара снизился до 61,84 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской Биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 13 копеек и составил 61,84 рубля. Курс евро опустился на 9 копеек, до 68,53 рубля.
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ОБЗОР – Рубль вечером прибавлял к доллару и снижался к евро, отыгрывая динамику форекса

ПРАЙМ13:18

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 61,7 рубля

Банки.ру03:33

Бивалютная корзина стала меньше 65 рублей: Доллар и евро по официальному курсу ЦБ потеряли 45 и 50 копеек соответственно

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Официальный курс евро на четверг снизился до 68,41 рубля

РИА Новости05:28

Центробанк сильно понизил курсы доллара и евро на 26 декабря

Телеканал 360°08:28

Курс доллара на Мосбирже снизился до 61,84 рубля

ТАСС02:06

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру02:12
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Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия вчера в 22:57
Наука

Чувствительный белок на ногах и усиках защитил малярийных комаров от инсектицида

Группа исследователей под руководством Хиллари Рэнсон (Hillary Ranson) из Ливерпульской школы тропической медицины проверила, какие гены экспрессируются в клетках малярийных комаров из Буркина-Фасо и Берега Слоновой Кости — областей с особенной устойчивостью к инсектицидам.
N+1 13:02
Космос

Во время полетов к дальним планетам астронавты впадут в спячку

21.12.2019 Планируя изучение дальних планет, ученые и конструкторы разрабатывают модели космических кораблей, способных преодолеть огромные расстояния.
Портал Поиск 23 декабря в 08:27
Происшествия

Бывшего сотрудника ОМВД РФ приговорили к пожизненному сроку

ЛОТ 09:48
Гаджеты

Выпуск смартфонов iPhone, Xiaomi и других может оказаться под угрозой

Корпорация Sony, выпускающая сенсоры серии IMX для камер мобильных устройств, не справляется с растущим спросом со стороны производителей смартфонов, ставя под угрозу выпуск новых и существующих моделей.
Российская газета 10:57
Общество

Путин поспорил с Кудриным по поводу результативности нацпроектов

Президент РФ Владимир Путин вступил в дискуссию с главой Счетной палаты (СП) Алексеем Кудриным, не согласившись с его оценками результативности национальных проектов, а также методов стимулирования экономического роста в стране.
Интерфакс 10:28
Происшествия

У задержанного генерала ФТС обнаружили золотые слитки и дорогие часы

В ходе обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы (ФТС) Александра Кизлыка следователи обнаружили крупные денежные средства, слитки золота и часы люксовых брендов.
Компания вчера в 08:43
Политика

Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой

Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
RT на русском вчера в 16:26
Общество

Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле

В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
ФедералПресс вчера в 01:36
Общество

Чемезов оценил потребность России в мусоросжигательных заводах

Для уничтожения мусора в России необходимо построить как минимум 25–30 мусоросжигательных заводов, заявил корреспонденту РБК глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, прибывший в Кремль для участия во встрече президента России с представителями крупного бизнеса.
РБК 11:33
Общество

Путин поручил кабмину подготовить законопроект о бесплатном образовании в сфере культуры

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 мая 2020 года подготовить и внести в Госдуму законопроект о возможности бесплатного второго высшего образования для будущих композиторов, режиссеров и дирижеров.
Парламентская газета 13:06
Шоу-бизнес

Ольга Бузова рассказала о романе с блогером

Певица и ведущая Ольга Бузова призналась, что строит отношения с певцом и видеоблогером Давидом Манукяном.
Газета Кемерова 13:50
Происшествия

Глава минздрава Саратовской области сообщила об обысках в ее квартире

Как сообщила министр, утром в 6.45 у нее в квартире сотрудники правоохранительных органов провели обыск.
Российская газета 10:43
Биатлон

Названы старт-листы на первые гонки «Ижевской винтовки»

На старт индивидуальной гонки на 15 км у женщин выйдут 47 участниц. У мужчин на спринт заявлены 72 биатлониста.
Sport24.ru 12:14
Шоу-бизнес

У Леры Кудрявцевой лопнул имплант в груди

С актрисой и телеведущей Лерой Кудрявцевой случилось несчастье. Она попала в больницу, пришлось удалить импланты из груди.
ToDay News Ufa вчера в 12:35
Армия и оружие

Эрдоган заявил о 2 тыс. бойцов ЧВК Вагнера в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии находятся 2 тыс. наемников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
РБК 10:41
Политика

Памфилова пригрозила распустить избирком Петербурга

Глава ЦИК Элла Памфилова поручила избиркому Санкт-Петербурга до 1 марта 2020 года наказать организаторов нарушений, зафиксированных во время подготовки и в ходе муниципальных и губернаторских выборов.
Компания 09:03
Шоу-бизнес

Таганроженка Оксана Воеводина снова надела свадебное платье

Таганрогская модель Оксана Воеводина снова надела белоснежное свадебное платье.
Donday.ru 03:23
Экономика

Сбербанк передал «золотую акцию» «Яндексу»

Сбербанк передал «Яндексу» «золотую акцию». «Золотая акция» была передана 23 декабря, сказал РБК представитель кредитной организации.
РБК 11:46
Происшествия

Обвинение просит 3,5 года колонии участнику акции 27 июля Раджабову

RT на русском 23 декабря в 11:25
Политика

Захарова обвинила генсека ООН в попустительстве США в визовом скандале

Москва выразила решительный протест фактами невыдачи американской стороной виз российским делегатам на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре нынешнего года, МИД России назвал ситуацию возмутительной, охарактеризовав произошедшее как саботаж.
Газета.Ru 13:51
Общество

В Роструде объяснили порядок выплаты зарплаты за январь

Согласно статье 112 Трудового кодекса России, отдых в нерабочие праздничные дни не является основанием для снижения зарплаты работникам.
RT на русском 01:45
Происшествия

Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии

В результате несчастного случая в Венгрии скончалась российская пианистка Элина Валиева.
Российская газета вчера в 18:24
Автоспорт

Жена Шумахера обратилась к болельщикам

Lenta.ru 09:33
Происшествия

Хакеры, взломавшие базу РЖД, получили от 10 до 13 лет колонии

Басманный суд Москвы в среду приговорил к срокам от 10 до 13 лет колонии трех хакеров, взломавших базы РЖД и авиакомпании S7 для махинаций с фиктивным возвратом билетов, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 10:20
Экономика

Костин заявил о сложностях при приватизации ВТБ из-за санкций

Вариантов приватизации ВТБ немного, поскольку госбанк находится под санкциями. Об этом в среду, 25 декабря, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
Известия 13:04
Общество

Кейт Миддлтон показала необычный снимок своих детей

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон поздравила подданных королевства с Рождеством и показала необычное черно-белое фото своих детей.
ФАН 04:07
Политика

Сенаторы назвали церемонией уголовное дело на Украине из-за поезда в Крым

Уголовное дело, возбужденное на Украине из-за поезда в Крым, — церемония, направленная на попытку еще раз пересмотреть ситуацию вокруг полуострова, заявил РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
РБК 08:51
Политика

Немцы считают, что Трамп больше угрожает миру, чем Ким Чен Ын

Граждане Германии видят большую угрозу миру в президенте США Дональде Трампе, чем в лидерах КНДР и Ирана Ким Чен Ыне и аятолле Али Хаменеи, свидетельствуют данные опроса американской исследовательской компании YouGov.
РИА Новости 06:25
Шоу-бизнес

Антонов и Лепс названы самыми дорогими артистами на корпоративах

Продюсер Евгений Морозов назвал имена российских звезд, больше всего востребованных на новогодних корпоративах.
Культуромания вчера в 15:05
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