Финансы
News.ruКурс доллара снизился до 61,84 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской Биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 13 копеек и составил 61,84 рубля. Курс евро опустился на 9 копеек, до 68,53 рубля.
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Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Наука
Чувствительный белок на ногах и усиках защитил малярийных комаров от инсектицида
Группа исследователей под руководством Хиллари Рэнсон (Hillary Ranson) из Ливерпульской школы тропической медицины проверила, какие гены экспрессируются в клетках малярийных комаров из Буркина-Фасо и Берега Слоновой Кости — областей с особенной устойчивостью к инсектицидам.
Космос
Во время полетов к дальним планетам астронавты впадут в спячку
21.12.2019 Планируя изучение дальних планет, ученые и конструкторы разрабатывают модели космических кораблей, способных преодолеть огромные расстояния.
Гаджеты
Выпуск смартфонов iPhone, Xiaomi и других может оказаться под угрозой
Корпорация Sony, выпускающая сенсоры серии IMX для камер мобильных устройств, не справляется с растущим спросом со стороны производителей смартфонов, ставя под угрозу выпуск новых и существующих моделей.
Общество
Путин поспорил с Кудриным по поводу результативности нацпроектов
Президент РФ Владимир Путин вступил в дискуссию с главой Счетной палаты (СП) Алексеем Кудриным, не согласившись с его оценками результативности национальных проектов, а также методов стимулирования экономического роста в стране.
Происшествия
У задержанного генерала ФТС обнаружили золотые слитки и дорогие часы
В ходе обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы (ФТС) Александра Кизлыка следователи обнаружили крупные денежные средства, слитки золота и часы люксовых брендов.
Политика
Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой
Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
Общество
Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле
В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
Общество
Чемезов оценил потребность России в мусоросжигательных заводах
Для уничтожения мусора в России необходимо построить как минимум 25–30 мусоросжигательных заводов, заявил корреспонденту РБК глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, прибывший в Кремль для участия во встрече президента России с представителями крупного бизнеса.
Общество
Путин поручил кабмину подготовить законопроект о бесплатном образовании в сфере культуры
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 мая 2020 года подготовить и внести в Госдуму законопроект о возможности бесплатного второго высшего образования для будущих композиторов, режиссеров и дирижеров.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала о романе с блогером
Певица и ведущая Ольга Бузова призналась, что строит отношения с певцом и видеоблогером Давидом Манукяном.
Происшествия
Глава минздрава Саратовской области сообщила об обысках в ее квартире
Как сообщила министр, утром в 6.45 у нее в квартире сотрудники правоохранительных органов провели обыск.
Биатлон
Названы старт-листы на первые гонки «Ижевской винтовки»
На старт индивидуальной гонки на 15 км у женщин выйдут 47 участниц. У мужчин на спринт заявлены 72 биатлониста.
Шоу-бизнес
У Леры Кудрявцевой лопнул имплант в груди
С актрисой и телеведущей Лерой Кудрявцевой случилось несчастье. Она попала в больницу, пришлось удалить импланты из груди.
Армия и оружие
Эрдоган заявил о 2 тыс. бойцов ЧВК Вагнера в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии находятся 2 тыс. наемников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Политика
Памфилова пригрозила распустить избирком Петербурга
Глава ЦИК Элла Памфилова поручила избиркому Санкт-Петербурга до 1 марта 2020 года наказать организаторов нарушений, зафиксированных во время подготовки и в ходе муниципальных и губернаторских выборов.
Шоу-бизнес
Таганроженка Оксана Воеводина снова надела свадебное платье
Таганрогская модель Оксана Воеводина снова надела белоснежное свадебное платье.
Экономика
Сбербанк передал «золотую акцию» «Яндексу»
Сбербанк передал «Яндексу» «золотую акцию». «Золотая акция» была передана 23 декабря, сказал РБК представитель кредитной организации.
Происшествия
Обвинение просит 3,5 года колонии участнику акции 27 июля Раджабову
Политика
Захарова обвинила генсека ООН в попустительстве США в визовом скандале
Москва выразила решительный протест фактами невыдачи американской стороной виз российским делегатам на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре нынешнего года, МИД России назвал ситуацию возмутительной, охарактеризовав произошедшее как саботаж.
Общество
В Роструде объяснили порядок выплаты зарплаты за январь
Согласно статье 112 Трудового кодекса России, отдых в нерабочие праздничные дни не является основанием для снижения зарплаты работникам.
Происшествия
Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии
В результате несчастного случая в Венгрии скончалась российская пианистка Элина Валиева.
Автоспорт
Жена Шумахера обратилась к болельщикам
Происшествия
Хакеры, взломавшие базу РЖД, получили от 10 до 13 лет колонии
Басманный суд Москвы в среду приговорил к срокам от 10 до 13 лет колонии трех хакеров, взломавших базы РЖД и авиакомпании S7 для махинаций с фиктивным возвратом билетов, сообщили РИА Новости в суде.
Экономика
Костин заявил о сложностях при приватизации ВТБ из-за санкций
Вариантов приватизации ВТБ немного, поскольку госбанк находится под санкциями. Об этом в среду, 25 декабря, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
Общество
Кейт Миддлтон показала необычный снимок своих детей
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон поздравила подданных королевства с Рождеством и показала необычное черно-белое фото своих детей.
Политика
Сенаторы назвали церемонией уголовное дело на Украине из-за поезда в Крым
Уголовное дело, возбужденное на Украине из-за поезда в Крым, — церемония, направленная на попытку еще раз пересмотреть ситуацию вокруг полуострова, заявил РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Политика
Немцы считают, что Трамп больше угрожает миру, чем Ким Чен Ын
Граждане Германии видят большую угрозу миру в президенте США Дональде Трампе, чем в лидерах КНДР и Ирана Ким Чен Ыне и аятолле Али Хаменеи, свидетельствуют данные опроса американской исследовательской компании YouGov.
Шоу-бизнес
Антонов и Лепс названы самыми дорогими артистами на корпоративах
Продюсер Евгений Морозов назвал имена российских звезд, больше всего востребованных на новогодних корпоративах.