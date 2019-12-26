Финансы

News.ruNews.ruКурс доллара снизился до 61,84 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской Биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 13 копеек и составил 61,84 рубля. Курс евро опустился на 9 копеек, до 68,53 рубля.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ОБЗОР – Рубль вечером прибавлял к доллару и снижался к евро, отыгрывая динамику форекса

ПРАЙМ13:18

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 61,7 рубля

Банки.ру03:33

Курс доллара в начале торгов на Мосбирже снижается

Экономика сегодня02:22

Банк России на 26 декабря понизил курс евро к рублю почти на 50 копеек до 68.4065 руб., курс доллара США - более чем на 45 копеек до 61.7164 руб

АК&М05:35

Бивалютная корзина стала меньше 65 рублей: Доллар и евро по официальному курсу ЦБ потеряли 45 и 50 копеек соответственно

Интересант05:15

Официальный курс доллара США снизился на 45 коп., евро — на 50 коп

Urbc.Ru05:33

Официальный курс доллара на четверг снизился до 61,72 рубля

Московский Комсомолец20:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 20:14, Ашберн
Политика

Представлено письмо Кеннеди об угрозе Санта-Клаусу со стороны СССР

В президентской библиотеке и музее, которые названы в честь американского президента Джона Кеннеди, опубликован его ответ на письмо девочки, которая боялась, что Советский Союз убьёт Санта-Клауса, испытывая ядерные бомбы на Новой Земле.
RT на русском 20:06
Экономика

Мобильный интернет в России подешевел в два раза

Стоимость 1 гигабайта мобильного интернета в России за 2019 год снизилась на 48% и составила 37,3 рубля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование информационно-аналитического агентства Content Review.
Газета.Ru 19:41
Политика

WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России

Киберкомандование Вооруженных сил (ВС) США разрабатывает тактику ведения информационной войны, которая может быть развернута и против России.
ТАСС 16:57
Политика

СМИ: США оказывали давление на Японию в переговорах с СССР и были против уступок

США оказывали в 50-е годы прошлого века давление на Японию в период ведения переговоров о восстановлении дипломатических отношений с СССР и выступали против каких-либо уступок по территориальному вопросу.
ТАСС 20:03
Экономика

Новак считает, что грязную нефть уберут к середине 2020 года

Министр энергетики Александр Новак заявил, что грязная нефть может быть убрана до середины 2020 года.
Коммерсантъ 19:39
Происшествия

Во Франции неизвестные в масках открыли стрельбу на улице

Неизвестные в масках открыли стрельбу на улице во французском городе Безансон, три человека пострадали, сообщает радиостанция France Bleu.
РИА Новости 18:00
Экономика

Сергей Шишкарев не связывает продажу доли «Росатому» и участие в покупке «Трансконтейнера»

Потом шли корпоративные процедуры "Росатома", а параллельно — процесс по "Трансконтейнеру", который мы двигать не могли, равно как и подстраивать что-то под него.
Коммерсантъ 19:00
Экономика

Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут

Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
REGNUM 19:58
Происшествия

Экс-главу «Приморкрайстроя» осудили на девять лет за взятку

Бывший директор "Приморкрайстроя" осужден на девять лет колонии строгого режима за получение взятки на строительстве микрорайона для военных во Владивостоке, сообщает Генпрокуратура.
РИА Новости 19:22
Здоровье

По программам нацпроекта «Здоровье» в Тольятти появятся два высокотехнологичных центра

Министерство здравоохранения Самарской области приняло решение организовать в Тольятти центр чрезкожных коронарных вмешательств.
Волжская коммуна 07:55
Авто

Медведев разрешил автодилерам выдавать водителям номера

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое разрешает дилерам выдавать номера в автосалонах, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аппарат Белого дома.
РБК 19:02
Политика

Путин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК

Владимир Путин уволил пять генералов, в том числе начальника УВД на Московском метрополитене Николая Савченко.
РИА Новости 10:20
Политика

Сирия подаст иск против США за разграбление нефти

«Власти Сирийской Арабской Республики изучают варианты законных мер, котоыре могут быть предприняты на международном уровне, чтобы подать иск против США, потому что они воруют сирийскую нефть и нарушают суверенитет САР», — сказала Шаабан в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen.
Известия 18:34
Происшествия

В Подмосковье два человека погибли в аварии с пятью машинами

РБК 18:44
Армия и оружие

Шойгу сообщил о восстановлении системы подготовки офицеров в России

Минобороны России полностью восстановило систему подготовки офицеров.
РБК 19:52
Экономика

Прогноз по курсу доллара: россиян заманивают в ловушку

Несмотря на радужные прогнозы и активный рост российской национальной валюты, падения не избежать и рубль может рухнуть до 100 за доллар.
Рамблер 16:06
Кино

Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные

Замыкает пятерку лидеров новинка проката - анимационный фильм "Фиксики против Кработов", собравший 56,5 миллиона рублей за уик-энд.
РИА Новости 22 декабря в 22:52
Кино

Atomic Tickets назвала самые ожидаемые фильмы 2020 года

По данным онлайн-кассы Atomic Tickets, самым ожидаемым фильмом предстоящего года стал кинокомикс «Чудо-женщина:1984».
RuNews24.ru 18:54
Политика

Россияне назвали Владимира Путина политиком года – ВЦИОМ

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал данные, согласно которым президент России Владимир Путин признан политиком года, по мнению россиян.
РЕН ТВ 17:15
Общество

Гарик Харламов назвал запретные темы для юмора

Резидент Comedy Club Гарик Харламов назвал запретные темы для юмора в беседе с RT.
Lenta.ru 19:25
Политика

Новак пообещал достроить «Северный поток-2» вне зависимости от санкций

Швейцарская компания Allseas теоретически еще может достроить «Северный поток – 2», заявил министр энергетики Александр Новак.
Известия 17:35
Политика

Рогозин: Россия вернется к проекту окололунной станции США Gateway

Газета.Ru вчера в 19:23
Происшествия

В Якутии при провале под лед двух большегрузов погибли два человека

Семейная пара погибла при провале под лед двух большегрузов на реке Лена в Якутии, сообщил РИА Новости заместитель главы Жиганского района Валерий Сергеев.
РИА Новости 07:58
Наука

Ученые рассказали о пользе прерывистого голодания

Целый ряд исследований выявил, что прерывистое голодание приносит пользу здоровью мозга.
РИА Новости 17:00
Кино

Фонд кино назвал список детских фильмов, которые получат поддержку

Совет Фонда кино определился с пятью проектами для детской аудитории и мультфильмами, которые получат поддержку государства.
Газета.Ru 09:36
Политика

США усиливают позиции в Средиземноморье для противостояния РФ и Турции

Американские законодатели, стремясь противостоять Турции и России, вкладывают средства в Средиземноморский регион.
Коммерсантъ 17:58
Музыка

Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия

Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов десятилетия.
РИА Новости вчера в 07:20
Экономика

Аптекам готовят программу компенсаций бесплатных лекарств

Аптекам готовят программу компенсаций бесплатных лекарств Минздрав разработал механизм проведения пилотного проекта по лекарственному обеспечению лиц, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ).
Коммерсантъ 17:42
Кино

Роберт Паттинсон намерен уйти в порно в случае провала «Бэтмена»

Piter.tv вчера в 02:07
Кино

Трамп назвал честью появление в фильме «Один дома 2»

РБК вчера в 18:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное