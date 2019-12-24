Финансы

ТАССТАССКурс доллара снизился до 62,23 рубля

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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на четыре копейки и составил 62,23 рубля. Курс евро опустился на семь копеек, до 68,98 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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