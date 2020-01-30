Центробанк РФ повысил официальный курс доллара на 1-3 февраля на 10,3 копейки. Таким образом, он достиг 63,1385 рубля.

Центробанк повысил курс доллара на 1-3 февраля до 63,14 рубля

Политика Эксперты выяснили отношение россиян к поправкам в Конституцию Россияне высказались о предложенных Путиным изменениях в Конституции РФ. Респондентов спросили, как они относятся к той или иной поправке.

Общество МВД введёт автомобильный код 666 для Екатеринбурга МВД России снимет ограничение на выдачу автономеров с трёхзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Ведомство разрешит присваивать номера с кодом 677 или 999 в Москве или, например, 666 в Свердловской области.

Политика Захарова ответила на слова президента Эстонии о Тартуском договоре Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.

Политика Песков заявил о трудоустройстве всех бывших членов правительства 29 января президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с бывшими членами правительства, на которой поблагодарил их за проделанную работу.

Гаджеты Microsoft выпустила последнее бесплатное обновление для Windows 7 Как сообщает ToDay News Ufa, после очередного общедоступного обновления Windows 7 у многих пользователей начались проблемы – обои рабочего стола сменились черным цветом.

Здоровье Минздрав России посоветовал три лекарства для лечения коронавируса Как сообщает ToDay News Ufa, усилиями сотрудников Минздрава РФ и Роспотребнадзора составлен список рекомендуемых лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции: Для взрослых, это: Рибавирин – это противовирусный препарат для лечения тяжёлой инфекции, вызванной респираторно-синцитиальным вирусом, вирусным гепатитом C, а также других вирусных инфекций.

Транспорт Россия приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем Россия на фоне распространения коронавируса приостановила движение пассажирских поездов в сообщении с Китаем, говорится в заявлении РЖД.

Экономика Mubadala высаживается на Ходынском поле Свою долю в «Авиапарке», скорее всего, продает соучредитель Amma Development Михаил Зайц, стоявший у истоков строительства торгцентра на Ходынском поле.

Религия В Черногории проходит самое массовое шествие в защиту Сербской церкви В Подгорице проходят самое массовое до сих пор шествие и молебен в защиту Сербской православной церкви (СПЦ) от закона о религиозных объединениях в Черногории, сообщило сербское духовенство.

Происшествия Неизвестные напали на журналиста в Северной Осетии и обыскали его Журналиста Дэвида Мамедова силой посадили в автомобиль в Северной Осетии, обыскали его личные вещи и затем отпустили, сообщает в воскресенье региональное отделение Союза журналистов России.