Финансы
Аргументы и ФактыЦентробанк повысил курс доллара на 1-3 февраля до 63,14 рубля
Центробанк РФ повысил официальный курс доллара на 1-3 февраля на 10,3 копейки. Таким образом, он достиг 63,1385 рубля.
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 17:43, Ашберн
Армия и оружие
The National Interest объяснил опасность российских «Солнцепеков»
Эксперт журнала The National Interest Майкл Пек рассказал, почему российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" представляют значительную опасность для США.
Здоровье
Названы новые лекарства, спасающие от инфаркта
Кардиолог рассказал о совершенно новых препаратах, снижающих холестерин гораздо эффективнее, чем статины.
Политика
Эксперты выяснили отношение россиян к поправкам в Конституцию
Россияне высказались о предложенных Путиным изменениях в Конституции РФ. Респондентов спросили, как они относятся к той или иной поправке.
Общество
МВД введёт автомобильный код 666 для Екатеринбурга
МВД России снимет ограничение на выдачу автономеров с трёхзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Ведомство разрешит присваивать номера с кодом 677 или 999 в Москве или, например, 666 в Свердловской области.
Политика
Захарова ответила на слова президента Эстонии о Тартуском договоре
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
Политика
Песков заявил о трудоустройстве всех бывших членов правительства
29 января президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с бывшими членами правительства, на которой поблагодарил их за проделанную работу.
Гаджеты
Microsoft выпустила последнее бесплатное обновление для Windows 7
Как сообщает ToDay News Ufa, после очередного общедоступного обновления Windows 7 у многих пользователей начались проблемы – обои рабочего стола сменились черным цветом.
Происшествия
Женщина с ножом атаковала прохожих в бельгийском Генте
Второй же получил ранение в руку. Как сообщают очевидцы, нападающий был темнокожим.
Здоровье
Минздрав России посоветовал три лекарства для лечения коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, усилиями сотрудников Минздрава РФ и Роспотребнадзора составлен список рекомендуемых лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции: Для взрослых, это: Рибавирин – это противовирусный препарат для лечения тяжёлой инфекции, вызванной респираторно-синцитиальным вирусом, вирусным гепатитом C, а также других вирусных инфекций.
Космос
Запуск двух спутников связи «Экспресс» с Байконура перенесли на апрель
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Культура
Киану Ривз и Пенелопа Крус вручат премию «Оскар» победителям
В Сети опубликован список американских актеров, участвующих в церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе.
Транспорт
Россия приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем
Россия на фоне распространения коронавируса приостановила движение пассажирских поездов в сообщении с Китаем, говорится в заявлении РЖД.
Кино
Британская драма «1917» получила премию BAFTA как лучший фильм
Британская киноакадемия BAFTA назвала лучшим фильмом драму «1917» о Первой мировой войне режиссера Сэма Мендеса.
Экономика
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива
Россия оказалось на втором месте в Европе по дешевизне топлива, при этом самое дорогое горючее продается в Нидерландах.
Общество
Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М
Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".
Происшествия
Убитым в центре Киева оказался хирург из Донецка
Мужчиной, убитым накануне в центре Киева, оказался хирург Андрей Сотник, руководитель компании DMK Ukraine.
Экономика
Mubadala высаживается на Ходынском поле
Свою долю в «Авиапарке», скорее всего, продает соучредитель Amma Development Михаил Зайц, стоявший у истоков строительства торгцентра на Ходынском поле.
Технологии
Беспроводную зарядку для смартфона создают в России
Российские разработчики создали уникальную беспроводную зарядку для смартфона.
Религия
В Черногории проходит самое массовое шествие в защиту Сербской церкви
В Подгорице проходят самое массовое до сих пор шествие и молебен в защиту Сербской православной церкви (СПЦ) от закона о религиозных объединениях в Черногории, сообщило сербское духовенство.
Шоу-бизнес
Певица МакSим попала в больницу в тяжелом состоянии
Известная певица МакSим (Марина Абросимова) попала в больницу в тяжелом состоянии.
Общество
Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки
Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
Происшествия
Бабушка брошенных в Шереметьево детей заявила, что их отец ей угрожает
Бабушка мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, которых бросили в московском аэропорту Шереметьево, получила угрозы от их отца и написала заявление в полицию.
Происшествия
Неизвестные напали на журналиста в Северной Осетии и обыскали его
Журналиста Дэвида Мамедова силой посадили в автомобиль в Северной Осетии, обыскали его личные вещи и затем отпустили, сообщает в воскресенье региональное отделение Союза журналистов России.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской обвинила мать в угрозах и насилии
Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской, рассказала об отношениях со звездной мамой.
Шоу-бизнес
Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле
Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.