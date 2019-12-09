Финансы

ТАССТАССКурс доллара снизился до 63,7 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек и составил 63,7 рубля. Курс евро опустился на 3 копейки, до 70,47 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Курс доллара растет в понедельник утром

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Центробанк опубликовал стоимость доллара и евро 10 декабря

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Официальный курс евро на вторник снизился до 70,5 рубля

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ЦБ повысил на 10 декабря курс доллара до 63,72 рубля

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Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру02:15

Доллар и евро подешевели к рублю утром в понедельник

Интерфакс02:30
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Встреча Путина и Зеленского началась в Париже

Первая двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского началась в Париже, сообщает в понедельник РИА «Новости».
Парламентская газета 14:04
Общество

Работники школы в Казани съездили в ОАЭ за счёт родителей учеников

RT на русском 12:56
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Пресс-секретарь Зеленского: 10 декабря война в Донбассе не закончится

Президент Украины ждет результата от встречи с Путиным Она привела примеры успешной политики президента Украины Владимира Зеленского: разведение войск в трех точках и открытие моста в станице Луганской.
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Происшествия

Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
РИА Новости 04:21
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Евросоюз создаст аналогичный акту Магнитского санкционный механизм

Евросоюз начнёт работу по подготовке глобального санкционного режима, аналогичного американскому акту Магнитского, для реагирования на серьёзные нарушения в области прав человека.
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В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд

Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Известия 07:47
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Путин и Зеленский готовят совместную декларацию

Встреча двух дилеров началась после саммита "нормандской четверки".
Газета.Ru 14:20
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На МКС отправили 12 бутылок французского «Бордо», но запретили его пить

На станцию отправили целых 12 бутылок изысканного французского «Бордо» по заказу компании Space Cargo Unlimited.
Millionaire.ru вчера в 08:57
Авто

Китайцы привезли в Россию брутальный кроссовер

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Бой Поветкина и Хантера завершился ничьей

RuNews24.ru 07 декабря в 16:27
Политика

Путин – Зеленскому: Все выйдут и поговорим

Взгляд.ру 12:44
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Цукерберг и Грета Тунберг поборются за звание «Человек года» Time

Американский журнал Time раскрыл шорт-лист претендентов на звание «Человек года».
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Анастасия Волочкова удивилась заявлениям о ее алкоголизме

Известная балерина Анастасия Волочкова регулярно поддается критике и резким высказываниям со стороны подписчиков.
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Задержан предполагаемый убийца девушек на Уктусе

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Общество

Названа реальная стоимость монеты, которую продают за миллиард рублей

Ранее NEWS.ru писал, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу монету номиналом два рубля, стоимость которой он оценил в миллиард.
News.ru вчера в 14:52
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
RT на русском 14:45
Общество

В ПФР назвали условие приостановки выплаты пенсии

Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
РИА Новости 04:13
Общество

Внуково перестает принимать электронные посадочные талоны

Московский аэропорт "Внуково" с 10 декабря не принимает электронные посадочные талоны, говорится в сообщении летающей из него низкобюджетной авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот").
РИА Новости 14:49
Общество

Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Голосную

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, которая проходила по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 13:22
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Анна Нетребко открыла новый сезон в миланском театре «Ла Скала»

В субботу, 7 декабря, в миланском театре «Ла Скала» состоялась премьера оперы Джакомо Пуччини «Тоска».
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Общество

Желающих поменять Конституцию россиян стало больше

Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Lenta.ru 01:17
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«Наполи» определил трех кандидатов на замену Анчелотти

По сведениям источника, владельцы «Наполи» уже определили круг кандидатов, которые могли бы заменить 60-летнего Анчелотти.
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Спорт

WADA отстранило Россию на четыре года

25 ноября сообщалось, что комитет по соответствию WADA рекомендовал лишить Россию права участвовать в международных стартах сроком на четыре года, а также запретить российской стороне принимать турниры.
Lenta.ru 05:15
Общество

Назван доход компаний от продажи оружия в 2018 году

В 2018 году компании заработали на продаже оружия $420 млрд. Это на 4,6% больше по сравнению с предыдущим годом.
Известия 11:54
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Виктор Гончаренко: «Ожидали большего от первой части сезона»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко проанализировал выступление армейцев в первой части сезона.
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Вера Брежнева стала похожей на Лилу из «Пятого элемента»

В кадрах легко угадывался образ Милы Йовович в роли Лилу из «Пятого элемента».
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Обвиняемым в убийстве Ксении Каторгиной на Урале продлили арест

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Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

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Сергей Шнуров в стихах прокомментировал решение WADA

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Водителям дали советы по прогреву машин зимой

Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Piter.tv 01:02
Как работают Яндекс.Новости?
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