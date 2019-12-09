Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек и составил 63,7 рубля. Курс евро опустился на 3 копейки, до 70,47 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Общество В ПФР назвали условие приостановки выплаты пенсии Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.

Политика Встреча Путина и Зеленского началась в Париже Первая двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского началась в Париже, сообщает в понедельник РИА «Новости».

Наука Патент недели: как можно обмануть атеросклероз Для лечения пациентов с атеросклерозом часто назначают процедуру терапевтического плазмафереза — по сути «чистку крови» с использованием материалов-сорбентов.

Происшествия В Удмуртии мальчик с ДЦП скончался в квартире после смерти матери Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах гибели мальчика с ДЦП и его матери.

Политика Зеленский едва не сел на место Путина на «нормандском саммите» Украинский глава Владимир Зеленский хотел сесть на место президента России Владимира Путина, однако его остановил французский лидер Эммануэль Макрон, который указал украинскому коллеге на его место.

Авто General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия GM-АвтоВАЗ, выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.

Общество Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Голосную Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, которая проходила по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика Евросоюз создаст аналогичный акту Магнитского санкционный механизм Евросоюз начнёт работу по подготовке глобального санкционного режима, аналогичного американскому акту Магнитского, для реагирования на серьёзные нарушения в области прав человека.

Происшествия СК назвал сотрудников МВД лидерами среди коррупционеров Сотрудники МВД привлекаются к уголовной ответственности чаще, чем другие представители правоохранительных органов, следует из сообщения официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.

Авто Объявили российские цены на внедорожник GAC GS8 Китайский GAC Motor представил в России свою первую модель – внедорожник GAC GS8, который поступит в продажу уже завтра, 10 декабря.

Футбол Сергей Семак: «Дриусси и Жирков не сыграют с „Бенфикой“» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики», передает из Лиссабона спецкор «СЭ» Гоша Чернов.

Спорт МОК будет исполнять решения WADA по России Решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) обязательны к исполнению, заявил 9 декабря президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, комментируя санкции агентства в отношении России.

Фигурное катание Загитова снялась с показательного выступления в Финале Гран-при Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что из-за травмы не будет участвовать в показательных выступлениях в Финале Гран-при в Турине.

Политика Пресс-секретарь Зеленского: 10 декабря война в Донбассе не закончится Президент Украины ждет результата от встречи с Путиным Она привела примеры успешной политики президента Украины Владимира Зеленского: разведение войск в трех точках и открытие моста в станице Луганской.