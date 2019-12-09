Финансы
ТАССКурс доллара снизился до 63,7 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек и составил 63,7 рубля. Курс евро опустился на 3 копейки, до 70,47 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 14:23, Ашберн
Общество
В ПФР назвали условие приостановки выплаты пенсии
Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Политика
Встреча Путина и Зеленского началась в Париже
Первая двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского началась в Париже, сообщает в понедельник РИА «Новости».
Политика
Путин – Зеленскому: Все выйдут и поговорим
Наука
Патент недели: как можно обмануть атеросклероз
Для лечения пациентов с атеросклерозом часто назначают процедуру терапевтического плазмафереза — по сути «чистку крови» с использованием материалов-сорбентов.
Происшествия
В Удмуртии мальчик с ДЦП скончался в квартире после смерти матери
Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах гибели мальчика с ДЦП и его матери.
Политика
Зеленский едва не сел на место Путина на «нормандском саммите»
Украинский глава Владимир Зеленский хотел сесть на место президента России Владимира Путина, однако его остановил французский лидер Эммануэль Макрон, который указал украинскому коллеге на его место.
Происшествия
Рэперы HammAli & Navai пожаловались в полицию на обстрел неизвестными
Рэперы HammAli & Navai заявили в полицию о том, что их машина, предположительно, была обстреляна.
Происшествия
Пропавшего в Севастополе подростка нашли мертвым
16-летнего подростка, пропавшего в Севастополе в ноябре, нашли мертвым в одном из заброшенных городских зданий.
Спорт
WADA отстранило Россию от международных соревнований на 4 года
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от международных соревнований, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.
Космос
Украина представила панораму «лунной базы»
Космос
NASA не удается определиться с местом посадки на астероид «Бенну»
Авто
General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом
Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия GM-АвтоВАЗ, выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.
Общество
Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Голосную
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, которая проходила по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Общество
Долг Украины перед Россией по еврооблигациям достиг $4,5 млрд
Общая сумма исковых требований России к Украине в рамках спора о невыплаченных Киевом еврооблигациях достигает $4,5 млрд.
Политика
Евросоюз создаст аналогичный акту Магнитского санкционный механизм
Евросоюз начнёт работу по подготовке глобального санкционного режима, аналогичного американскому акту Магнитского, для реагирования на серьёзные нарушения в области прав человека.
Политика
Time номинировал Тунберг и протестующих в Гонконге на «Человека года»
Президент США Дональд Трамп и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси вошли в список номинантов на звание человека года по версии журнала Time.
Общество
Работники школы в Казани съездили в ОАЭ за счёт родителей учеников
Общество
Бэнкси показал рождественско-социальное граффити в Бирмингеме
Новое граффити от загадочного художника Бэнкси появилось в британском городе Бирмингем.
Происшествия
СК назвал сотрудников МВД лидерами среди коррупционеров
Сотрудники МВД привлекаются к уголовной ответственности чаще, чем другие представители правоохранительных органов, следует из сообщения официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.
Авто
Объявили российские цены на внедорожник GAC GS8
Китайский GAC Motor представил в России свою первую модель – внедорожник GAC GS8, который поступит в продажу уже завтра, 10 декабря.
Игры
Официально: Bayonetta и Vanquish выйдут на PS4 и Xbox One
SEGA официально подтвердила, что Bayonetta и Vanquish выйдут на PS4 и Xbox One, причём совсем скоро — 18 февраля.
Футбол
Сергей Семак: «Дриусси и Жирков не сыграют с „Бенфикой“»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики», передает из Лиссабона спецкор «СЭ» Гоша Чернов.
Спорт
МОК будет исполнять решения WADA по России
Решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) обязательны к исполнению, заявил 9 декабря президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, комментируя санкции агентства в отношении России.
Общество
В России хотят защитить пенсии от взыскания долгов
В правительственную комиссию направлен законопроект, призванный ограничить удержание долгов с пенсий, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Минтруд и Минэкономразвития.
Фигурное катание
Загитова снялась с показательного выступления в Финале Гран-при
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что из-за травмы не будет участвовать в показательных выступлениях в Финале Гран-при в Турине.
Культура
Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч
Политика
Пресс-секретарь Зеленского: 10 декабря война в Донбассе не закончится
Президент Украины ждет результата от встречи с Путиным Она привела примеры успешной политики президента Украины Владимира Зеленского: разведение войск в трех точках и открытие моста в станице Луганской.
Происшествия
В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности
Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.