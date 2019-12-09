Финансы
ТАССКурс доллара снизился до 63,7 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек и составил 63,7 рубля. Курс евро опустился на 3 копейки, до 70,47 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Политика
Эрдоган: Турция не откажется от С-400
Спорт
Путин: решение WADA противоречит Олимпийской хартии
Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал вчерашнее решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу российских спортсменов.
Политика
Лидеры нормандской четверки приняли коммюнике по итогам переговоров
Лидеры стран-участников нормандского саммита приняли коммюнике по итогам переговоров в Елисейском дворце.
Политика
Зеленский заявил, что обсудил с Путиным вопрос транзита газа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным транзит газа, считает, что вопрос удалось разблокировать.
Космос
Ученые выяснили причины формирования звезд разных масс во Вселенной
Ранее ученые считали, что звезды формируются в результате коллапса облаков, форма которых близка к сферической, однако в 2009 г. обсерватория Herschel помогла выяснить, что звезды в основном рождаются внутри длинных нитей холодного газа, называемых филаментами.
Спорт
Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
Политика
Путин назвал убитого в Берлине организатором взрывов в метро Москвы
Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование в Германии убийства грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.
Общество
Волгоградский астролог составила карьерный гороскоп на 2020 год
Происшествия
Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии
По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
Общество
В России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Политика
Зеленский отверг изменение конституции Украины
Украина не собирается менять конституцию под каким-либо внешним влиянием, заявил Украины Владимир Зеленский.
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
Общество
В России продают монету за 1 миллиард рублей
Монета номиналом 2 рубля 2016 года чеканки Московским монетным двором по информации от автора является хорошим приобретением коллекционеров, а так же обладает способностью к удивлению партнеров по бизнесу и компаньонов.
Общество
Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 млрд
Сумма требований РФ к Украине по неисполненным обязательствам по евробондам с учетом начисленных процентов достигла $4,5 млрд, сообщает Минфин России.
Кино
Оглашен список номинантов на «Золотой глобус»-2020
Экономика
Сети АЗС в Приморье сообщили о дефиците дизеля и бензинов
Сети АЗС в Приморье сообщили о нехватке дизеля и бензина в регионе, связанной с отсутствием топлива у поставщика - "Роснефти", ее дочка - "РН-Востокнефтепродукт" - при этом отмечает рост продаж дизельного топлива независимым сетям на фоне растущего спроса.
Политика
Путин стал наставником Зеленского на «нормандском саммите»
Общество
Илон Маск проехался по улицам Лос-Анджелеса на новом Tesla Cybertruck
Американский предприниматель Илон Маск проехал по улицам Лос-Анджелеса за рулём электропикапа Cybertruck, произведённого его компанией Tesla.
Политика
Мэр Вентспилса считает, что санкции США не повлияют на его жизнь
Мэр Вентспилса Айварс Лембергс считает, что введенные в его отношении санкции США не окажут влияния на его жизнь.
Политика
Путин отметил потепление в отношениях с Украиной
Переговоры прерывались ради двусторонней беседы Владимира Путина и Владимира Зеленского. Российский президент назвал ее "хорошей".
Политика
Путин заявил о «потеплении» обстановки в отношениях с Украиной
Президент России Владимир Путин заявил об улучшении отношений с Украиной, отметив ряд моментов, способствующих этому.
Политика
«Нормандская четверка» договорилась развести силы в трех новых пунктах
Развести силы в трех новых пунктах в Донбассе предполагается к концу марта 2020 года.
Происшествия
В Удмуртии мальчик с ДЦП скончался в квартире после смерти матери
Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах гибели мальчика с ДЦП и его матери.
Шоу-бизнес
Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Политика
Путин – Зеленскому: Все выйдут и поговорим
Общество
Желающих поменять Конституцию россиян стало больше
Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Политика
Парижский саммит начался с конфуза
Президент Украины Владимир Зеленский перед началом встречи в «нормандском формате» намеревался сесть в кресло, предназначенное для президента России Владимира Путина, пишет «Комсомольская правда».
Армия и оружие
Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО
Белоруссия готова к совместным учениям с НАТО и ведет переговоры относительно возможных форматов.
Происшествия
Двухлетняя девочка умерла в детском саду в Астраханской области
Следственные органы проводят проверку по факту смерти двухлетней девочки в одном из детских садов в Камызяке (Астраханская область).