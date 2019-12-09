Финансы

ТАССТАССКурс доллара снизился до 63,7 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек и составил 63,7 рубля. Курс евро опустился на 3 копейки, до 70,47 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Курс доллара растет в понедельник утром

Московский Комсомолецвчера в 21:59

ЦБ повысил на 10 декабря курс доллара до 63,72 рубля

ТАСС04:38

Официальный курс евро на вторник снизился до 70,5 рубля

РИА Новости05:04

Доллар и евро подешевели к рублю утром в понедельник

Интерфакс02:30

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру02:15

Центробанк опубликовал стоимость доллара и евро 10 декабря

Телеканал 360°07:09

Рубль укрепился к доллару и евро

News.ru02:54
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Политика

Эрдоган: Турция не откажется от С-400

Российская газета 15:41
Спорт

Путин: решение WADA противоречит Олимпийской хартии

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал вчерашнее решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу российских спортсменов.
Коммерсантъ 18:19
Политика

Лидеры нормандской четверки приняли коммюнике по итогам переговоров

Лидеры стран-участников нормандского саммита приняли коммюнике по итогам переговоров в Елисейском дворце.
Газета.Ru 17:49
Политика

Зеленский заявил, что обсудил с Путиным вопрос транзита газа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным транзит газа, считает, что вопрос удалось разблокировать.
РИА Новости 18:31
Космос

Ученые выяснили причины формирования звезд разных масс во Вселенной

Ранее ученые считали, что звезды формируются в результате коллапса облаков, форма которых близка к сферической, однако в 2009 г. обсерватория Herschel помогла выяснить, что звезды в основном рождаются внутри длинных нитей холодного газа, называемых филаментами.
AstroNews.ru 07 декабря в 05:49
Спорт

Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира

РИА Новости вчера в 07:18
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором взрывов в метро Москвы

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование в Германии убийства грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.
Ведомости 18:54
Общество

Волгоградский астролог составила карьерный гороскоп на 2020 год

Вечерний Волгоград 08:21
Происшествия

Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
РИА Новости 04:21
Общество

В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Коммерсантъ вчера в 21:37
Политика

Зеленский отверг изменение конституции Украины

Украина не собирается менять конституцию под каким-либо внешним влиянием, заявил Украины Владимир Зеленский.
Интерфакс 18:35
Происшествия

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
РИА Новости вчера в 09:08
Общество

В России продают монету за 1 миллиард рублей

Монета номиналом 2 рубля 2016 года чеканки Московским монетным двором по информации от автора является хорошим приобретением коллекционеров, а так же обладает способностью к удивлению партнеров по бизнесу и компаньонов.
КМВ Новости вчера в 03:09
Общество

Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 млрд

Сумма требований РФ к Украине по неисполненным обязательствам по евробондам с учетом начисленных процентов достигла $4,5 млрд, сообщает Минфин России.
ТАСС 11:01
Кино

Оглашен список номинантов на «Золотой глобус»-2020

Известия 09:10
Экономика

Сети АЗС в Приморье сообщили о дефиците дизеля и бензинов

Сети АЗС в Приморье сообщили о нехватке дизеля и бензина в регионе, связанной с отсутствием топлива у поставщика - "Роснефти", ее дочка - "РН-Востокнефтепродукт" - при этом отмечает рост продаж дизельного топлива независимым сетям на фоне растущего спроса.
РИА Новости вчера в 21:06
Политика

Путин стал наставником Зеленского на «нормандском саммите»

Sputnik Таджикистан 13:12
Общество

Илон Маск проехался по улицам Лос-Анджелеса на новом Tesla Cybertruck

Американский предприниматель Илон Маск проехал по улицам Лос-Анджелеса за рулём электропикапа Cybertruck, произведённого его компанией Tesla.
News.ru 09:41
Политика

Мэр Вентспилса считает, что санкции США не повлияют на его жизнь

Мэр Вентспилса Айварс Лембергс считает, что введенные в его отношении санкции США не окажут влияния на его жизнь.
ТАСС 15:47
Политика

Путин отметил потепление в отношениях с Украиной

Переговоры прерывались ради двусторонней беседы Владимира Путина и Владимира Зеленского. Российский президент назвал ее "хорошей".
ТВ Центр 18:37
Общество

Знамение Пресвятой Богородицы 2019: правила и запреты праздника

Алтапресс 18:30
Политика

Путин заявил о «потеплении» обстановки в отношениях с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил об улучшении отношений с Украиной, отметив ряд моментов, способствующих этому.
Life.ru 18:11
Политика

«Нормандская четверка» договорилась развести силы в трех новых пунктах

Развести силы в трех новых пунктах в Донбассе предполагается к концу марта 2020 года.
Известия 18:14
Происшествия

В Удмуртии мальчик с ДЦП скончался в квартире после смерти матери

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах гибели мальчика с ДЦП и его матери.
Российская газета вчера в 14:14
Шоу-бизнес

Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Подмосковье Сегодня 14:17
Политика

Путин – Зеленскому: Все выйдут и поговорим

Взгляд.ру 12:44
Общество

Желающих поменять Конституцию россиян стало больше

Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Lenta.ru 01:17
Политика

Парижский саммит начался с конфуза

Президент Украины Владимир Зеленский перед началом встречи в «нормандском формате» намеревался сесть в кресло, предназначенное для президента России Владимира Путина, пишет «Комсомольская правда».
Рамблер 12:56
Армия и оружие

Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО

Белоруссия готова к совместным учениям с НАТО и ведет переговоры относительно возможных форматов.
ИА Новороссия 07:05
Происшествия

Двухлетняя девочка умерла в детском саду в Астраханской области

Следственные органы проводят проверку по факту смерти двухлетней девочки в одном из детских садов в Камызяке (Астраханская область).
ТАСС 07:52
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