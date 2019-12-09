Финансы

ТАССТАССКурс доллара снизился до 63,7 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек и составил 63,7 рубля. Курс евро опустился на 3 копейки, до 70,47 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

ЦБ повысил на 10 декабря курс доллара до 63,72 рубля

ТАСС04:38

Доллар и евро подешевели к рублю утром в понедельник

Интерфакс02:30

Официальный курс евро на вторник снизился до 70,5 рубля

РИА Новости05:04

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском02:02

Рубль повышается к доллару и евро

Газета.Ru02:10

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру02:15

Центробанк опубликовал стоимость доллара и евро 10 декабря

Телеканал 360°07:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 19:33, Ашберн
Общество

Во Владивостоке выявили хищение 17 млн рублей при ремонте дорог

Правоохранительные органы во Владивостоке выявили мошенническую схему и систему откатов чиновников городской администрации, сумма ущерба превысила 17 млн рублей, об этом ТАСС сообщил источник.
ТАСС 09:08
Политика

Саммит в нормандском формате завершился

Национальная служба новостей 17:07
Политика

Зеленский назвал вероятность продления транзита газа высокой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает высокой вероятность продления контракта на транзит газа из России в ЕС через Украину после 1 января.
РИА Новости 19:23
Музыка

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов года

Американский журнал Forbes опубликовал свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов в мире.
Профиль 07 декабря в 00:24
Происшествия

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Коммерсантъ вчера в 23:11
Волейбол

Волейболист казанского «Зенита» задержан в Бразилии за домогательства

Волейболист казанского «Зенита» и сборной Франции Эрвин Нгапет задержан полицией Бразилии по обвинению в сексуальном домогательстве.
Известия 18:00
Политика

Путин прокомментировал убийство в Берлине

Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав убитого боевиком, а также «кровавым человеком».
RT на русском 18:34
Происшествия

По факту смерти заключенного в ИК-6 в Брянской области возбудили дело

Следственное управление СК по Брянской области возбудило уголовное дело по факту смерти заключенного исправительной колонии №6. Об этом в понедельник сообщается на сайте ведомства.
ТАСС 15:30
Спорт

Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России

Коллективный характер наказания в отношении России говорит о политической подоплеке решения Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявил 9 декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже.
Известия 19:20
Культура

Анна Нетребко открыла новый сезон в миланском театре «Ла Скала»

В субботу, 7 декабря, в миланском театре «Ла Скала» состоялась премьера оперы Джакомо Пуччини «Тоска».
Театрал 07 декабря в 18:48
Шоу-бизнес

Федор Добронравов признался, что устал от вранья

Комсомольская правда 14:58
Политика

В Париже сегодня пройдёт первая за три года встреча в так называемом «нормандском формате»

На саммите нормандской четвёрки впервые лично встретятся президенты России и Украины.
Эхо Москвы вчера в 16:01
Общество

Медведев назвал регионы, не приступившие к расселению аварийного жилья

В ходе заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам Медведев заметил, что на крупный проект по переселению граждан из аварийного жилья выделяются огромные средства - свыше 0,5 трлн рублей.
Интерфакс 09:02
Происшествия

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
РИА Новости вчера в 09:08
Футбол

Геннадий Орлов: «Дзюба находит в себе резервы, насилует себя»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением по поводу оскорблений болельщиков в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы.
Спорт-Экспресс 13:41
Политика

Началась встреча Путина, Зеленского, Меркель и Макрона

Газета.Ru 11:22
Экономика

На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Газета.Ru 09:30
Политика

Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс

Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».
REGNUM вчера в 15:13
Гаджеты

В 2020 году WhatsApp перестанет работать на миллионах устройств

С февраля 2020 года поддержка WhatsApp прекратится для устройств под управлением Android до версий 2.3.7, а также до iOS 8 в смартфонах iPhone.
Astera 15:26
Политика

Трамп назвал действия ФБР по слежке за его штабом попыткой переворота

Доклад генинспектора минюста США Майкла Хоровитца о слежке ФБР за избирательным штабом Дональда Трампа в 2016 году свидетельствует о попытке свержения правительства, заявил глава Белого дома в понедельник, 9 декабря.
Известия 16:12
Наука

Дети родителей с депрессией имеют разные структуры головного мозга

Дети от родителей с депрессией имеют уменьшенную структуру мозга, об этом сообщили американские ученые в Child & Adolescent Psychiatry.
Ugpressa.ru 09:13
Наука

Ученые выяснили, что растения могут кричать от стресса

Газета.Ru вчера в 20:56
Политика

Глава МВД Украины позитивно оценил переговоры Зеленского с Путиным

Украинская сторона позитивно оценивает прошедшие в Париже переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Rambler News Service 16:01
Технологии

Стоимость жёстких дисков перестанет снижаться прежними темпами

Последние будут ожидать, что стоимость хранения одного гигабайта информации будет снижаться прежними темпами, а производители жёстких дисков поддерживать тренд уже не смогут.
3DNews 10:35
Общество

Электронные договоры купли-продажи авто появятся в 2020 году

Газета.Ru вчера в 22:11
Шоу-бизнес

Лопырева о Собчак: «она легко подставит любого»

Телеведущую оскорбили такие подозрения. Она заявила, что не уважает Собчак, которая готова подставить любого человека, если это будет нужно.
Gazeta.SPb 15:31
Шоу-бизнес

Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Подмосковье Сегодня 14:17
Кино

Как снимали фильм «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2»

Фильм «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2» о зимних приключениях полицейских элитного района Москвы обещает быть такой же искрометной по части и юмора и душевной комедией, как и первая часть.
Телепрограмма 01:10
Футбол

«Зенит» отправился на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»

«Зенит» вылетел в Лиссабон на поединок 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой».
Bookmaker-ratings.ru 03:42
Политика

Зеленский заявил, что Украина никогда не уступит свои территории

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече по итогам саммита "нормандской четвёрки" заявил, что Незалежная не уступит свои территории.
Life.ru 18:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное