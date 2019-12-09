Финансы
ТАССКурс доллара снизился до 63,7 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек и составил 63,7 рубля. Курс евро опустился на 3 копейки, до 70,47 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Общество
Во Владивостоке выявили хищение 17 млн рублей при ремонте дорог
Правоохранительные органы во Владивостоке выявили мошенническую схему и систему откатов чиновников городской администрации, сумма ущерба превысила 17 млн рублей, об этом ТАСС сообщил источник.
Политика
Саммит в нормандском формате завершился
Политика
Зеленский назвал вероятность продления транзита газа высокой
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает высокой вероятность продления контракта на транзит газа из России в ЕС через Украину после 1 января.
Музыка
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов года
Американский журнал Forbes опубликовал свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов в мире.
Происшествия
В Новой Зеландии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Волейбол
Волейболист казанского «Зенита» задержан в Бразилии за домогательства
Волейболист казанского «Зенита» и сборной Франции Эрвин Нгапет задержан полицией Бразилии по обвинению в сексуальном домогательстве.
Политика
Путин прокомментировал убийство в Берлине
Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав убитого боевиком, а также «кровавым человеком».
Происшествия
По факту смерти заключенного в ИК-6 в Брянской области возбудили дело
Следственное управление СК по Брянской области возбудило уголовное дело по факту смерти заключенного исправительной колонии №6. Об этом в понедельник сообщается на сайте ведомства.
Спорт
Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России
Коллективный характер наказания в отношении России говорит о политической подоплеке решения Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявил 9 декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже.
Культура
Анна Нетребко открыла новый сезон в миланском театре «Ла Скала»
В субботу, 7 декабря, в миланском театре «Ла Скала» состоялась премьера оперы Джакомо Пуччини «Тоска».
Шоу-бизнес
Федор Добронравов признался, что устал от вранья
Политика
В Париже сегодня пройдёт первая за три года встреча в так называемом «нормандском формате»
На саммите нормандской четвёрки впервые лично встретятся президенты России и Украины.
Общество
Медведев назвал регионы, не приступившие к расселению аварийного жилья
В ходе заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам Медведев заметил, что на крупный проект по переселению граждан из аварийного жилья выделяются огромные средства - свыше 0,5 трлн рублей.
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
Футбол
Геннадий Орлов: «Дзюба находит в себе резервы, насилует себя»
Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением по поводу оскорблений болельщиков в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы.
Экономика
На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Политика
Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс
Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».
Гаджеты
В 2020 году WhatsApp перестанет работать на миллионах устройств
С февраля 2020 года поддержка WhatsApp прекратится для устройств под управлением Android до версий 2.3.7, а также до iOS 8 в смартфонах iPhone.
Политика
Трамп назвал действия ФБР по слежке за его штабом попыткой переворота
Доклад генинспектора минюста США Майкла Хоровитца о слежке ФБР за избирательным штабом Дональда Трампа в 2016 году свидетельствует о попытке свержения правительства, заявил глава Белого дома в понедельник, 9 декабря.
Наука
Дети родителей с депрессией имеют разные структуры головного мозга
Дети от родителей с депрессией имеют уменьшенную структуру мозга, об этом сообщили американские ученые в Child & Adolescent Psychiatry.
Наука
Ученые выяснили, что растения могут кричать от стресса
Политика
Глава МВД Украины позитивно оценил переговоры Зеленского с Путиным
Украинская сторона позитивно оценивает прошедшие в Париже переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Технологии
Стоимость жёстких дисков перестанет снижаться прежними темпами
Последние будут ожидать, что стоимость хранения одного гигабайта информации будет снижаться прежними темпами, а производители жёстких дисков поддерживать тренд уже не смогут.
Общество
Электронные договоры купли-продажи авто появятся в 2020 году
Шоу-бизнес
Лопырева о Собчак: «она легко подставит любого»
Телеведущую оскорбили такие подозрения. Она заявила, что не уважает Собчак, которая готова подставить любого человека, если это будет нужно.
Шоу-бизнес
Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Кино
Как снимали фильм «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2»
Фильм «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2» о зимних приключениях полицейских элитного района Москвы обещает быть такой же искрометной по части и юмора и душевной комедией, как и первая часть.
Футбол
«Зенит» отправился на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»
«Зенит» вылетел в Лиссабон на поединок 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой».
Политика
Зеленский заявил, что Украина никогда не уступит свои территории
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече по итогам саммита "нормандской четвёрки" заявил, что Незалежная не уступит свои территории.