По итогам первой минуты торгов курс снизился на 4 копейки к уровню закрытия пятницы, до 63,72 рубля за доллар. Евро подешевел на 2 копейки, до 70,48 рубля за евро. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 3,1 копейки к уровню закрытия пятницы, до 66,76 рубля.

Доллар и евро подешевели к рублю утром в понедельник

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