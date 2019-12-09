Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксДоллар и евро подешевели к рублю утром в понедельник

По итогам первой минуты торгов курс снизился на 4 копейки к уровню закрытия пятницы, до 63,72 рубля за доллар. Евро подешевел на 2 копейки, до 70,48 рубля за евро. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 3,1 копейки к уровню закрытия пятницы, до 66,76 рубля.
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Курс доллара растет в понедельник утром

Московский Комсомолецвчера в 21:59

ЦБ РФ чуть повысил официальный курс доллара и уронил евро

Росбалт04:56

Центробанк опубликовал стоимость доллара и евро 10 декабря

Телеканал 360°07:09

Официальный курс евро на вторник снизился до 70,5 рубля

РИА Новости05:04

ЦБ повысил на 10 декабря курс доллара до 63,72 рубля

ТАСС04:38

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру02:15

Доллар и евро подешевели к рублю утром в понедельник

Интерфакс02:30
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Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 17:31, Ашберн
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Аваков: Зеленский на саммите «жестко и правильно держит позицию»

"Зеленский молодец, очень жестко и правильно держит позицию", — приводит слова Авакова телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 16:53
Общество

Медведев освободил от должности замглавы Росалкогольрегулирования

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя начальника Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, против которой ранее было возбуждено, а затем отменено уголовное дело.
RT на русском 13:09
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Источник пугает пользователей асимметрией камер в Samsung Galaxy S11

Faktom вчера в 03:12
Политика

Путин и Зеленский пожали друг другу руки

Со слов пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский перед началом переговоров в нормандском формате обменялись рукопожатиями, передает ТАСС.
Инфорос 13:31
Наука

Родился первый в мире гибрид свиньи и обезьяны

В Китае родились первые в мире гибриды свиней и обезьян, сообщает издание Metro.
Lenta.ru вчера в 03:17
Армия и оружие

Главы Минобороны Турции и России обсудили обстановку на севере Сирии

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии.
ТАСС 14:44
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Анастасия Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме

Известная балерина Анастасия Волочкова решила ответить на многочисленные обвинения в алкоголизме.
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Мобильная связь в России возрастет в цене

Расходы российских граждан на услуги связи в течение 2020 года могут увеличиться на 17-18%.
Газета.Ru 05:16
Музыка

София Ротару выступила на «Песне года» в Москве

Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Piter.tv вчера в 06:48
Политика

Переговоры Путина и Зеленского в Париже завершились

BFM.ru 15:39
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в растрате наследства

Копылов, в свою очередь, обвинил Шепелева в растрате наследства Жанны Фриске.
Газета.Ru 07:34
Экономика

Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами

Если каждый неформально занятый получает среднюю для своего региона зарплату, недополученный доход бюджетов всех уровней составляет около 3 трлн руб. — 0,9 трлн руб. доходов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 трлн руб. страховых взносов во внебюджетные фонды, оценили экономисты.
РБК 16:00
Здоровье

Доктор Мясников назвал самый опасный для детей продукт

Российский врач и популярный телеведущий Александр Мясников назвал самый опасный для детского организма продукт.
ФАН 07 декабря в 12:26
Политика

ГА ООН приняла резолюцию с призывом к России «вывести войска из Крыма»

В резолюции содержатся призывы к России «вывести войска с Крымского полуострова и прекратить оккупацию территории Украины», а также вернуть «военное оборудование и вооружение» с украинских судов «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу».
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Политика

Парижский саммит начался с конфуза

Рамблер 12:56
Кино

Эмма Уотсон заправила платье в сапоги

Струящееся длинное шелковое платье от испанского дома моды Balenciaga с оборками на груди, не привлекло бы такого внимания, если бы не одна деталь — длинный подол с одной стороны был заправлен в высокий бархатный сапог, который достигал верхней части бедра звезды «Гарри Поттера».
SM News вчера в 14:39
Спорт

Сборная России по футболу выступит на ЧМ-2022 без флага и гимна

Сборная России по футболу в случае попадания на чемпионат мира 2022 года в Катаре будет выступать без флага и гимна, сообщили в WADA в понедельник, 9 декабря.
iReactor 07:58
Политика

Крымские татары оценили отчет ООН о «нарушении» прав человека в Крыму

«Нарушения прав людей», а именно крымских татар, которые, по словам бежавших лидеров «Меджлиса»*, происходят в Крыму — это уголовное преследование экстремистов.
Вести Крым 09:49
Общество

Прокуратура проверит видео с матом мэра Липецка

В Липецке продолжается шумиха вокруг видео, на котором звучит мат мэра Евгении Уваркиной.
КП - Липецк 10:05
Общество

В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде

Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
RuNews24.ru вчера в 08:48
Происшествия

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
РИА Новости вчера в 09:08
Армия и оружие

Универсальная замена СВД: новую снайперскую винтовку РФ оценили в США

Американские СМИ заинтересовались новой российской снайперской винтовкой Чукавина (СВЧ), которая со временем должна заменить привычную СВД.
Российская газета вчера в 10:04
Авто

Минпромторг опроверг рост цен на авто из-за нового ГОСТа

Известия 13:47
Общество

Названа реальная стоимость монеты, которую продают за миллиард рублей

Ранее NEWS.ru писал, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу монету номиналом два рубля, стоимость которой он оценил в миллиард.
News.ru вчера в 14:52
Волейбол

СМИ: Волейболист «Зенита» арестован в Бразилии за сексуальные домогательства

По информации источника, 28-летний волейболист был арестован утром в понедельник в Белу-Оризонти по обвинению в сексуальных домогательствах.
Sportbox.RU 15:20
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Москва 24 07 декабря в 03:30
Происшествия

Опубликована предсмертная записка бывшего тамбовского вице-губернатора

РИА Новости 15:04
Происшествия

Атамбаева направили на судебно-психиатрическую экспертизу

РИА Новости 09:10
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ЧП с автобусом. Малахов накопал 7 сенсаций

Чита.Ру 08:04
Футбол

«Арсенал» прервал серию из 9 матчей без побед

«Арсенал» обыграл «Вест Хэм» в матче 16-го тура чемпионата Англии (3:1). «Канониры» благодаря этой победе прервали серию из девяти матчей без побед.
Sports.ru 16:59
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