Финансы
ИнтерфаксДоллар и евро подешевели к рублю утром в понедельник
По итогам первой минуты торгов курс снизился на 4 копейки к уровню закрытия пятницы, до 63,72 рубля за доллар. Евро подешевел на 2 копейки, до 70,48 рубля за евро. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 3,1 копейки к уровню закрытия пятницы, до 66,76 рубля.
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Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 17:31, Ашберн
Политика
Аваков: Зеленский на саммите «жестко и правильно держит позицию»
"Зеленский молодец, очень жестко и правильно держит позицию", — приводит слова Авакова телеканал "Россия 24".
Общество
Медведев освободил от должности замглавы Росалкогольрегулирования
Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя начальника Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, против которой ранее было возбуждено, а затем отменено уголовное дело.
Гаджеты
Источник пугает пользователей асимметрией камер в Samsung Galaxy S11
Политика
Путин и Зеленский пожали друг другу руки
Со слов пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский перед началом переговоров в нормандском формате обменялись рукопожатиями, передает ТАСС.
Наука
Родился первый в мире гибрид свиньи и обезьяны
В Китае родились первые в мире гибриды свиней и обезьян, сообщает издание Metro.
Армия и оружие
Главы Минобороны Турции и России обсудили обстановку на севере Сирии
22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме
Известная балерина Анастасия Волочкова решила ответить на многочисленные обвинения в алкоголизме.
Общество
Мобильная связь в России возрастет в цене
Расходы российских граждан на услуги связи в течение 2020 года могут увеличиться на 17-18%.
Музыка
София Ротару выступила на «Песне года» в Москве
Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в растрате наследства
Копылов, в свою очередь, обвинил Шепелева в растрате наследства Жанны Фриске.
Экономика
Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами
Если каждый неформально занятый получает среднюю для своего региона зарплату, недополученный доход бюджетов всех уровней составляет около 3 трлн руб. — 0,9 трлн руб. доходов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 трлн руб. страховых взносов во внебюджетные фонды, оценили экономисты.
Здоровье
Доктор Мясников назвал самый опасный для детей продукт
Российский врач и популярный телеведущий Александр Мясников назвал самый опасный для детского организма продукт.
Политика
ГА ООН приняла резолюцию с призывом к России «вывести войска из Крыма»
В резолюции содержатся призывы к России «вывести войска с Крымского полуострова и прекратить оккупацию территории Украины», а также вернуть «военное оборудование и вооружение» с украинских судов «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу».
Политика
Парижский саммит начался с конфуза
Кино
Эмма Уотсон заправила платье в сапоги
Струящееся длинное шелковое платье от испанского дома моды Balenciaga с оборками на груди, не привлекло бы такого внимания, если бы не одна деталь — длинный подол с одной стороны был заправлен в высокий бархатный сапог, который достигал верхней части бедра звезды «Гарри Поттера».
Спорт
Сборная России по футболу выступит на ЧМ-2022 без флага и гимна
Сборная России по футболу в случае попадания на чемпионат мира 2022 года в Катаре будет выступать без флага и гимна, сообщили в WADA в понедельник, 9 декабря.
Политика
Крымские татары оценили отчет ООН о «нарушении» прав человека в Крыму
«Нарушения прав людей», а именно крымских татар, которые, по словам бежавших лидеров «Меджлиса»*, происходят в Крыму — это уголовное преследование экстремистов.
Общество
Прокуратура проверит видео с матом мэра Липецка
В Липецке продолжается шумиха вокруг видео, на котором звучит мат мэра Евгении Уваркиной.
Общество
В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде
Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
Армия и оружие
Универсальная замена СВД: новую снайперскую винтовку РФ оценили в США
Американские СМИ заинтересовались новой российской снайперской винтовкой Чукавина (СВЧ), которая со временем должна заменить привычную СВД.
Общество
Названа реальная стоимость монеты, которую продают за миллиард рублей
Ранее NEWS.ru писал, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу монету номиналом два рубля, стоимость которой он оценил в миллиард.
Волейбол
СМИ: Волейболист «Зенита» арестован в Бразилии за сексуальные домогательства
По информации источника, 28-летний волейболист был арестован утром в понедельник в Белу-Оризонти по обвинению в сексуальных домогательствах.
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Футбол
«Арсенал» прервал серию из 9 матчей без побед
«Арсенал» обыграл «Вест Хэм» в матче 16-го тура чемпионата Англии (3:1). «Канониры» благодаря этой победе прервали серию из девяти матчей без побед.