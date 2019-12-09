Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль повышается к доллару и евро

На открытии торгов курс рубля показал положительную динамику по отношению к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.
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Подробнее о событии

ЦБ повысил на 10 декабря курс доллара до 63,72 рубля

ТАССвчера в 04:38

Официальный курс евро на вторник снизился до 70,5 рубля

РИА Новостивчера в 05:04

Доллар и евро подешевели к рублю утром в понедельник

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Рубль растёт к доллару и евро

RT на русскомвчера в 02:02

Рубль повышается к доллару и евро

Газета.Ruвчера в 02:10

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.рувчера в 02:15

Центробанк опубликовал стоимость доллара и евро 10 декабря

Телеканал 360°вчера в 07:09
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Политика

Зеленский обсудил с Путиным вопрос транзита газа

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что переговорил с российским президентом Владимиром Путиным о транзите газа, и считает, что вопрос получилось разблокировать.
ФАН вчера в 19:06
Шоу-бизнес

Елена Степаненко прокомментировала свадьбу Петросяна

Бывшая супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко наконец отреагировала на новости о его браке с молодой помощницей.
Gazeta.SPb вчера в 19:32
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро Москвы

Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
РИА Новости вчера в 18:55
Происшествия

Чилийский военный самолет с 38 людьми разбился по пути в Антарктиктиду

Самолет чилийских ВВС, пропавший с экранов радаров по пути в Антарктиду, разбился.
РБК вчера в 23:46
Политика

Нормандский саммит был прерван ради личной встречи Путина и Зеленского

Газета.Ru вчера в 14:52
Армия и оружие

Радикалы подорвали склад боеприпасов ВСУ в Донбассе

Радикалы подорвали склад боеприпасов 2-й механизированной роты 28-й бригады Вооруженных сил Украины в Красногоровке.
РЕН ТВ вчера в 15:44
Общество

Илон Маск сбил ограждение на своем Cybertruck

Американский бизнесмен Илон Маск сбил столбик ограждения на своем новом пикапе Cybertruck во время посещения ресторана в пригороде Лос-Анджелеса Малибу.
РИА Новости вчера в 21:10
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов в 2020 году

Мессенджер WhatsApp прекращает работать на миллионах смартфонах по всему миру в 2020 году, поскольку завершает поддержку функционирования на старых iPhone и в телефонах с устаревшей операционной системой (ОС) Android, а также гаджетов с ОС Windows Mobile, передает Daily Mail.
Коммерсантъ вчера в 23:22
Музыка

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов года

Американский журнал Forbes опубликовал свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов в мире.
Профиль 07 декабря в 00:24
Общество

Лоскутов продал табличку «Костина и Аскер-Заде» за 1,5 млн рублей

Экс-новосибирец продал табличку из Центрального парка Нью-Йорка за 1,5 млн рублей.
НДН.инфо вчера в 21:11
Гаджеты

MSI готовит видеокарты Radeon RX 5500 XT Mech и RX 5500 XT Gaming X

В свою очередь Radeon RX 5500 XT Gaming X оснащена более мощной системой охлаждения, которая также включает пару вентиляторов, но обладает более крупными габаритами.
3DNews вчера в 14:49
Происшествия

Суд приговорил Эдуарда Малышевского к трем годам колонии

ТАСС вчера в 11:28
Общество

Пенсионный фонд разъяснил, зачем нужно являться за пенсией лично

"При оформлении выплаты по доверенности пенсионер информируется о существующем порядке и дает письменное обязательство раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии", - уточнили в ПФР.
Газета.Ru вчера в 14:21
Происшествия

В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности

Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
РБК 08 декабря в 10:26
Здоровье

Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака на последней стадии

Врач озвучил основные продукты для людей, излечившихся от злокачественной опухоли на последней стадии.
Evo-rus.com вчера в 23:17
Спорт

Путин: решение WADA противоречит Олимпийской хартии

Владимир Путин впервые прокомментировал вчерашнее решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу российских спортсменов.
Коммерсантъ вчера в 18:19
Политика

Конгрессмены США согласовали оборонный бюджет в $738 млрд

Члены Палаты представителей и Сената Конгресса США объявили, что достигли соглашения об оборонном бюджете страны на 2020 год в размере $738 млрд.
ТАСС вчера в 22:45
Авто

Конкурента «ГАЗели» выпустит «КамАЗ»

Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».
ГЛАС.RU вчера в 02:25
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ вчера в 19:55
Политика

Лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике по итогам встречи

Аргументы и Факты вчера в 18:17
Здоровье

ФАП в алтайском селе закрыли из-за опасной концентрации радона

Суд на месяц приостановил работу трех кабинетов фельдшерского-акушерского пункта в селе Кокоря Республики Алтай из-за повышенной концентрации радиоактивного газа.
Коммерсантъ Новосибирск вчера в 23:24
Происшествия

В Брянской области возбудили дело в связи со смертью заключенного

В Брянской области возбуждено уголовное дело из-за смерти заключенного одной из исправительных колоний.
РБК вчера в 20:07
Гаджеты

Составлен топ-5 лучших новых смартфонов 2019 года

В 2019 году впервые появились в продаже складные смартфоны, а это Samsung Galaxy Fold и Motorola Razr, а именно эти устройства и оказались в составленном топ-5 лучших новых смартфонов 2019 года по версии «Российской газеты».
Astera вчера в 11:12
Политика

«Давайте пока скажем — ничья». О чем договорились на первой встрече Владимир Путин и Владимир Зеленский

Владимир Путин и Владимир Зеленский встретились в Париже.
66.ru вчера в 22:04
Футбол

«Лестер» обыграл «Астон Виллу» благодаря дублю Варди

В матче 16-го тура английской премьер-лиги бирмингемская «Астон Вилла» дома потерпела поражение от «Лестер Сити» со счетом 1:4. В составе «лисов» дубль оформил Джейми Варди, который отличился на 20-й минуте с передачи Келечи Ихеаначо и на 75-й минуте с передачи Денниса Прата.
Нева Спорт 08 декабря в 11:12
Происшествия

Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
РИА Новости вчера в 04:21
Происшествия

Мать арестованного перевозчика Стрельникова: Пнёв отвечает за всё

Мать отправленного под домашний арест из-за автокатастрофы под Сретенском Ивана Стрельникова Валентина Полякова заявила, что упавший в реку автобус не принадлежал её сыну.
Zab.RU вчера в 04:09
Политика

Зеленский назвал свои политические принципы

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам саммита в «нормандском формате» назвал принципы, на которых строится его политика, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 21:00
Наука

В Китае родились первые гибриды свиней и обезьян

Китайские ученые впервые создали гибриды свиньи и обезьяны в рамках исследования, целью которого является поиск путей выращивания у животных человеческих органов, пригодных для трансплантации.
Суть событий 08 декабря в 10:20
Общество

Желающих поменять Конституцию россиян стало больше

Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Lenta.ru вчера в 01:17
Как работают Яндекс.Новости?
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