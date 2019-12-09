Финансы
ПРАЙМРубль повышается к доллару и евро на фоне дорогой нефти
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск снижался на 5 копеек — до 63,70 рубля, курс евро — на 4 копейки — до 70,46 рубля, следует из данных Московской биржи.
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Экономика
Сбербанк присоединится к налоговому мониторингу
С 1 января 2020 года Сбербанк присоединится к налоговому мониторингу.
Политика
Зеленский оценил переговоры с Путиным
Президент Украины отметил, что Путин скрупулезен и вести переговоры с ним сложно.
Политика
ГА ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о "милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей".
Кино
Как снимали фильм «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2»
Фильм «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2» о зимних приключениях полицейских элитного района Москвы обещает быть такой же искрометной по части и юмора и душевной комедией, как и первая часть.
Происшествия
Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии
По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
Хоккей
Гол и пас Овечкина не спасли «Вашингтон» от проигрыша «Коламбусу»
Гости смогли без особых проблем разобраться с хозяевами льда, завершив матч со счетом 5:2 в свою пользу.
Политика
Путин вспомнил детский стишок на тему поставок газа на Украину
Президент России Владимир Путин вспомнил детский стишок Сергея Михалкова, комментируя поставки газа на Украину.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко прокомментировала свадьбу Петросяна
Бывшая супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко наконец отреагировала на новости о его браке с молодой помощницей.
Происшествия
Ребенок с ДЦП неделю умирал рядом с телом матери
Мальчику удалось добраться до кухни, чтобы утолить жажду, но закрыть кран он не смог, упал и умер от переохлаждения в затопившей квартиру воде.
Гаджеты
Nokia 2.3 на чистом Android стал доступен для заказа в России
Напомним, что модель работает под управлением чистого Android 9 Pie, имеет двойную камеру, 6,2-дюймовый экран, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ, а также аккумулятор на 4 000 мАч.
Происшествия
Глава района в Хакасии попал под машину, спасая щенка
Глава района был госпитализирован в Саяногорскую городскую больницу с травмой головы и сотрясением мозга.
Спорт
Олимпийский чемпион Тихонов поддержал отстранение России
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов сказал РИА Новости, что приветствует решение WADA по России, которое не обусловлено, по его мнению, политическими мотивами.
Общество
Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 млрд
Сумма требований РФ к Украине по неисполненным обязательствам по евробондам с учетом начисленных процентов достигла $4,5 млрд, сообщает Минфин России.
Политика
Путин прокомментировал убийство в Берлине
Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав убитого боевиком, а также «кровавым человеком».
Общество
Во Владивостоке дорожный нацпроект недосчитался 17 млн рублей
Ущерб превысил 17 миллионов рублей, передает ТАСС.
Общество
В московском медцентре 5 лет живет здоровая девочка, рожденная на 26-й неделе
Девочка родилась в 2014 году на 26-й неделе беременности, но не провела дома больше недели.
Общество
Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Голосную
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, которая проходила по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Экономика
Почему российские компании выводят акции с биржи
Низкие мультипликаторы толкают российские компании на обратные выкупы акций с биржи (buy-back), так как это можно сделать по низкой цене, указывает она.
Политика
Зеленский заявил, что граждане Украины могут говорить на любом языке
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские граждане могут разговаривать на любых языках, включая русский.
Общество
Электронные договоры купли-продажи авто могут появиться в 2020 году
Политика
В Париже сообщили детали переговоров Путина и Зеленского
Космос
Украина показала панораму своей «лунной базы»
Ведущее предприятие космической отрасли Украины КБ "Южное" представило панораму лунной промышленно-исследовательской базы, создание которой анонсировало в ноябре, пишет РИА Новости.
Происшествия
Суд оштрафовал охранную организацию после стрельбы в Благовещенске
Арбитражный суд Амурской области во вторник рассмотрел иск прокурора Благовещенска о привлечении к административной ответственности частной охранной организации (ЧОО) "Сириус-А" после стрельбы, которую в ноябре устроил студент в Амурском колледже строительства и ЖКХ, и оштрафовал организацию на 100 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости.
Экономика
В России ввели льготную ипотеку под два процента годовых
В России ввели льготную ипотеку на Дальнем Востоке под два процента годовых.
Политика
В США организуют встречу Трампа с Лавровым
Во время визита в Вашингтон глава МИД России Сергей Лавров, возможно, встретится с американским президентом Дональдом Трампом.
Общество
Восемь тысяч человек переедут из аварийного жилья в Алтайском крае
Под снос пойдут дома признанные аварийными до 1 января 2017 года. Общая сумма финансирования - 4 856 722,3 тыс. рублей.
Общество
Россиянин выставил на торги монету за миллиард рублей
Политика
Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента
Что Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет, и порекомендует его в качестве своего преемника.