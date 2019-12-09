Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль повышается к доллару и евро

На открытии торгов курс рубля показал положительную динамику по отношению к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Курс доллара снизился до 63,7 рубля

ТАСС02:06

Доллар и евро подешевели к рублю утром в понедельник

Интерфакс02:30

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском02:02

Рубль повышается к доллару и евро

Газета.Ru02:10

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру02:15

Центробанк опубликовал стоимость доллара и евро 10 декабря

Телеканал 360°07:09

Рубль укрепился к доллару и евро

News.ru02:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 20:33, Ашберн
Общество

Пенсионный фонд разъяснил, зачем нужно являться за пенсией лично

"При оформлении выплаты по доверенности пенсионер информируется о существующем порядке и дает письменное обязательство раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии", - уточнили в ПФР.
Газета.Ru 14:21
Хоккей

Перенос чемпионата мира по хоккею из России назвали невозможным

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель высказался о переносе мужского, женского и молодежного чемпионатов мира из России.
Газета.Ru 11:53
Политика

Золотые запасы страны Евросоюза решили вернуть из Лондона в свои банки

Некоторые государства, входящие в ЕС, решили вернуть свое золото, хранящееся в Великобритании, на родину.
Millionaire.ru 11:37
Экономика

На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Газета.Ru 09:30
Политика

Переговоры Путина и Зеленского завершились

Газета.Ru 15:03
Кино

Стали известны номинанты на «Золотой глобус»

Москва 24 10:25
Происшествия

Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
РИА Новости 04:21
Политика

Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Германии

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что на переговорах с Путиным попросила содействия России в расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине.
Политика Сегодня 19:09
Общество

Учителя казанской школы отдохнули в ОАЭ за счет родителей учеников

Известия 09:32
Политика

Зеленский заявил о готовности к диалогу с Донбассом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к диалогу с самопровозглашенными республиками Донбасса.
Lenta.ru 18:48
Политика

Зеленский заявил, что никогда не согласится на федерализацию Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не согласится на федерализацию Украины и не допустит давления на внешнюю политику страны.
РИА Новости 18:02
Шоу-бизнес

Федор Добронравов признался, что устал от вранья

Комсомольская правда 14:58
Спорт

Путин: решение WADA противоречит Олимпийской хартии

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал вчерашнее решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу российских спортсменов.
Коммерсантъ 18:19
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ 19:55
Технологии

В России разработали метод спасения осетра от браконьеров

Ученые СФУ при участии коллег из РАН создали уникальный метод для обеспечения осетра от браконьеров.
Дни24 03:14
Армия и оружие

Российские Су-35 перехватили истребители Израиля

Российские истребители Су-35 вылетали из Дамаска на перехват израильских военных самолетов на юге Сирии, сообщает Avia.pro.
Газета.Ru вчера в 12:54
Футбол

Самая красивая болельщица 19-го тура РПЛ, фото, опрос

Чемпионат 13:30
Происшествия

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
РИА Новости вчера в 09:08
Политика

Зеленский: вопрос о претензиях «Нафтогаза» к «Газпрому» удалось снять

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос о компенсации 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража в споре "Нафтогаза" и "Газпрома" удалось снять на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.
РИА Новости 19:24
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия вчера в 23:24
Фигурное катание

Плющенко пробил трубу с водой во время выступления

Об инциденте в своем Instagram-акаунте рассказала жена Евгения Плющенко Яна Рудковская.
RuNews24.ru вчера в 13:21
Хоккей

«Авангард» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ

Хоккеисты омского "Авангарда" нанесли поражение казанскому "Ак Барсу" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости вчера в 11:39
Авто

Mercedes-Benz показал внешность GLA нового поколения

Официально подтверждено, что в основу конструкции нового Mercedes-Benz GLA легла платформа хэтчбека A-Class нового поколения.
Движок 06:09
Политика

Участники «нормандской четверки» выступили за внесение изменений в конституцию Украины

Участники саммита "нормандской четверки" в Париже выступили за внесение изменений в конституцию Украины на основе формулы Штайнмайера и выразили приверженность установлению полноценного перемирия в Донбассе до конца 2019 года.
ТАСС 18:05
Единоборства

Розенструйк нокаутировал Оверима за 4 секунды до конца боя

Голландский боец смешанных единоборств Алистар Оверим провел тактически правильный поединок с уроженцем Суринама Жаирзиньо Розенструйка в главном бою турнира UFC on ESPN 7. Поединок начался с осторожных атак, в стойке, но на второй минуте Оверим подножкой перевел суринамца в партер, где до конца раунда работал над улучшением позиции с малым количеством атак.
Allboxing.ru вчера в 00:55
Футбол

Геннадий Орлов: «Дзюба находит в себе резервы, насилует себя»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением по поводу оскорблений болельщиков в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы.
Спорт-Экспресс 13:41
Футбол

Месси не попал в заявку «Барселоны» на матч Лиги чемпионов

Life.ru 10:16
Общество

Медведев освободил от должности замглавы Росалкогольрегулирования

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя начальника Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, против которой ранее было возбуждено, а затем отменено уголовное дело.
RT на русском 13:09
Спорт

Фетисов об отстранении России: «Этот бан может угробить наш спорт»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал решение исполкома WADA отстранить Россию на четыре года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.
Sports.ru 07:25
Авто

General Motors выйдет из совместного предприятия с «АвтоВАЗом»

Американская General Motors (GM) выйдет из совместного предприятия (СП) с «АвтоВАЗом», сообщает РБК.
Retailer.ru 09:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное