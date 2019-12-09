На открытии торгов курс рубля показал положительную динамику по отношению к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.

Рубль повышается к доллару и евро

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