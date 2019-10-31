Финансы

ТАССТАССКурс доллара снизился до 63,81 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2,5 копейки и составил 63,81 рубля. Курс евро прибавил 1,25 копейки и достиг отметки 71,2 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Курс доллара снизился до 64,09 рубля

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Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска

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Арестован подозреваемый в убийстве ребёнка в детсаду Нарьян-Мара

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Общество

Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года

Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
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Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО

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В Воронеже нашли машину с обезглавленным водителем

Российская газета 08:13
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МИД России потребовал вернуть домой летчика Ярошенко

Москва требует прекратить издевательства над российским летчиком Константином Ярошенко, который находится в американской тюрьме, и вернуть его на родину.
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Верховный суд ликвидировал движение «За права человека»

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Бывший командир одного из подразделений ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Цемах заявил, что считает своё похищение украинскими спецслужбами терроризмом и рассматривает возможность обращения в связи с этим в международные суды.
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В Солнечной системе найдена шестая карликовая планета

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Суд Гааги отказал Украине по отводу судьи в деле о скифском золоте

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