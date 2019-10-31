Финансы
ТАССКурс доллара снизился до 63,81 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2,5 копейки и составил 63,81 рубля. Курс евро прибавил 1,25 копейки и достиг отметки 71,2 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 08:32, Вашингтон
Армия и оружие
В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок
РИА Новости 30 октября в 19:44
Технологии
Apple запустила собственную стриминговую платформу
Американская компания Apple запустила свой видеосервис Apple TV+. Об этом сообщается на официальном сайте платформы.
РБК 08:10
Авто
В России начались продажи Toyota RAV4 нового поколения
30 октября, в России начинаются продажи нового Toyota RAV4. Кроссоверы пятого поколения доступны во всех дилерских центрах японской марки.
Тарантас Ньюс 30 октября в 06:41
Армия и оружие
Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Известия вчера в 20:14
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более 6 млрд рублей
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин в ответ на исковые требования согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей.
Известия 07:58
Кино
Вокалист Linkin Park Майк Шинода записал песню к российскому фильму
В пятницу, 1 ноября, стало известно о том, что вокалист группы Linkin Park Майк Шинода записал для российского блокбастера.
Piter.tv 06:10
Общество
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Интерфакс 06:38
Политика
Захарова назвала неумным заявление украинского министра о репарациях
«Если же термин был использован сознательно, то заявление не только неумное, но и экстремистское», — считает она.
РБК 07:51
Происшествия
Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска
Бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном доме, расположенном в селе Верх-Чумыш, сообщает региональный Следственный комитет.
Газета.Ru 02:40
Происшествия
Арестован подозреваемый в убийстве ребёнка в детсаду Нарьян-Мара
Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве мальчика в детском саду Нарьян-Мара, сообщается на сайте Следственного комитета России.
РИА Новости 05:29
Общество
Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости 06:02
Происшествия
Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО
Российская газета 05:41
Происшествия
В Воронеже нашли машину с обезглавленным водителем
Российская газета 08:13
Политика
МИД России потребовал вернуть домой летчика Ярошенко
Москва требует прекратить издевательства над российским летчиком Константином Ярошенко, который находится в американской тюрьме, и вернуть его на родину.
Известия 08:24
Культура
Иркутянка прошла кастинг в проект «Танцы»
В кастинге 23-летняя Юлия Галсанова выступала с танцем в стиле вакинг, 29-летняя Виктория Мункуева – в стиле вог.
Твой Иркутск 01:30
Общество
Верховный суд ликвидировал движение «За права человека»
Верховный суд РФ в пятницу удовлетворил иск Минюста о ликвидации движения "За права человека", признав грубые и неустранимые нарушения оформления деятельности этой организации, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 07:59
Общество
Хайди Клум на Хэллоуин стала окровавленной жертвой эксперимента
Клум нарядилась в костюм жертвы эксперимента инопланетян - ее наряд состоит из снятой искусственной кожи, обнаженных окровавленных мышц, проводов и прозрачного шлема, под которым виден бутафорский мозг.
Газета.Ru 03:19
Общество
Цемах рассматривает возможность обращения в международные суды
Бывший командир одного из подразделений ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Цемах заявил, что считает своё похищение украинскими спецслужбами терроризмом и рассматривает возможность обращения в связи с этим в международные суды.
RT на русском 08:25
Футбол
Ибрагимович может оказаться в австралийском клубе
Футбольный клуб "Перт Глори" сделал предложение 38-летнему шведу. Президент клуба подтвердил факт переговоров с агентом игрока Мино Райолой.
Soccer.ru 03:53
Армия и оружие
Директор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади
Служба внешней разведки (СВР) России не располагает доказательствами гибели главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади.
РИА Новости 04:59
Космос
В Солнечной системе найдена шестая карликовая планета
Астрономы обнаружили в Солнечной системе астероид Гигея, который отвечает всем параметрам для того, чтобы признать его карликовой планетой.
Восток-Медиа 29 октября в 11:54
Политика
Суд Гааги отказал Украине по отводу судьи в деле о скифском золоте
Апелляционный суд Гааги отклонил ходатайство украинской стороны об отводе судьи Апелляционного суда Амстердама, рассматривающего дело о коллекции скифского золота, сообщает РИА Новости.
Sputnik Южная Осетия 08:03
Фигурное катание
Фигуристки Загитова и Косторная выступят на этапе Гран-при во Франции
ТАСС Спорт вчера в 17:19
Происшествия
В Петушках загорелись торговые ряды на площади 1,5 тыс. кв. м
В главке МЧС рассказали «РИА Новости», что в 13:22 пожар локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м, а затем ликвидировали.
РБК 08:18
Культура
«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре
Московский Комсомолец вчера в 05:22
Гаджеты
Представлен DJI Mavic Mini — дрон, который не нужно регистрировать
iXBT.com 30 октября в 12:03