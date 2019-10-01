Финансы
ТАССКурс доллара снизился до 63,81 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2,5 копейки и составил 63,81 рубля. Курс евро прибавил 1,25 копейки и достиг отметки 71,2 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Происшествия
Пустившего убийцу в детский сад охранника задержали в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан охранник детского сада, пустивший в здание убийцу шестилетнего мальчика, сообщается на сайте Следственного комитета России.
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска
Оперативное видео с места убийства экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева опубликовал 1 ноября Следственный комитет России.
Общество
Банки и ТЭК хотят обязать использовать российское оборудование и софт
По мнению инициаторов законопроекта, использование отечественного софта позволит повысить безопасность, а также поможет российским разработчикам нарастить свою долю на рынке госзакупок.
Политика
Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса
Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации, заявил украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Происшествия
Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО
В подмосковном следственном изоляторе найден мертвым 38-летний Артем Шустов - обвиняемый в резонансном убийстве девушки на детской площадке.
Финансы
Официальный курс евро вырос до 71,48 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ с 2 ноября, вырос на 28,67 копейки - до 71,4785 рубля, курс доллара увеличился на 25,68 копейки - до 64,0316 рубля, следует из данных Банка России.
Шоу-бизнес
Пугачева призналась, что ей страшно
Отвечая на вопрос, волнуется ли она сейчас перед сольным выступлением, как и раньше, Пугачева заметила, что переживает.
Технологии
WhatsApp получил поддержку входа по отпечатку пальца
Обновление WhatsApp приносит на Android-смартфоны возможность активировать вход в приложение по отпечатку пальца.
Экономика
Россиян заподозрили в грусти по польским яблокам
По информации польского издания, в 2013 году граждане России купили 1340 тонн этих цитрусовых по средней цене 59 рублей за килограмм, а яблок – 1665 тыс. тонн по 70 рублей.
Армия и оружие
ИГ подтвердило гибель аль-Багдади
Террористическая организация "Исламское государство" (ИГИЛ или ИГ, запрещена в России) подтвердила гибель ее главаря Абу Бакра аль-Багдади, сообщает агентство AMAQ.
Общество
Су-34 отбуксировали из Бутурлиновки в Воронеж на колесах как машину
Минобороны России буксирует аварийные многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 из Бутурлиновки (Воронежская область) в Воронеж на собственных шасси этих самолетов, не используя для таких целей специальный транспорт, пишет The Aviationist.
Армия и оружие
Россия за год поставила другим странам оружия на $11 млрд
В 2019 году Рособоронэкспорт поставил вооружение в 43 страны на $11 млрд и заключил 800 новых контрактов, заявил глава компании-спецэкспортера Александр Михеев, сообщает «Интерфакс» в пятницу, 1 ноября.
Экономика
Экономист назвал два сценария выхода России из нового мирового кризиса
Новый мировой кризис придет из США, непрерывно растущая экономика которых рано или поздно «перегорит», как выработавшая свой срок лампочка, после этого кризис перекинется в Китай, а экономика Европы уже «на ладан дышит».
Армия и оружие
В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок
Космос
Ракету «Протон-М» отправили на Байконур
Ракета-носитель "Протон-М" и разгонный блок ДМ-03 для запуска российского метеорологического спутника "Электро-Л" №3 отправлен на Байконур.
Происшествия
Срочно: кассир из Башкирии Луиза Хайруллина признала свою вину
Прославившаяся на всю страну кассир банка Луиза Хайруллина, которую обвиняют в присвоении более 23 млн рублей, признала свою вину и начала сотрудничать со следствием.
Экономика
Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых россиян будет распространен на всю страну с 1 июля 2020 года. Об этом заявили в Минфине России.
Экономика
Сбербанк понизил ставки по ипотеке
Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%. Об этом 31 октября заявил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Общество
NASA попросило у «Роскосмоса» места для астронавтов на корабли «Союз»
Происшествия
Пятилетняя девочка умерла в детском саду во время тихого часа
Политика
Зеленский прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»
Российский президент Владимир Путин приветствовал решение Дании.
Экономика
В Госдуме продумают план получения ипотеки на жилье с детскими долями
В Госдуме готовят законопроект, который позволит продавать жилье с выделенными в нем детскими долями и оформлять ипотеку на новую недвижимость, пишет 1 ноября «КоммерсантЪ».
Кино
Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом
Стриминговый сервис Netflix выпустил полноценный трейлер сериала «Ведьмак». Премьера сезона намечена на 20 декабря.
Общество
Без сомнительной муки. В России изменили ГОСТ на хлеб
Что было не так с ГОСТом Мука "общего назначения" появилась в "гостовском" хлебе в начале 2000-х годов, рассказала начальник отдела сертификации федерального "Центра оценки качества зерна" Галина Кулакова.
Экономика
Украина подсчитала потери от сокращения транзита российского газа
Прямые потери Киева от сокращения транзита российского газа составят 0,6% и 0,9% ВВП в 2020 и 2021 годах соответственно.
Происшествия
Во Владимирской области загорелся торговый центр
Гаджеты
XFX предлагает бесплатную замену Radeon RX 5700 XT THICC II на новую ревизию
Представитель XFX объявил, что в новых видеокартах RX 5700 XT THICC II тоже внесены эти конструктивные корректировки.
Политика
МИД России заявил о нехватке времени для выработки нового договора СНВ
Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Леонтьев заявил, что за время, оставшееся до окончания срока действия российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3), не получится разработать новый документ.
Футбол
Состав сборной России объявят 5 ноября
5 ноября тренерский штаб сборной России по футболу планирует объявить состав команды на игры отборочного раунда Евро-2020, сообщает ТАСС.