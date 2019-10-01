Финансы

ТАССТАССКурс доллара снизился до 63,81 рубля

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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2,5 копейки и составил 63,81 рубля. Курс евро прибавил 1,25 копейки и достиг отметки 71,2 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Курс доллара снизился до 64,09 рубля

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Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 64,03 рубля

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Курс доллара опустился до 63,81 рубля

Профильвчера в 03:28
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Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО

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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ с 2 ноября, вырос на 28,67 копейки - до 71,4785 рубля, курс доллара увеличился на 25,68 копейки - до 64,0316 рубля, следует из данных Банка России.
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Прославившаяся на всю страну кассир банка Луиза Хайруллина, которую обвиняют в присвоении более 23 млн рублей, признала свою вину и начала сотрудничать со следствием.
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Экономика

Сбербанк понизил ставки по ипотеке

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Без сомнительной муки. В России изменили ГОСТ на хлеб

Что было не так с ГОСТом Мука "общего назначения" появилась в "гостовском" хлебе в начале 2000-х годов, рассказала начальник отдела сертификации федерального "Центра оценки качества зерна" Галина Кулакова.
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Прямые потери Киева от сокращения транзита российского газа составят 0,6% и 0,9% ВВП в 2020 и 2021 годах соответственно.
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Во Владимирской области загорелся торговый центр

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МИД России заявил о нехватке времени для выработки нового договора СНВ

Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Леонтьев заявил, что за время, оставшееся до окончания срока действия российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3), не получится разработать новый документ.
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