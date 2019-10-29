Финансы
ТАССКурс доллара снизился до 64,09 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 64,09 рубля. Курс евро вырос на 3 копейки и достиг отметки 71,54 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Политика
Владимир Путин на Госсовете поднял вопросы развития здравоохранения
Сегодня, в четверг, 31 октября, в Калининградской области прошло заседание президиума Госсовета о задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения.
Армия и оружие
Пентагон подтвердил планы США контролировать сирийскую нефть
Министр обороны США Марк Эспер заявил, что американские военные намерены контролировать нефтяные месторождения в Сирии для того, чтобы защитить их от «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ).
Политика
Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса
Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации, заявил украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Политика
Ликвидация аль-Багдади подняла цены на бельгийских овчарок в США
Армия и оружие
В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок
Происшествия
Артисты Мариинского театра отравились на гастролях в Москве
Артисты и технический персонал Мариинского театра отравились на гастролях в Москве. Их госпитализировали 31 октября.
Экономика
Долговая нагрузка россиян подскочила до максимума с 2012 года
Совокупная долговая нагрузка населения РФ по всем видам кредитов достигла на 1 октября 2019 года 10,6%. Это самый высокий уровень как минимум с июля 2012 года, сообщает РБК со ссылкой на презентацию, представленную руководителем департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветой Даниловой.
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска
Оперативное видео с места убийства экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева опубликовал 1 ноября Следственный комитет России.
Происшествия
Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Происшествия
Избиение школьника в Новосибирске проверит СК
Следственное управление Следственного комитета РФ по Новосибирской области проверит сведения СМИ об избиении школьника, сообщает пресс-служба ведомства.
Происшествия
Директора Физического института РАН задержали в Москве
В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
Транспорт
Названа точная дата запуска двух первых веток МЦД
Происшествия
В Подмосковье горит склад с древесиной
Площадь пожара на складе с древесиной в микрорайоне Венюково подмосковного Чехова увеличилась до 1600 кв. м. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС.
Общество
Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов
Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, который внёс Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.
Политика
Депутат Рады расплакалась на заседании
Происшествия
Суд истребовал материалы проверки СК по делу журналиста Голунова
«Суд постановил истребовать материалы проверки по факту сообщения о преступлении и назначить заседание суда на 11 ноября», — огласила вердикт судья.
Общество
В Москве начали продавать квартиры площадью 11 квадратных метров
Армия и оружие
Путин: корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Командир «Гремящего» Роман Довгайлов на главном командном пункте корабля обратил внимание президента на место на носу корвета, где расположены пусковые контейнеры «Калибров», и отметил, что в перспективе там могут быть размещены ракеты «Циркон».
Технологии
Apple запустила стриминговую платформу Apple TV+
Компания Apple в пятницу запустила стриминговую платформу Apple TV+. Об этом сообщается на официальном сайте сервиса.
Транспорт
Строительство скоростной трассы Москва — Казань начнётся в 2020 году
Строительство скоростной платной автотрассы Москва — Казань начнётся с 2020 года, дорога будет готова к 2027 году.
Общество
Су-34 отбуксировали из Бутурлиновки в Воронеж на колесах как машину
Минобороны России буксирует аварийные многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 из Бутурлиновки (Воронежская область) в Воронеж на собственных шасси этих самолетов, не используя для таких целей специальный транспорт, пишет The Aviationist.
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Происшествия
Группа телефонных банковских мошенников задержана в Иваново
В Иваново задержаны девять подозреваемых в совершении телефонных мошенничеств — по данным следствия, ими было совершено более 50 краж с банковских карт граждан.
Политика
Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает Ura.ru.