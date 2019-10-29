Финансы

ТАССТАССКурс доллара снизился до 64,09 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 64,09 рубля. Курс евро вырос на 3 копейки и достиг отметки 71,54 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Курс доллара снизился до 64,09 рубля

ТАСС03:04

Рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов на ожидании новостей о переговорах США и КНР

Финмаркет03:21

Рубль подешевел к доллару и евро после решения американского ЦБ по ставке

Интерфаксвчера в 03:34

Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро

Росбалт04:17

Рубль в начале торгов слабо колеблется к доллару и евро без единой динамики

ПРАЙМ03:09

Рубль незначительно изменился к доллару и евро в начале торгов

Вести.Финанс03:22

Снижение интереса инвесторов к риску способствует ослаблению рубля

News.ruвчера в 13:22
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Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 05:22, Вашингтон
Политика

Владимир Путин на Госсовете поднял вопросы развития здравоохранения

Сегодня, в четверг, 31 октября, в Калининградской области прошло заседание президиума Госсовета о задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения.
ИА Городские вести. Волгоград вчера в 12:46
Армия и оружие

Пентагон подтвердил планы США контролировать сирийскую нефть

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что американские военные намерены контролировать нефтяные месторождения в Сирии для того, чтобы защитить их от «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ).
News.ru 04:03
Политика

Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса

Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации, заявил украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий.
RT на русском 04:31
Политика

Ликвидация аль-Багдади подняла цены на бельгийских овчарок в США

Известия вчера в 22:14
Общество

Суд отказался взять с Серебренникова подписку о невыезде

РБК 04:47
Армия и оружие

В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок

РИА Новости 30 октября в 19:44
Происшествия

Артисты Мариинского театра отравились на гастролях в Москве

Артисты и технический персонал Мариинского театра отравились на гастролях в Москве. Их госпитализировали 31 октября.
Известия 04:32
Космос

Новая экскурсия стартует в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ

Москва 24 02:33
Экономика

Долговая нагрузка россиян подскочила до максимума с 2012 года

Совокупная долговая нагрузка населения РФ по всем видам кредитов достигла на 1 октября 2019 года 10,6%. Это самый высокий уровень как минимум с июля 2012 года, сообщает РБК со ссылкой на презентацию, представленную руководителем департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветой Даниловой.
Росбалт вчера в 07:00
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска

Оперативное видео с места убийства экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева опубликовал 1 ноября Следственный комитет России.
REGNUM 02:27
Происшествия

Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс вчера в 09:03
Происшествия

Избиение школьника в Новосибирске проверит СК

Следственное управление Следственного комитета РФ по Новосибирской области проверит сведения СМИ об избиении школьника, сообщает пресс-служба ведомства.
Новосибирские новости 04:09
Происшествия

Директора Физического института РАН задержали в Москве

В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
РБК 30 октября в 11:34
Транспорт

Названа точная дата запуска двух первых веток МЦД

Вести.Ru вчера в 06:40
Происшествия

В Подмосковье горит склад с древесиной

Площадь пожара на складе с древесиной в микрорайоне Венюково подмосковного Чехова увеличилась до 1600 кв. м. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС.
ТАСС 03:21
Общество

Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, который внёс Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.
RT на русском 03:57
Происшествия

Подозреваемый в убийстве женщины в Раменском найден мертвым в СИЗО

Газета.Ru 05:10
Технологии

В России появится своя спутниковая система телефонной связи

РИА Новости 02:56
Политика

Депутат Рады расплакалась на заседании

РИА Новости 03:37
Происшествия

Суд истребовал материалы проверки СК по делу журналиста Голунова

«Суд постановил истребовать материалы проверки по факту сообщения о преступлении и назначить заседание суда на 11 ноября», — огласила вердикт судья.
Известия 05:07
Общество

В Москве начали продавать квартиры площадью 11 квадратных метров

Коммерсантъ вчера в 09:15
Армия и оружие

Путин: корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

Командир «Гремящего» Роман Довгайлов на главном командном пункте корабля обратил внимание президента на место на носу корвета, где расположены пусковые контейнеры «Калибров», и отметил, что в перспективе там могут быть размещены ракеты «Циркон».
ТК Звезда вчера в 12:22
Технологии

Apple запустила стриминговую платформу Apple TV+

Компания Apple в пятницу запустила стриминговую платформу Apple TV+. Об этом сообщается на официальном сайте сервиса.
ТАСС 04:37
Транспорт

Строительство скоростной трассы Москва — Казань начнётся в 2020 году

Строительство скоростной платной автотрассы Москва — Казань начнётся с 2020 года, дорога будет готова к 2027 году.
RT на русском 04:18
Общество

Су-34 отбуксировали из Бутурлиновки в Воронеж на колесах как машину

Минобороны России буксирует аварийные многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 из Бутурлиновки (Воронежская область) в Воронеж на собственных шасси этих самолетов, не используя для таких целей специальный транспорт, пишет The Aviationist.
Lenta.ru вчера в 08:32
Политика

Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 12:46
Происшествия

Группа телефонных банковских мошенников задержана в Иваново

В Иваново задержаны девять подозреваемых в совершении телефонных мошенничеств — по данным следствия, ими было совершено более 50 краж с банковских карт граждан.
REGNUM 03:04
Политика

«Рособоронэкспорт» досрочно выполнил поставку С-400 в Турцию

Известия 05:11
Игры

Игра не для всех: первые оценки Death Stranding появились в Сети

News.ru 04:29
Политика

Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает Ura.ru.
РБК вчера в 20:19
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