Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 64,09 рубля. Курс евро вырос на 3 копейки и достиг отметки 71,54 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

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Армия и оружие Пентагон подтвердил планы США контролировать сирийскую нефть Министр обороны США Марк Эспер заявил, что американские военные намерены контролировать нефтяные месторождения в Сирии для того, чтобы защитить их от «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ).

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Происшествия Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска Оперативное видео с места убийства экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева опубликовал 1 ноября Следственный комитет России.

Происшествия Избиение школьника в Новосибирске проверит СК Следственное управление Следственного комитета РФ по Новосибирской области проверит сведения СМИ об избиении школьника, сообщает пресс-служба ведомства.

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Общество Су-34 отбуксировали из Бутурлиновки в Воронеж на колесах как машину Минобороны России буксирует аварийные многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 из Бутурлиновки (Воронежская область) в Воронеж на собственных шасси этих самолетов, не используя для таких целей специальный транспорт, пишет The Aviationist.