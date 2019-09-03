Финансы
ТАССКурс доллара снизился до 66,72 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на семь копеек и составил 66,72 рубля. Курс евро опустился на шесть копеек, до 73,29 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Общество
Ураган «Дориан» ослаб до третьей категории
Российская газета 04:19
Армия и оружие
ПВО отразила атаку беспилотников на базу Хмеймим
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Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
RT на русском вчера в 14:40
Общество
Расторгнут брак иранца с малолетней девочкой
Как сообщалось ранее, власти Ирана потребовали, чтобы исламский суд округа Бахмай провинции Бойер-Ахмад отменил брак между малолетней и ее супругом.
Lenta.ru 11:09
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Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
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Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко снова станут родителями
Супруга футболиста объявила о второй беременности. В семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко ожидается прибавление.
Суть событий 04:50
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Происшествия
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В Шереметьево на взлетно-посадочной полосе произошло столкновение двух пассажирских самолетов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видео.
Газета.Ru 09:41
Транспорт
В Петербурге открыли новую развязку ЗСД у Белоострова
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Neva.Today 11:26
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Алекс Крал: Решение о переходе в «Спартак» далось непросто
LiveSport.ru 15:02
Происшествия
На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях
На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях В Кушве (Свердловская область) двое подростков планировали устроить массовое убийство в школе №1 или в Баранчинском электромеханическом техникуме.
Коммерсантъ 11:12
Спорт
Скончался трехкратный олимпийский чемпион
Lenta.ru 14:39
Происшествия
В Ставропольском крае обнаружили место крушения Су-25
Поисковая группа с помощью вертолета нашла место падения штурмовика Су-25 Минобороны в Ставропольском крае, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 09:48
Политика
США ввели санкции против космических ведомств Ирана
США ввели санкции против космических ведомств Ирана, сообщило американское министерство финансов.
РИА Новости 14:15
Происшествия
У погибшей в Турции россиянки изъяли женские органы
Московский Комсомолец 13:35
Происшествия
Девочка из России утонула в бассейне в Турции
«3 сентября в бассейне отеля Maya World Beach, расположенного в курортной зоне Окурджалар (Аланья), в результате несчастного случая утонула несовершеннолетняя россиянка 2013 года рождения», — цитирует РИА Новости Касимову.
RT на русском 12:56
Футбол
«Витесс» Слуцкого арендовал вратаря «Челси»
Голландский клуб арендовал 25-ленего англичанина на сезон, сообщает официальный сайт «синих».
Спорт-Экспресс 13:35
Армия и оружие
Эрдоган осудил авиаудар США по Идлибу
Президент Турции Тайип Эрдоган осудил авиаудар, нанесенный США по сирийскому Идлибу.
РИА Новости 14:18
Общество
В Беслане почтили память жертв теракта
Жители Беслана во вторник, 3 сентября, почтили память жертв теракта, произошедшего 15 лет назад в школе №1, жертвами которого стали 334 человека, из них 186 детей.
Известия 06:40
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости 03:43
Шоу-бизнес
Рыжий «Иванушка» не принял приглашение Малахова
Режиссеры программы Андрея Малахова "Прямой эфир", узнав о разводе в звездном семействе, решили пригласить рыжего "Иванушку" на шоу, чтобы он на всю страну рассказал о разводе с женой.
Uznayvse.ru 14:27
Происшествия
Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
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Политика
МИД Болгарии призвал не считать «освобождением» борьбу СССР с нацизмом
МИД Болгарии призвал Россию не называть борьбу СССР с нацистскими войсками "освобождением ВОсточной Европы от нацизма".
РЕН ТВ 15:14
Происшествия
В Санкт-Петербурге загорелся дельфинарий
В петербургском дельфинарии, расположенном на Крестовском острове, вечером 3 сентября начался пожар.
Российская газета 12:01
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости 07:05