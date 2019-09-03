Финансы
РИА НовостиОфициальный курс евро вырос до 73,2 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 3,06 копейки - до 73,2032 рубля, курс доллара увеличился на 28,37 копейки - до 66,9072 рубля, следует из данных Банка России.
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Общество
Расторгнут брак иранца с малолетней девочкой
Lenta.ru 11:09
Политика
Путин прибыл в Монголию с официальным визитом
Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом, в ходе которого проведёт переговоры с руководством страны.
Вести ФМ вчера в 13:38
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко снова станут родителями
Супруга футболиста объявила о второй беременности. В семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко ожидается прибавление.
Суть событий 04:50
Армия и оружие
На ВЭФ представили вертолет Ка-226Т для Индии
РИА Новости 04:10
Происшествия
Пилоты разбившегося в Ставрополье Су-25 могут быть живы
Пилоты штурмовика Су-25УБ, потерпевшего крушение в Ставропольском крае, пока не найдены, но не исключается, что они могут быть живы, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Известия 15:45
Происшествия
В Турции девочка из России утонула в бассейне
Девочка из России 2013 года рождения утонула в бассейне в турецкой Аланье, сообщила РИА Новости пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова.
РИА Новости 12:20
Экономика
VEON рассказал о новой дивидендной политике и стратегии с фокусом на ноу-хау
Телекоммуникационный холдинг VEON представил акционерам во вторник новую стратегию развития и конкретизировал дивидендную политику, обещая с 2020 года платить акционерам не менее 50% от свободного денежного потока.
Интерфакс 15:07
Спорт
Скончался трехкратный олимпийский чемпион
Lenta.ru 14:39
Политика
США ввели санкции против иранских космических ведомств
США ввели санкции против иранских ведомств — космического агентства, центра исследования космоса и института астронавтики.
Известия 14:26
Авто
Салон новой Lada 4x4 показали на первых фотографиях
Снимок интерьера ВАЗовского внедорожника опубликовали на портале Лада.онлайн.
За рулем Кубань 06:54
Происшествия
Участника акции 27 июля Подкопаева приговорили к 3 годам колонии
В Москве Тверской суд приговорил к трем годам колонии Ивана Подкопаева.
Московский Комсомолец 06:43
Происшествия
В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета
В Шереметьево на взлетно-посадочной полосе произошло столкновение двух пассажирских самолетов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видео.
Газета.Ru 09:41
Армия и оружие
Эрдоган осудил авиаудар США по Идлибу
Президент Турции Тайип Эрдоган осудил авиаудар, нанесенный США по сирийскому Идлибу.
РИА Новости 14:18
Политика
Джонсон лишился большинства в парламенте
В Британии премьер Борис Джонсон лишился рабочего большинства в парламенте после того, как из Консервативной партии вышел еще один депутат.
Газета.Ru 11:01
Культура
Александр Розенбаум находится в тяжелом состоянии после операции
StarHit.ru вчера в 06:15
Армия и оружие
В Ростове-на-Дону террориста осудили на восемь лет колонии
Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к восьми годам заключения в колонии строгого режима 32-летнего дагестанца Сайфулу Махмудова за участие в боях на стороне сирийских террористов, сообщает пресс-служба суда.
Коммерсантъ 11:39
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд предлагает изменить расчет пороговой величины, от которой зависит, будет гражданин получать накопительную пенсию ежемесячно или все накопления сразу: назначать накопительную пенсию лишь тем пенсионерам, у кого она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера.
РБК 01 сентября в 17:00
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Хоккей
«Ак Барс» проиграл ЦСКА в первом матче сезона на глазах Билялетдинова
Сегодня казанский "Ак Барс" уступил ЦСКА в Москве в стартовом матче сезона КХЛ 2019-2020 В первом периоде Владимир Ткачев открыл счет кистевым броском от синей линии.
Новый Век 14:45
Политика
Президент Эстонии: Вторая мировая закончилась для нас 25 лет назад
Военное обозрение 01 сентября в 22:56
Космос
Первый пуск «Ангары» с Восточного проведут в 2023 году
Первый пуск "Ангары" должен состояться на космодроме Восточный в 2023 году, сообщили "РГ" в "Роскосмосе".
Российская газета 07:04
Здоровье
Мать приняла смертельную болезнь у ребенка за аллергию
Поскольку девочку несколько раз стошнило, мать решила, что у нее пищевая аллергия. Она отвела ребенка в местную больницу.
Lenta.ru 14:40
Политика
МИД Болгарии призвал не считать «освобождением» борьбу СССР с нацизмом
МИД Болгарии призвал Россию не называть борьбу СССР с нацистскими войсками "освобождением ВОсточной Европы от нацизма".
РЕН ТВ 15:14
Здоровье
Чем волгоградцы смогут перекусить ночью без вреда для фигуры
Варены яйца даже съеденные ночью, в разумных количествах вреда фигуре не принесут.
Волгоград Онлайн 13:12
Общество
Ураган «Дориан» ослаб до третьей категории
Обрушившийся на Багамские острова ураган "Дориан" ослаб до третьей категории из пяти по шкале Саффира-Симпсона.
Российская газета 04:19
Наука
Физики приблизились к созданию квантового суперкомпьютера
Ученые надеются создать топологические защищенные и масштабируемые кубиты.
RuNews24.ru 02:54
Общество
В Париже похитили уже второе граффити Бэнкси
В Париже украли граффити английского уличного художника Бэнкси. Об этом сообщает французский канал La Chaîne Info.
Lenta.ru 09:08
Общество
Анастасия Заворотнюк погасила долг судебным приставам
По данным СМИ, Анастасия Заворотнюк должна была уплатить 1,6 миллиона рублей исполнительского сбора: это штрафной процент от другого долга.
Российская газета 14:05
Происшествия
Капитану сгоревшего в Калифорнии судна удалось спастись
В числе спасшихся со сгоревшего судна в Калифорнии был его капитан, выживших членов экипажа допросят в ближайшее время, сообщил во вторник шериф округа Санта-Барбара Билл Браун.
РИА Новости 14:30