Финансы

ТАССТАССКурс доллара снизился до 66,72 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на семь копеек и составил 66,72 рубля. Курс евро опустился на шесть копеек, до 73,29 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Курс доллара готовится обновить максимумы

Свободная Пресса12:12

Официальный курс евро вырос до 73,2 рубля

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Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

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Курс доллара поднялся выше 67 рублей

Телеканал 360°06:55

Курс доллара вырос выше 67 рублей

Московский Комсомолец07:21

Курс доллара превысил 67 рублей

ТАСС06:49

Рубль растёт к евро на открытии торгов

RT на русском03:05
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Финансы

ЦБ РФ может снизить ключевую ставку до 7%

По мнению опрошенных изданием экономистов, на заседании ЦБ, которое состоится 6 сентября, будет принято решение о снижении ставки до 7%. В пользу этого прогноза говорят такие факторы, как дефляция в августе, снижение инфляционных ожиданий и замедление темпов роста экономики.
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На официальном сайте "Млады Болеслав" опубликовали заявление относительно трансфера российского нападающего Николая Комличенко.
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Для фигуранта «московского дела» Евгения Коваленко попросили 5 лет

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Поскольку девочку несколько раз стошнило, мать решила, что у нее пищевая аллергия. Она отвела ребенка в местную больницу.
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Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
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КХЛ. ЦСКА одержал волевую победу над «Ак Барсом»

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В Москве из-за сообщения о минировании эвакуируют Павелецкий вокзал

Пассажиров и сотрудников Павелецкого вокзала в Москве эвакуируют после поступления сообщения о минировании.
RT на русском 15:30
Происшествия

В Ставропольском крае обнаружили место крушения Су-25

Поисковая группа с помощью вертолета нашла место падения штурмовика Су-25 Минобороны в Ставропольском крае, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 09:48
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В Мурманской области в тундре нашли тело туриста из Петербурга

РИА Новости 06:20
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Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам

RT на русском 07:00
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Скончался трехкратный олимпийский чемпион

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В Турции девочка из России утонула в бассейне

Девочка из России 2013 года рождения утонула в бассейне в турецкой Аланье, сообщила РИА Новости пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова.
РИА Новости 12:20
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Доля российских фильмов в прокате снизилась до минимума за четыре года

Доля российских кинокартин в прокате России и СНГ оказалась рекордно низкой за последние четыре года.
Повестка дня 13:30
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В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета

В Шереметьево на взлетно-посадочной полосе произошло столкновение двух пассажирских самолетов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видео.
Газета.Ru 09:41
Экономика

Список компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, могут расширить

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак и вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручили ведомствам внести в правительство законопроект, предусматривающий расширение списка компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, сообщается в протоколе по итогам совещания вице-премьеров.
РИА Новости 10:58
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США ввели санкции против космического агентства Ирана

Вашингтон принял решение о введении санкций в отношении космических ведомств Ирана.
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Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»

Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
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Трансфер Коноплянки обошёлся «Шахтёру» в € 1,5 млн

По информации источника, переход 29-летнего футболиста обошёлся донецкому клубу в € 1,5 млн.
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Украинка Элина Свитолина вышла в полуфинал US Open

В полуфинале US Open Свитолина сыграет против победительницы матча, в котором встретятся Серена Уильямс и Ван Цян.
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На ВЭФ представили вертолет Ка-226Т для Индии

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Кремль: дата саммита «Нормандской четверки» пока не определена

По результатам берлинской встречи представителей стран-участников «Нормандской четверки», дата проведения саммита четверки не была определена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 сентября журналистам.
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Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко снова станут родителями

Супруга футболиста объявила о второй беременности. В семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко ожидается прибавление.
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Самый опасный город России находится в Ростовской области

Наименее безопасно чувствуют себя жители города Шахты Ростовской области – средняя оценка по городу составила 4,5 балла, это вдвое ниже среднероссийского уровня.
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Внезапно вода сама может производить перекись водорода

Группой ученых из Стэнфордского университета Соединенных Штатов Америки было установлено, что при некоторых обстоятельствах вода может внезапно выработать перекись водорода.
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Минтранс назвал невозможной реконструкцию трассы М-7

Реконструкция трассы М-7 Москва — Уфа, даже частичная, обойдется дороже строительства новой трассы и поэтому становится невозможной.
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